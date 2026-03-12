Karbon jen pro okrasu? Kapota Xiaomi SU7 Ultra bude konečně plnit funkci
Ultravýkonný čtyřdveřový elektromobil na sebe strhává pozornost jedním rekordem za druhým. Dokonce jeho kvality pochválil i šéf Fordu Jim Farley. Že však není všechno zlato, co se třpytí, dokazuje poslední přešlap automobilky.
Elektronický gigant Xiaomi se mezi osobní automobily s modelem SU7 vrhl v roce 2013. S příchodem rychlé verze Ultra se pojí několik rekordů, zajímavostí, ale také kauz. Jedním z rekordů byl fenomenální čas 6:22,091 minuty na Nürburgringu. Pro dosažení tehdy nejrychlejšího času čtyřdveřového vozu využil prototyp mimo jiné také kapotu se dvěma výraznými otvory.
Automobilka poté zákazníkům nabídla repliku kapoty za příplatek také u sériové verze Xiaomi SU7 Ultra s tím, že kromě nižší hmotnosti o 1,3 kg pomůže chladit brzdy a baterii, zejména při náročných podmínkách na okruhu a ostré jízdě. Příplatek za kapotu byl v přepočtu tučných 130.000 korun.
Jenže brzy nastal problém. Automobilka totiž sliby o lepším chlazení zapomněla z papíru přenést do reality. Majitelé vcelku rychle po koupi svých vozů přišli na to, že kapota má stejnou strukturu jako standardní díl a je tedy pouze na okrasu. Nejeden zákazník společnost úspěšně zažaloval za klamání spotřebitele.
Společnost Xiaomi napřed přišla s nabídkou pro auta, která ještě nebyla doručena svým majitelům. V takovém případě měli majitelé možnost změnit svou konfiguraci a vůz nechat vyrobit se standardní hliníkovou a levněji.
Zákazníkům, kteří své objednávky nestihli změnit nebo již auto převzali, dala společnost odškodné v podobě 20.000 bodů skrz svou aplikaci. Sto bodů na většině trhů znamená jednu jednotku odpovídající měny, odškodnění tak v přepočtu nepřesáhlo ani 5000 korun.
Po necelém roce automobilka přichází s druhou vlnou řešení své chyby. Na vozech s příplatkovou kapotou z uhlíkových vláken, jejíž výroba mimochodem trvá 6 hodin, provede na své náklady funkční úpravy. Ty zahrnují instalaci dvojice aerodynamických lopatek pod kapotu, která spolupracuje s aktivním systémem mřížky chladiče a inteligentně řídí proudění vzduchu přední částí vozu.
O chlazení baterie ani brzd se oznámení nezmiňuje, říká však, že nové díly mají pozitivní vliv na přítlak na přední nápravě. Po aktualizaci softwaru vozidla na nejnovější verzi umožní systém směrové řízení proudění vzduchu v režimu track mode nebo při jízdě rychlostí nad 150 km/h. Kromě vyššího přítlaku však automobilka upozorňuje na možné zvýšení spotřeby energie v takové situaci.
Majitelé budou muset do servisního centra, kde jim potřebné díly za 2 až 3 hodiny vymění, samozřejmě zdarma. Objednat je možné moderně přes aplikaci Xiaomi Auto. Společnost doufá, že si daným řešením napraví reputaci, kterou tato kauza pošramotila. Prvotní úspěch modelu s prodeji přesahujícími 3000 kusů měsíčně – v loňském prosinci se prodalo pouze 45 kusů SU7 Ultra. Dokáže automobilka ztrátu důvěry překonat?
Zdroje: CarNewsChina, CarScoops