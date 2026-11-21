Automobilové burzy jsou fenoménem Česka. Je dobré si přivstat, ale koupíte kdeco
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Máme internet plný inzertních serverů i skupiny na sociálních sítích, kde se dá koupit a prodat cokoliv. Přesto se skoro každý víkend někde v Česku koná auto-moto burza. A my jsme se rozhodli, že se podíváme na tento fenomén zblízka.
Nedostatek náhradních dílů v Mototechnách se od 70. let začal řešit auto-moto burzami. Jak se můžete přesvědčit často i v našem kalendáři akcí, tento fenomén trvá dodnes. Už několikrát jsme si při sestavování kalendářové rubriky kladli otázku, kdo dnes ještě chodí na burzy. Vždyť koupit nějaký náhradní díl na svůj opravovaný veterán můžeme přes internet. Nemusíme nikam jezdit a nemusíme ani vstávat.
Většina burz začíná brzy ráno, v šest, někdy už třeba v pět hodin. Takže pokud tam chcete být včas, musíte si přivstat. O víkendu! Někomu vstávání nevadí, někdo s ním má sakra problém. Ale nastavit si v sobotu nebo v neděli budík na čtvrtou nebo třeba už na třetí, je řečeno mluvou dnešních mladých HC, tedy hardcore čili fakt kruté.
Budík jsme si nakonec nařídili a vyrazili se podívat na lidi, kteří po celém pracovním týdnu dobrovolně vstanou a několik hodin mrznou někde na louce. Naše kroky vedly nejprve do Hobšovic u Slaného.
Budíček
Podle plakátu začíná burza v šest a trvá do dvanácti hodin. Úplně na šestou se nám jet nechce. Chvíli před touto hodinou teprve vyrážíme, takže do Hobšovic přijíždíme asi o půl sedmé. Najít místo, kde se burza koná, není těžké. Kolona v malé vesničce v sobotu po ránu dává tušit, že jsme našli ulici, která slouží coby tržiště.
Je ještě šero a taky slušná zima. Teplota nějakých šest stupňů nad nulou a vlhko. První prodávající i nakupující tady, jak se dozvídáme od pořadatelů, byli už před šestou. „Čím dřív přijedete, o to lepší místo máte. Takže vstávám ve tři,“ vysvětluje Michal Vykouk. „Když stojíte na začátku, máte šanci prodat. Lidi sice dojdou i dozadu, ale nechtějí se s těmi věcmi tahat, takže nakupují většinou hned u vchodu,“ sděluje své know-how Vykouk.
Některé větší burzy dokonce umožňují prodejcům přijet již v pátek odpoledne. Hobšice jsou už dnes ale menší akcí. „Jezdím i na Chotusice. A taky na Velkou Dobrou. Ale tady se už skoro všichni známe, tak si popovídáme,“ pochvaluje si Vykouk.
Nic nekupujeme
Myšlenka, že jsme přijeli dělat reportáž, a ne nakupovat, bere za své u stolečku s knížkami a starými časopisy. Listujeme vydáními čtvrtletníku Motoristická současnost z 50. let. Na stolku leží celkem čtyři různé výtisky. „Když je vezmete všechny, dám vám je za dvě kila,“ nabízí hned prodávající, když vidí, že jsme se trochu začetli.
Vytahujeme tedy peněženku a čtyři sedmdesátileté výtisky putují do batohu. Už se rozednělo, vyšlo i sluníčko, ale pořád je dost chladno. Kolem osmé už, lidově řečeno, klepeme kosu. Schovat se někam do tepla? Není kam. Ale je tu občerstvení na hřišti, které sousedí s improvizovanou tržnicí. Klobása, kterou jsme viděli u řady návštěvníků, by jistě nebyla k zahození. Ale jako topné médium lépe poslouží dršťková polívka. Podává se samozřejmě s rohlíkem. Jelikož jsme řidiči, zapíjíme malinovkou a chybět nesmí ani kafe.
Kdo by čekal na hřišti v Hobšovicích latéčko, mokačíno či presíčko, nepochodí. Na výběr je turek a instant. Volíme turka, takže ani nedohlédneme na dno papírového kelímku, které je skryté pod vrstvou poctivého lógru.
Posilněni malou svačinkou a kávou se vydáváme zhlédnout nabídku posledních pár prodejců, které jsme minuli, protože stáli na loučce trochu stranou mimo hlavní trasu. Je zhruba čtvrt na devět. A před námi již jsou asi jen dva nebo tři prodávající. Vlastně už jsme na konci. I když nás polívka zahřála, tak ranní sluníčko ještě hřát nezačalo, takže už se chystáme návštěvu ukončit.
Jenže se, aniž bychom to nějak plánovali, zapojujeme do debaty o německých motorkách. Jeden z návštěvníků tu probírá s prodejcem osudy značky MZ. Malou vsuvkou se připojujeme do diskuze, která se nakonec protáhne skoro na hodinu. Od německých emzet se, jak se to tak při pokecu mezi lidmi s podobnými zájmy stává, dostáváme k další produkci vozidel z NDR. Přes Ifu se hovor stáčí k aviím a ve chvíli, kdy diskuzní kroužek opouštíme, je řeč o problémech s přívěsnými vozíky za motorky, takzvanými pávy, na STK.
Burzovní dorost
Burza v Hobšovicích se koná už desítky let. Její zakladatel Václav Bečvář se den před jejím podzimním termínem zranil, a tak se nemohl zúčastnit. Hned u vjezdu jsme ale narazili na jeho syna, Václava Bečváře mladšího. „Je to tradice. A děláme to i kvůli tatínkovi, který to tady založil,“ začíná své vyprávění Bečvář mladší. Fyzická burza má podle něj oproti té internetové výhodu, že si zákazník vše může vzít do ruky. „Ale internet je naše velká konkurence. Teď jsme tady v jedné ulici, než se rozmohlo prodávání online, tak byly stánky od značky ke značce. Celá vesnice byla uzavřená a všude se prodávalo,“ vzpomíná Václav Bečvář mladší.
Změny se týkají i vstávání. Začátek je sice v šest ráno, ale zákazníci se tak brzo nehrnou. „Vidíme ten posun. Dřív bylo plno hned od šesti, teď chodí lidi spíš až na osmou,“ říká Bečvář, který je jedním z pěti pořadatelů. „Ale když to bylo v celé vesnici, tak nás tu bylo třeba dvanáct. A byly tu i stánky s občerstvením, teď stačí bistro na hřišti,“ srovnává dnešek s dobami před dvaceti nebo třiceti lety.
Kdo by si myslel, že jde o akci pro důchodce, tak by se mýlil. Mezi nakupujícími jsou i mladíci, kteří si třeba dávají do kupy pionýr nebo babetu po dědovi. Byli jsme svědky „dýlu“, kdy prodávající chtěl za motor do pionýra dva a půl tisíce. Mladíkovi, který ho potřeboval do zděděné motorky, ho nechal nakonec se slevou. „Nemůžete to dát zadarmo nebo za pětikilo. Ale taky jsem v jeho věku začínal na burzách. A to se musí podporovat, že má mládež zájem. Tak jsem mu tisícovku slevil,“ říká burzián.
A mladých zákazníků jsme tu potkali víc. „Stavíme závodní pionýr. Chybí nám hlava a koleno výfuku,“ sděluje Albert z Mělníka, asi dvacetiletý kluk, který sem přijel s kamarády. Dorazili už v šest, aby jim požadované díly někdo nevykoupil. Prodávající se hochů nad bednou součástek z Jawy 50 ptá, jestli nebudou i na Dobré. „Kdy je? Příští týden? Tak tam můžeme zajet,“ říká Albert a prodávající mu hned odvětí: „Tak jestli tam přijedete, tak já to tam vezmu. Mám toho na pincky víc, ale dneska jsem to nebral všechno.“ Zdá se, že cesta do Hobšovic nakonec měla smysl, i když kýžené díly dnes kluci nekoupili.
Velká Dobrá
Tento rozhovor nás donutil nastavit si budík na časnou hodinu i o týden později. Inspirováni debatou o tom, zda se mladíci dostaví i na Velkou Dobrou, jsme následující sobotu vyrazili i tam. Tato burza je mnohem větší. Zabírá nemalou část kladenského letiště, které leží právě u Velké Dobré.
Cestou od dálnice nás k cíli naváděly šipky na křižovatkách. Kvůli mlze jsme ani pořádně neviděli, jak rozsáhlá akce se tu koná. Velká Dobrá je opravdu velká. Vedle součástek z aut, knížek, modelů a doplňků jsme tu narazili i na motorky, babety a taky celá auta. Kdo by chtěl odjet peugeotem z roku 1991 nebo třeba mercedesem z roku 1958, měl možnost. I některé z nabízených babet byly pojízdné.
Zatímco v Hobšicích jsme slyšeli všude jen češtinu, tady jsme už byli v trochu internacionálnějším prostředí. „Všetko sa mi tu páčí,“ slyšíme z úst Janka. Pochází z Prešova, ale před lety se přiženil do Kladna. Na burzu se chystal už mnoho let. „Pracoval jsem všechny soboty, tak mi to vyšlo až dnes,“ krčí Janko rameny. Někde v davu se mu před chvílí ztratil kamarád, který ho přijel navštívit z Košic.
Ale slovenštinou to neskončilo. Na Dobrou totiž jezdí i motoristé z Německa. „Jsme z Olbernhau, to je kousek od hranic. Já mám doma sedm emzet,“ vypráví Holger. Přijel s kamarádem Andreasem a není tu poprvé. „Jezdíme do Čech na burzy tak dvakrát, někdy třikrát do roka,“ dodává. Cesta z německé strany Krušných hor jim netrvala nijak dlouho, a tak si nemuseli ani moc přivstat. „Vyjížděli jsme v šest. To bohatě stačilo,“ říká Andreas.
Vstávání jim nevadilo. Když jsme se potkali, tak zatím procházeli, aniž by něco koupili. „Ale pořídili jsme tu už dřív nějaké nářadí a čisticí prostředky. A hlavně se chceme podívat mezi lidi,“ přemítá Andreas. „A taky jde o to kafe a klobásu,“ dodává s úsměvem Holger.
A jaká je tedy odpověď na otázku, proč se konají burzy v době, kdy se všechno dá koupit přes internet? Ať už jsme se ptali Čechů, Němců nebo Slováků, v Hobšicích i ve Velké Dobré jsme slyšeli to samé. Nejde jen o nákup nebo prodej. Jde o setkání s lidmi, kteří mají podobné zájmy a mají čas a chuť si jednoduše pokecat. Jde i o tu klobásu a pivo, i když pro řadu návštěvníků jen nealkoholické. A o možnost si věc, kterou kupují, osahat a prohlédnout. A netvrdí to jen starší návštěvníci, ale i dorost. „Na internetu je všechno drahé a ta domluva s lidmi je někdy složitá,“ dodává za mladší návštěvníky Albert z Mělníka.
Historie burz
První neoficiální burzy se začaly pořádat koncem 70. let. V době plánovaného hospodářství chybělo všechno a problém byl i s náhradními díly. Vedle inzerátů v novinách tak byly burzy dalším řešením. V 80. letech se začínají objevovat už i oficiální akce. Nejstarší, již se nám podařilo dohledat, byla v Březolupech na Uherskohradišťsku. Stalo se tak 15. června 1985 v režii Základní organizace Svazarmu Chemopetrol Litvínov.
Vstupné
Na burzy se platí většinou vstupné. Jde ale o částky v řádu desítek korun, maximálně stovka. Děti do 15 let jdou často zdarma. Prodejci platí někde stejně, někde o trochu víc. Záleží pak, jestli chtějí mít třeba větší prostor pro stánek. Velké burzy, které se konají pravidelně, jako třeba Chotusice, nabízejí i možnost předplatit si svůj flek na celou sezonu.
Zahraniční trhy
Pokud sháníte součástky na nějaké zahraniční vozidlo nebo jen chcete nasát atmosféru někde mimo ČR, můžete se vydat na podobné akce i do ciziny. Začneme-li Slovenskem, pak můžete dvakrát do roka vyrazit do Prešova, burza se koná i v Michalovcích. V Polsku jich najdeme hned několik, jedna je třeba v Glivicích a koná se každou neděli. Kousek od Katovic, takže i nedaleko Glivic, je další akce v Myšlovicích. Burzy však mají tradici po celém Polsku. Pokud byste je chtěli někdy hledat, zadejte do vyhledávače giełda samochodowa. V Rakousku můžete vyrazit třeba do Blindenmarktu nedaleko dolnorakouského Melku. Kousek za českými hranicemi se pořádá burza ve Freistadtu, který leží na cestě z Českých Budějovic do Lince. V Německu jsou pak burzy třeba ve Steinfurtu v Hesensku kousek od Frankfurtu nad Mohanem. A kdo chce ještě dál, může vyrazit třeba do holandského Hertogenbosche.
Kam za nákupy
V sobotu 21. listopadu, případně pak 5. prosince můžete zajet na burzu do Nupak u Prahy. Pro prodejce se otevírá v šest, pro zákazníky v sedm hodin. Konec bývá kolem jedenácté. Pokud tu nenajdete, co sháníte, tak zkuste štěstí v neděli dvaadvacátého v Kameni na Pelhřimovsku. Burzy se několikrát do roka pak konají též ve Valech u Přelouče na Pardubicku, v Chotusicích u Čáslavi, ve Svitavách na plochodrážním stadionu, v Nivnici a Březolupech na Uherskohradišťsku, v Rožnově pod Radhoštěm, v Drahotuších na Přerovsku, v Mohelnici, v Tchořovicích na Strakonicku, Bašce na Frýdeckomístecku a na řadě dalších míst. Přehled přinášíme pravidelně v kalendáři akcí, případně ho najdete na webu veterankalendar.cz.
Je potřeba živnosťák?
Pokud jdete jednou za čas prodávat věci, které už nepotřebujete, či své vlastní výrobky, nemusíte mít živnostenský list ani řešit daně nebo zdravotní a sociální pojištění. To platí jak při prodeji na burzách, tak třeba přes online služby, jako je Aukro nebo Sbazar. Pokud ale tuto činnost vykonáváte soustavně, už jste podnikatel a musíte mít živnostenský list a též řešit daně, zdravotní a sociální. To samé platí, pokud váš zisk přesáhne za rok 50.000 korun. Teoreticky by měl mít živnosťák ten, kdo objíždí burzy pravidelně. Odhalit toho, kdo takto podniká nelegálně, je ale složité, protože většina plateb probíhá za hotové. Kdo ale obchoduje přes internetové portály, tak musí počítat s tím, že dle evropské směrnice DAC7 jsou provozovatelé těchto služeb povinni hlásit finančním úřadům každého, kdo dosáhne příjmu ve výši 2000 eur, tedy necelých 50.000 korun.
Zakáže EU burzy?
Před časem se objevily zprávy, že Evropská unie chce burzy s náhradními díly zakázat. K zákazu úplně nedojde, ale jisté zkomplikování si Brusel přichystal. Ani dnes už není možné rozebrat své staré auto a prodat ho na díly. Abyste ho mohli odhlásit z registru, musíte mít potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Teprve po ní je možné auto, které se považuje za nebezpečný odpad, rozebrat a rozprodat. Od 1. září 2028 pak nařízení EU 2026/1738 stanoví nově povinnost, aby autorizované zpracovatelské zařízení posoudilo, které díly se mohou ještě použít nebo repasovat, a označilo je. To znamená, že přibude byrokracie a rozprodej součástek z vyřazených aut se prodraží o povinnost nechat každý kus ohodnotit odborníkem. Ten pak bude muset k těmto dílům zpracovat dokumentaci. Od 1. 9. 2028 se to bude týkat aut do tří a půl tuny, tedy vozidel M1 a N1, další kategorie čili motorky, přívěsné vozíky, traktory, autobusy a nákladní auta do tohoto nařízení pak spadnou o tři roky později, tedy 1. září 2031.
Zdroj: Svět motorů