Kamerová zrcátka i pro scanii. Inspirovala se u těch nejlepších
Nové kabiny R a S švédské značky Scania nejsou designovou revolucí, dokážou však ušetřit okolo 2 % paliva. Budou k mání jak pro elektrické, tak i pro spalovací tahače. A konečně přinášejí také kamerová zrcátka.
Většinou, když člověk použije poblíž sebe slova „nejlepší“ a „kamion“, taky je někde blízko některé ze slov „Scania“ nebo „Volvo“. Značka ze Södertalje ovšem je jedna z posledních, která přichází s kamerovými zrcátky coby součástí aerodynamicky optimalizované kabiny. Všechno to právě představila na veletrhu IAA v Hannoveru.
Kabina na první pohled nevypadá zas tak odlišně od té dosavadní, představené už před deseti lety. Její verze R a S, tedy dvě nejvyšší, ovšem dostaly řadu aerodynamických úprav, které snížily celkovou spotřebu energie o 2 %. Ve světě osobních aut se to zdá jako drobnost, ale u kamionu s nájezdem klidně přes 100 tisíc kilometrů ročně je citelný rozdíl, jestli je spotřeba 25 nebo 24,5 l/100 km, zejména se současnými cenami nafty.
Automobilka označuje novinky souhrnným názvem Scania Dynamic. Součástí jsou přepracované A-sloupky, prodloužené zástěrky po stranách, nové kliky a drobně – ne tak výrazně jako u jiných značek – prodloužená příď. Nejvýraznějším prvkem jsou kamerová zrcátka, která snižují odpor vzduchu a také je díky nim menší mrtvý úhel ve výhledu řidiče šikmo vpřed.
Systém patrně pochází od značky MAN, která je stejně jako Scania součástí skupiny Traton, spadající pod koncern Volkswagen. Na obou displejích na A-sloupcích, které mají rozlišení full HD, umí zobrazit i přední rohy kabiny, což se v úzkých prostorách velmi hodí. V závislosti na situaci se jejich zobrazení mění, např. na dálnici jsou části displejů simulující konvexní zrcátka menší a naopak řidič lépe vidí dál za sebe.
Komfortnější pro řidiče
V kabině je použit větší podíl recyklovaných materiálů, např. záclonky jsou z nich stoprocentně a panely na stropě a bočnicích kabiny ze 70 %. Lůžko má šířku 800 mm a je možné jeho část polohovat v rozsahu 60°. Vylepšeno bylo také ambientní osvětlení interiéru, které má v závislosti na zvoleném režimu za cíl zlepšovat soustředění řidiče či mu pomoci v odpočinku.
„Řidičům, kteří tráví na cestách hodiny, tato vylepšení nabídnou skvělé místo k práci i odpočinku. Intuitivnější pracovní prostředí podporuje soustředění, snižuje únavu a přispívá k bezpečnějšímu provozu,“ říká Lars Gustaffson ze společnosti Scania.
K dalším novinkám patří 15W magnetická bezdrátová nabíječka s chlazením či sušák na rukavice a podobné potřeby k umístění do vnější schránky na kabině. Kromě toho jsou nové i světlomety, které mají silnější dálkový režim a celkově jsou jasnější; zůstaly však u reflektorových LEDek.
Elektrikou až 720 km
Scania vylepšuje také dojezd svého elektrického tahače pomocí přídavné baterie, která trůní za kabinou. Umožňuje to výjimka v evropské legislativě, povolující z důvodů snížení spotřeby paliva a zvýšení efektivity soupravu s návěsem delší než 16,5 metru.
Tahač má konfiguraci 6×2*4, tedy prostřední náprava hnací a dvě, přední a zadní , natáčecí, a v závislosti na nákladu a profilu trasy zvládne ujet až 720 kilometrů na jedno nabití. Dosud to bylo až 560 km při hmotnosti soupravy 29 tun a instalované kapacitě baterií 623 kWh. Dodatečná baterie za kabinou přidává až 356 kWh instalované kapacity, nově by tedy maximum mělo být 979 kWh, byť toto číslo Scania v tiskové zprávě neuvádí.
„Nejde jen o umístění baterií na novou pozici ve vozidle. Jde o to, že to umožňuje elektrickou přepravu na vzdálenosti, které jsou nejtěžší na elektrifikaci,“ řekl Gustafsson.
Nová verze je také připravená k nabíjení konektorem MCS, maximální nabíjecí výkon si však automobilka také zatím nechává pro sebe. MCS technicky zvládne až 3,75 MW, prozatím je však u kamionů vybavených tímto konektorem běžné nabíjení o výkonu 750 kW.
zdroj: Scania