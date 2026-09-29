Kdy máte před tramvají přednost a kdy ustoupit? Chyták z autoškoly pro řidiče i chodce
Nebezpečné situace při křížení dráhy auta a tramvaje vznikají z neznalosti drobných rozdílů v zákoně o silničním provozu. Pojďme si proto přehledně projít, kdy musíte za volantem ustoupit a kdy je naopak přednost na vaší straně.
Pohled na blížící se tramvaj v křižovatce někdy znejistí i zkušené řidiče. Většina zmatků na ulicích přitom pramení ze zažité fámy, že tramvaje mají na silnici jakési absolutní právo veta. Český zákon o silničním provozu k nim ale přistupuje o poznání pragmatičtěji.
Zákon zohledňuje, že se tramvaj nemůže vyhýbat a kvůli své hmotnosti brzdí na podstatně delší dráze, proto jí dává výhodu například při odbočování ze souběžné jízdy.
Jakmile ale přijde na řadu běžné dopravní značení, přednost zprava nebo výjezd z vozovny, platí pro řidiče tramvaje úplně stejná pravidla jako pro kohokoliv za volantem auta.
Kdy má přednost tramvaj?
Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá řidičům automobilů povinnost dbát zvýšené opatrnosti při jakémkoli křížení tramvajového pásu.
Při jízdě podél tramvajové trati bývá nejzrádnější správný odhad situace ve zpětných zrcátkách. Mnoho řidičů si neuvědomuje, že odbočující tramvaj má při souběžné jízdě přednost i ve chvíli, kdy jede ve stejném směru vedle nich a protíná jejich pruh.
Stejně tak při vašem vlastním odbočování přes koleje snadno přehlédnete tramvaj jedoucí v protisměru nebo těsně za vámi. Myslete také na to, že jakýkoliv neuvážený vjezd na kolejový pás – třeba při objíždění špatně zaparkovaného auta – staví veškerou odpovědnost za případný střet na vaše bedra. Na hlavní silnici pak tramvaj těží ze svého postavení stejně jako jakékoliv jiné vozidlo.
To hlavní v kostce:
Odbočující tramvaj při souběžné jízdě: Dá-li tramvaj jedoucí vedle vás blinkr a kříží váš pruh, má přednost.
Odbočování auta přes koleje: Při vlastním odbočování dáváte přednost tramvajím v obou směrech.
Vjezd na kolejový pás: Na koleje smíte vjet jen tehdy, když tramvaj neomezíte ani neohrozíte.
Jízda po hlavní silnici: Tramvaj na hlavní má přednost před auty přijíždějícími z vedlejších ulic.
Kdy má přednost auto?
Řidič tramvaje musí řešit okolní provoz a rozhodně nemá vždy zelenou. V běžném provozu nastává celá řada konkrétních momentů, kdy se tramvajová souprava musí podřídit pravidlům a nechat projet osobní automobily.
Pokud tramvaj přijíždí ke křižovatce po vedlejší silnici označené značkou Dej přednost v jízdě! nebo Stůj, dej přednost v jízdě!, projíždíte jako první vy na hlavní komunikaci.
Chytákem bývá situace při odbočování vlevo. Zatímco při souběžné jízdě má odbočující tramvaj přednost, u protijedoucích aut je situace opačná. Pokud tramvaj odbočuje vlevo a kříží dráhu protijedoucímu autu, které pokračuje po hlavní rovně nebo odbočuje vpravo, řidič tramvaje musí zastavit a auto pustit.
Zapomínat by se nemělo ani na neřízené křižovatky bez značek – i pro tramvaj platí pravidlo pravé ruky, takže dává přednost autům přijíždějícím zprava. Poslední výjimkou je výjezd z depa či vozovny, kde tramvaj nemá žádná privilegia.
To hlavní v kostce:
Tramvaj na vedlejší silnici: Značky upravující přednost platí i pro tramvaj – auta na hlavní mají přednost.
Odbočování vlevo vůči protijedoucím: Odbočuje-li tramvaj vlevo přes cestu protijedoucímu autu, musí mu dát přednost.
Pravidlo pravé ruky: Na rovnocenné křižovatce dává tramvaj jedoucí zleva přednost autu přijíždějícímu zprava.
Výjezd z vozovny či depa: Při vjíždění z místa mimo komunikaci dává tramvaj přednost všem autům na silnici.
Nadřazená pravidla, majáky a specifika pro chodce
Výsady tramvají jdou stranou ve chvíli, kdy se blíží sanitka, policie nebo hasiči, a to při současném zapnutí majáků i sirény. Pokud siréna nehouká, IZS absolutní přednost nemá. Ani řidič houkajícího vozidla však nemá neomezenou moc – podle § 41 zákona o silničním provozu je povinen dbát potřebné opatrnosti a nesmí svou jízdou nikoho ohrozit.
Nejširší pravomoc ze všech má živý policista na křižovatce. Jeho pokyny jsou absolutní a musí se jim podřídit úplně všichni – auta, tramvaje i houkající sanitka.
Samostatnou kapitolu představují chodci. Na rozdíl od situace s autem nemá chodec na přechodu před tramvají žádnou přednost a je povinen jí uvolnit cestu. Bezohlednost nebo nepozornost chodců řidiče tramvají častokrát staví do bezvýchodné situace, kdy musí aktivovat kolejovou magnetickou brzdu. Tato záchranná brzda přicucne silné magnety přímo ke kolejím. Pro nic netušící cestující to znamená riziko velmi vážných zranění.
To hlavní v kostce:
Houkající majáky (IZS): Sanitky, hasiči a policie mají přednost i před tramvají, ale jen při zapnuté siréně i majáku současně.
Pokyny policisty: Ruční pokyny policisty řídícího křižovatku jsou nadřazeny všem značkám, semaforům i IZS.
Chodci na přechodu: Na rozdíl od aut nemá chodec před tramvají přednost a musí jí uvolnit cestu.
- Tramvajové čočky: Speciální semafory platí výhradně pro tramvajáka. Svítí-li mu „Stůj“, tramvaj nejede (vy za volantem auta čočky neřešíte).
Provoz samotné tramvaje na složitějších křižovatkách řídí speciální tramvajové semafory (tzv. čočky). Ty určují jízdu pouze řidiči tramvaje – vy za volantem auta se nimi neřídíte. Pro tramvajáka je ale signál na čočkách nadřazený běžnému značení a pravidlům: pokud mu svítí „Stůj“, musí zastavit, i kdyby jel po hlavní silnici.
Zdroje: Bezpečné cesty, Dopravní podnik města Olomouce, e-Sbírka, Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích