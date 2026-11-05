Karbid křemíku, tenčí lamely a nový převod. Tak Audi zvyšuje účinnost A2 e-tron
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Výrobce zveřejnil technické podrobnosti pohonu nového A2 e-tron, který označuje za svůj dosud nejúspornější sériový vůz. Spotřeba 12,8 kWh už známá byla, nově ale automobilka ukazuje, kde při vývoji hledala další desetiny a procenta účinnosti.
A2 e-tron výrobce představil už v září, nynější technická zpráva se proto soustředí výhradně na pohon. Základem verzí s výkonem 125, 140 a 170 kW je vzadu uložený synchronní elektromotor s permanentními magnety APP350, pracující se 400voltovou architekturou a nabízející nejvýše 350 Nm (APP znamená Axial Parallel Position, tedy uložení elektromotoru paralelně s nápravou, číslo 350 odkazuje na maximální točivý moment). Nejnižší spotřeby dosahuje prostřední varianta se 140 kW v kombinaci s volitelným paketem účinnosti.
APP350 přitom není specialitou Audi. Jde o novou koncernovou jednotku pro platformu MEB/MEB+, kterou Volkswagen používá například také v ID.3 Neo. Nahrazuje předchozí APP310 a právě účinnost je jednou z jejích hlavních změn. Audi už v létě uvádělo, že modernizovaný pohon může být proti předchozímu řešení až o deset procent účinnější.
Karbid křemíku šetří při každém sepnutí
Výraznou roli hraje výkonová elektronika. Střídač převádí stejnosměrný proud z baterie na střídavý proud potřebný pro elektromotor a u APP350 používá místo dosavadních křemíkových bipolárních tranzistorů tranzistory MOSFET z karbidu křemíku, tedy SiC. Audi uvádí účinnost střídače přes 97 procent.
Nejde ale jen o materiál polovodičů. Software dokáže podle aktuálního pracovního bodu měnit spínací frekvenci. Při částečném zatížení ji může snížit, a omezit tak spínací ztráty. Podle dřívějších údajů Audi variabilní frekvence snižuje ztráty až o dvacet wattů a alternativní modulační strategie mohou spínací ztráty proti konvenčnímu řešení zmenšit až o třetinu.
Elektronika zároveň pomáhá s akustikou, tedy se specifickým vysokofrekvenčním pískáním a tónovými zvuky, které mohou posádku unavovat. Střídač u této jednotky proto funguje i jako akustický filtr. Dokáže do fázových proudů motoru záměrně vpravit vysokofrekvenční harmonické složky. Tyto uměle přidané mikroproudy vytvoří v motoru protichůdné magnetické síly, které působí proti mechanickým vibracím a přímo vyruší nechtěný pískavý zvuk. Výsledkem je extrémně tichá kabina i bez nutnosti masivního přidávání těžkých izolačních materiálů.
Tenčí lamely, jiné vinutí
Změny pokračují uvnitř samotného elektromotoru. Audi v aktuální zprávě hovoří o více než třetinovém zmenšení tloušťky v rotoru, starší technický materiál údaj upřesňuje: jednotlivé rotorové lamely mají nově tloušťku 0,2 místo 0,3 milimetru. Tím se omezují železné ztráty vznikající při opakovaném přemagnetovávání materiálu.
Rotorové segmenty navíc nejsou uspořádány přesně v jedné rovině, ale s mírným vzájemným přesazením („skewing“): pokud by byly magnetické segmenty rotoru uspořádány v jedné přímé linii paralelně s osou, magnetické síly by mezi rotorem a statorem pulzovaly skokově. To způsobuje torzní (krouticí) kmitání celého rotoru a generuje nepříjemný tónový hluk – zejména při prudším rozjezdu a vysokém točivém momentu. Mírné šikmé nebo stupňovité přesazení segmentů tyto magnetické přechody vyhlazuje. Výrazně se tím omezí buzení první torzní vlastní formy rotoru, což eliminuje vibrace a zajišťuje hladký, tichý akustický projev
Změnil se také stator. Jeho vinutí přešlo ze zapojení do hvězdy na trojúhelník a současně se snížil počet paralelních větví. Podle Audi tím roste účinnost především v režimech, ve kterých elektromobil tráví většinu času – tedy při částečném zatížení ve městě a na běžných silnicích.
I olej v převodu rozhoduje
APP350 používá jednostupňový převod, jehož poměr se liší podle výkonové verze. Varianty se 125 a 140 kW mají převod 10,21:1, provedení se 170 kW 11,53:1. Cílem je udržovat elektromotor v co nejvýhodnější oblasti mapy účinnosti a při vyšších rychlostech zbytečně nezvyšovat jeho otáčky.
Audi současně jemněji obrábí boky zubů, čímž omezuje tření. Používá také nově vyvinutý olej s velmi nízkou viskozitou a upravilo jeho vedení uvnitř převodovky. Výsledkem mají být menší takzvané „churning losses“ – ztráty vznikající rozstřikováním a promícháváním oleje rotujícími součástmi převodu.
Spotřeba je výsledkem celého auta
Samotný pohon však hodnotu spotřeby 12,8 kWh nezajistí. Audi už dříve uvedlo, že aerodynamické úpravy A2 e-tron mohou proti jinak shodnému vozu snížit spotřebu podle WLTP až o 0,9 kWh. Nejúspornější verze má součinitel odporu vzduchu cd 0,24 a používá 61kWh akumulátor s články LFP. Maximální dojezd celé modelové řady dosahuje až 646 kilometrů dle WLTP.
Návrat jména A2 tak má i technickou symboliku. Původní Audi A2 1.2 TDI se v roce 2001 stalo prvním čtyřdveřovým sériovým automobilem se spotřebou 2,99 litru na sto kilometrů. Díky rozsáhlému použití hliníku vážilo jen 855 kilogramů a jeho součinitel odporu vzduchu cd činil 0,25.
Spotřebu původního dieselu a dnešního elektromobilu samozřejmě nelze přímo srovnávat – liší se pohon i homologační metodika. Princip je ale podobný. Ani tehdy, ani dnes nevzniká úsporné auto jedním převratným řešením. Působivý výsledek sestává z aerodynamiky, hmotnosti, pohonu a desítek menších zásahů do míst, kde se ztrácí energie.
Zdroj: Audi, Volkswagen