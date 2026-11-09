Kde nabít elektromobil v Praze? Seznam ověřených míst
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Praha je na nabíjení elektromobilů překvapivě dobře připravená – jen je dobré vědět, kam jet podle toho, jestli chcete ultrarychle dobít u dálnice, „přicucnout se“ ve městě, nebo nabíjet během nákupu. Víte, kam zajet?
Naplánujte si dobíjecí body na svých trasách
Pořídit si elektromobil dává smysl hlavně tehdy, když si spolu s financováním srovnáte i reálné nabíjecí návyky: kde parkujete přes noc, kolik najedete týdně a jak často budete spoléhat na veřejné DC nabíječky. Provoz se vám bude plánovat jednodušeji, když budete znát dobíjecí body na svých trasách.
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Před první zastávkou si doma v klidu ověřte, jaké konektory vaše auto podporuje (nejčastěji AC Type 2 a DC CCS) a kde najdete v autě nebo infotainmentu stav nabíjení a tlačítko pro odemčení konektoru. V aplikaci si projděte návody a FAQ – to se hodí, když stojíte u nabíječky poprvé a nechcete tam absolvovat veřejný workshop.
Podmínky nabíjení se liší podle sítě a tarifu: někde platíte za kWh, jinde se k tomu přidá časová složka nebo poplatek za obsazení. Často také platí, že „nejlevnější“ cena je v rámci tarifu (někdy s měsíční platbou), zatímco jednorázové nabíjení vychází dráž. Některé sítě účtují poplatek, když stojan okupujete příliš dlouho či poté, co je nabíjení již ukončené.
Seznam nejdostupnějších míst pro nabíjení elektromobilu v Praze
Pro nabíjení elektromobilů je na území Prahy připravená rozvinutá infrastruktura s 708 veřejnými dobíjecími stanicemi a 1 215 jednotlivými dobíjecími body. Mezi ty nejlépe dostupné patří:
- ČEZ ultrarychlé nabíjení, Duhová, Praha 4
- PREpoint DC 50 kW, OC DBK Budějovická (podzemní garáže, 1. PP)
- Westfield Chodov (garáže a střecha)
- OC Stromovka (Praha 7, Veletržní ul., Holešovice)
- OC Šestka (Praha 6, Ruzyně)
- IKEA Zličín (Praha 5, Skandinávská ul.)
- IKEA Černý Most (Praha 14)
PRE (Pražská energetika) je největším provozovatelem s více než 870 stanicemi rozptýlenými po celém městě. Síť zahrnuje různé typy nabíjení od pomalých AC stanic až po ultrarychlé DC nabíjení s výkonem až 400 kW. ČEZ pak prostřednictvím aplikace futurego provozuje síť ultrarychlých dobíjecích stanic a E.ON Drive zase nabízí stanice v různých částech města, včetně obchodních center a strategických míst.
Město investuje do elektromobility
Městská společnost THMP uvedla do provozu 50 stanic v rezidenčních čtvrtích specificky určených pro obyvatele bytových domů bez garážových míst. Stanice jsou rozmístěny v lokalitách: Černý Most, Háje, Vršovice, Vinohrady, Kamýk a Petřiny. Mapa všech stanic je dostupná na webu prahanabiji.cz.
Praha v budoucnu plánuje investovat do dalšího rozšíření infrastruktury téměř 493 milionů Kč. Do poloviny roku 2028 má vzniknout 1 500 nových pomalých dobíjecích stanic (do 22 kW) především v rezidenčních čtvrtích a na parkovištích P+R.