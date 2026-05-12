Když Fabia 130 není dost speciální. Škoda představila limitku k výročí motosportu
Fabia 130 Motorsport Edition nepřidává technicky nic nového, díky omezení počtu vyrobených kusů na 125 však má potenciál stát se sběratelským kouskem. Šťastlivci, kteří jednu uloví, se mohou těšit také na dárkový box s certifikátem, rukavicemi či kusem bezpečnostního rámu ze soutěžního speciálu.
Mainstreamové automobilky dnes musí šetřit a nabízet lidem elektromobily. Nedělají auta jen tak pro radost. Až na pár výjimek – a k těm patří Škoda Fabia 130. Svezli jsme se v ní krátce při mezinárodní prezentaci a později také v klasickém týdenním testu.
V dnešní emisními pravidly sešněrované době, která výkonným hatchbackům nepřeje, by si leckdo mohl myslet, že téměř stoosmdesátikoňový motor z fabie 130 udělá limitovanou edici. Není tomu ale tak, bude se vyrábět v tolika kusech, o kolik budou mít zákazníci zájem.
Co však bude horkým zbožím, je fabia 130 ve verzi Motorsport Edition. Ta už totiž limitovaná je, a to na 125 vyrobených kusů. Automobilka totiž letos slaví 125 let motosportu a tohle je materializace tohoto výročí.
Je k mání jen v bílé barvě Moon s černými sloupky a černou střechou. Černé jsou také detaily jako spoilery a difuzor. Polepy zase čerpají z aktuálního soutěžního vozu Škoda Fabia RS Rally2, jen jsou doplněny číslem 125 na C-sloupcích a nápisy Škoda na rozích předního nárazníku.
Interiéru dodávají exkluzivitu plaketka s pořadovým číslem vozu z limitované série 125 kusů, umístěná na přístrojové desce, a emblém Škoda Motorsport 125 na tříramenném sportovním volantu a vkládaných tkaných kobercích. Při otevření předních dveří také uvítají cestující specifické prahové lišty s motivem závodních polepů.
Technika zůstala beze změn. To znamená čtyřválec 1,5 TSI evo2 upravený pro výkon 177 koní, odlišný software řazení sedmikvaltu DSG, jako jsou posunuté body řazení při plné akceleraci či schopnost podřazování s meziplynem, nebo naladění podvozku specificky pro 18" kola.
Součástí „exkluzivního zákaznického zážitku“, jak Škodovka říká pořízení této limitované edice, je speciální dárkový box připravený výhradně pro majitele této limitované edice. Každý zákazník obdrží certifikát původu Fabia Motorsport Edition podepsaný členy představenstva společnosti Škoda Auto, ochranný přepravní box s logem Fabia 125, sportovní řidičské rukavice a unikátní sběratelský prvek – část bezpečnostního rámu vozu Škoda Fabia RS Rally2.
zdroj info, foto: Škoda Auto | video: Auto.cz