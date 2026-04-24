Kdyby měl Iron Man Porsche 911, určitě by vypadalo takto. Poslední Speedster je naprostý unikát
Endgame není jen jeden díl legendární filmové série Iron Man, ale také oficiální jméno posledního vyrobeného kusu reinkarnace Porsche 911 od společnosti Gunther Werks.
Stejně jako u filmové série se jedná o konec něčeho úžasného, ale zároveň začátek nové éry. Po vyprodání série modelů kupé se totiž společnost Gunther Werks rozhodla ve svém stylu přepracovat také verzi Porsche 911 generace 993 bez střechy.
Vznikl projekt GW Speedster, který byl vyroben v limitované sérii 25 kusů, a právě Endgame oslavuje poslední vyrobený exemplář. Ten navíc slouží jako ukázka možností individualizace a karosářského umu společnosti, která tímto spouští program GWX. Ten se bude zabývat projekty zpracování karoserií zcela na míru.
Gunther Werks Speedster ale rozhodně neznamená pouze osazení bodykitu na existující Porsche, to vůbec ne. Pod kapotou najdeme ultimátní verzi plochého šestiválce s objemem čtyř litrů, který byl vyvinut oregonskou společností Rothsport.
Stále využívá originální klikovou skříň, ale přidává písty Mahle, řídicí jednotku Motec, přímé zapalování, individuální škrticí klapky či zápustkově kovanou klikovou hřídel, ojnice i válce. Výsledkem toho všeho je v běžném Speedsteru výkon přes 430 koní, točivý moment 450 Nm a limit v 7800 ot./min.
Endgame ale není zcela běžný Speedster, pokud se tak unikátní vozy společnosti vůbec dají nazvat. Zmíněný motor totiž divize Rothsport Racing osadila dvěma turbodmychadly pro výsledný výkon 850 koní a točivý moment 895 Nm. To vše se s maximem otáček v 7500 ot./min přenáší na zadní kola a s hmotností pod 1140 kg se do vozu nevešla žádná cinkrlátka. Řadit tak musíte sami pomocí šestistupňové manuální převodovky Getrag G50.
Nízké hmotnosti Gunther Werks dosahuje svou typickou karoserií, která je vyrobena vždy kompletně z uhlíkových vláken. Pro Project Endgame se navíc dočkala vylepšení každého panelu s důrazem na aerodynamickou optimalizaci. Jelikož se jedná o jediný Speedster s přeplňovaným motorem, dočkal se instalace panelů karoserie z modelu Turbo.
Gunther Werks navíc musel pozměnit zadní část kvůli nasávacímu otvoru a tvaru karoserie kabriolet. Navíc se jedná o vůz s nejvyšším poměrem výkonu ke hmotnosti z dílen společnosti. Dosahuje hodnot hypersportů jako například Pagani Huayra, McLaren P1 nebo Hennessey Venom GT.
Nejspíš si říkáte, kolik asi taková úprava stojí. „Běžný“ Speedster se pohyboval kolem 1,3 milionu dolarů (27 milionů korun) bez započtení originálního Porsche 911, které slouží jako základ přestavby. Hezké kusy se pohybují kolem milionu až dvou milionů korun.
Cena zcela individuálního modelu v barvách legendárního filmového charakteru dosáhla částky 2,1 milionu dolarů (více než 50 milionů korun), jak prozradil zakladatel Gunther Werks Peter Nam v rozhovoru pro Spike’s Car Radio. Speciální vůz si objednal majitel šesti jiných vozů od společnosti Gunther Werks a plánuje jej umístit do muzea.
Přestože auto nemá střechu a majitelé jej pořizují do rozsáhlých sbírek, kde mohou obdivovat jeho krásu, Gunther Werks poskytuje na svou kreaci velkorysou záruku 5 let nebo 160.000 najetých kilometrů. Lze dohledat pět prodaných kusů, z nichž nejvíce používaný exemplář urazil necelých 2000 km, ceny však z důvodu uchování hodnoty zůstávají tajné.
Co za své peníze dostanete?
Po přistavení vlastního Porsche 911 generace 993 společnost Gunther Werks zahájí přestavbu. Pro maximální bezpečnost úpravy jsou originální podvozkové díly vyměněny za nové, modernizované, které vyhovují zvýšenému výkonu.
U varianty Speedster brání snížení torzní tuhosti oproti modelu kupé ochranný rám a ochranný oblouk do prostoru zadních sedadel. Tato konstrukce také poskytuje oporu pro nový kryt zavazadlového prostoru, v jehož obloucích jsou chytře vymyšlené úložné prostory.
Verze Endgame má mezi sedadly obloukový reaktor, jako měl Iron Man na hrudi. Další na první pohled zřetelný odkaz je šest kamenů nekonečna na hlavici řadicí páky šestistupňové manuální převodovky.
Celý vůz nosí nejvíce ikonické zbarvení obleku a konkrétní barvy byly převzaty z obleku použitého ve filmu Endgame. Všechny zlaté elementy jsou pokryty 24karátovým zlatem, a to včetně mechanických prvků, jako jsou chladiče plnicího vzduchu.
Zdroje: Gunther Werks, Spike’s Car Radio