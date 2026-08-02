Kapacity máme využité, odmítá Renault partnerství s Číňany
Renault by byl otevřený spolupráci s jinou automobilkou, jen pokud by to bylo pro něj výhodné, např. v podobě poskytnutí licence na svou techniku jiné značce. Vyrábět cizí auta ve svých fabrikách však nebude. Nemá potřebu se o nic takového snažit.
Ford se pustil do spolupráce s čínským koncernem Geely na využití kapacit fabriky nedaleko španělské Valencie, Stellantis bude stavět auta značky Voyah ve francouzském Rennes a Nissan jedná o výrobě některých modelů Chery v britském Sunderlandu. Renault, který už s Geely určitým způsobem spolupracuje, však poskytování svých výrobních kapacit Číňanům v plánu nemá.
Novinářům to prozradil François Provost, generální ředitel skupiny Renault, při ohlašování výsledků hospodaření za první pololetí roku 2026. Ty jsou mimochodem dobré – firmě vzrostly tržby o 9,5 % a marže na 5,2 %. To hlavně díky lepším prodejům elektrifikovaných, a hlavně dobře vybavených verzí. Elektrické vozy tvoří téměř 19 % všech prodaných aut a elektrifikované tvoří 52 %.
Renault totiž má pravidlo – nové elektromobily dostanou do vývoje a výroby zelenou jen tehdy, pokud dokážou být stejně ziskové jako hybridy. Značka nenechává prostor vozům, které by vyráběla a prodávala se ztrátou, jen aby splnila emisní pravidla.
Zároveň má i s tímto přístupem své současné výrobní kapacity naplněné vlastními modely. „Na rozdíl od některých konkurentů nemáme problém s nevyužitou kapacitou v Evropě ani mimo ni,“ řekl Provost. Firma prý dostala nabídky na spolupráci, ale „neženeme se do tohoto typu spolupráce“.
Zmíněné partnerství s Geely se netýká evropského trhu, nýbrž zbytku světa. S tímto čínským koncernem, který vlastní mimo jiné Volvo Cars a Lotus, spolupracuje na výrobě modelů pro korejský trh, blízký východ a Jižní Ameriku. Pro domácí, tedy evropský trh se o ničem takovém neuvažuje.
Kdyby se to mělo změnit, dohoda „by v prvé řadě musela být výhodná pro Renault. Nepůjdu nikdy do partnerství, pokud by nebylo pro Renault výhodné,“ uvedl dále Provost. Jednou z možností by podle něj mohlo být licencování techniky nějaké další značce, nikoliv však, že by Renault ve svých továrnách vyráběl auta někoho jiného.
Současné plné využití výrobních kapacit ovšem není až tak plné, jak by být mohlo. Továrny Renaultu běží na dvě směny, nikoliv na tři. „Máme potenciál, proto bychom mohli uvítat partnera,“ řekl Provost, a dodal, že „můžeme jít na tři směny“. Nutně však spolupráci nevyhledává.
Mohla by ta třetí směna vyrábět pro zbrojní průmysl, jako se to už teď děje ve fabrice v Le Mans, kde vznikají drony? Spíše ne; ty se tam začaly vyrábět nikoliv kvůli nevyužité kapacitě, nýbrž „protože nás požádal francouzský minsitr obrany“.„Jasně jsme řekli, že to není nová strategie; o obranném sektoru není ve Futuready ani slovo,“ dodal Provost.
„Je to spíš příležitost vzniklá z žádosti ministra obrany. Známe hodnotu, kterou můžeme poskytnout, a ta není o obraně samé o sobě, nýbrž o schopnosti vyvíjet flexibilní řešení rychle a v dostatečném objemu výroby,“ dodal Provost.
zdroje: Autocar, Motor1 | foto: Renault | video: Marek Bednář/Auto.cz