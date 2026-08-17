Karlos Vémola prodává legendární černé géčko. Bylo v hledáčku kriminálky, má dost nalítáno
Slavná garáž Karlose Vémoly prochází pořádným průvanem. Po bleskovém prodeji žlutého lamborghini a chevroletu mizí z nabídky i jeho ikonické „géčko“ a rodinné BMW X7. Za masivní obměnou vozového parku se skrývá mnoho důvodů, od neuvěřitelného nájezdu kilometrů přes zájem kriminálky až po finanční rošády před chystaným zápasem.
Karlos „Terminátor“ Vémola byl vždycky známý tím, že si na auta potrpěl stejně jako na exotickou zvěř. A v posledních týdnech je na jeho dvoře neobvykle rušno. Jako první zmizelo z inzerce Lamborghini Huracán Spyder, které si za necelých pět milionů korun po pouhých sedmnácti dnech v inzerci odvezla dvojice českých podnikatelů. Následovala Corvette C7 Grand Sport a netrvalo dlouho, než svému dvornímu prodejci – autobazaru na Rychnovsku – svěřil další dva kousky.
Nejnovějším přírůstkem v inzerci autobazaru je Vémolovo černé BMW X7 v provedení M50d. Na Karlose poměrně nenápadný, avšak výbavou našlapaný sedmimístný kolos s naftovým quad-turbem o výkonu 294 kW nabízí například noční vidění, stropní osvětlení ve stylu hvězdného nebe, masážní sedadla i špičkové audio Bowers & Wilkins. X7 s cenovkou těsně pod hranicí 1,9 milionu korun představuje rozumnější a výrazně úspornější variantu k okázalým supersportům, v nichž jsme zápasníka vídali dříve.
„Géčko“ v hledáčku kriminálky
Největší pozornost však přitahuje prodej nepřehlédnutelného upraveného Mercedesu-AMG G 63 s cenovkou 4,5 milionu korun. Na tomto konkrétním voze je zajímavé nejen to, že za necelých pět let provozu nakroutil těžko uvěřitelných 262.500 kilometrů, což znamená průměrný roční porce přes 50 tisíc kilometrů, ale i jeho nedávná minulost. Vozidlo totiž několik měsíců podrobně zkoumali detektivové z Národní protidrogové centrály, kteří se z palubního systému snažili extrahovat data v souvislosti se stíháním Karlose Vémoly.
Proč se zápasník zbavuje tolika aut najednou? Četné spekulace poukazují na potřebu uvolnit finanční hotovost, což dává smysl i v kontextu patnáctimilionové kauce, kterou musel známý majitel v minulosti složit. Vémola se navíc intenzivně připravuje na svůj velký zápasnický návrat. V září se na turnaji Oktagon 94 ve Frankfurtu utká s Frédéricem Vosgrönem, přezdívaným Neandrtálec. Změny v garáži v podobných obdobích jsou pro Karlose již poměrně typické.
Sám Karlos Vémola však důvody obměny vysvětluje čistě prakticky. Extravagantní hranatý mercedes už početné rodině zkrátka nestačil a ani v mnoha dalších vozech nechtěl blokovat zbytečně vysoké prostředky. Místo ostře řezaného offroadu tak plánuje přesedlat do komfortnějšího Mercedesu GLS 450 opatřeného optickým paketem Maybach. Garáž Vémolandu přichází o část své okázalosti, ale získává rozumnější rodinné složení.
Zdroje: eXtra.cz, Tiscali.cz, Top-Fight.cz, instagramový profil Karlose Vémoly