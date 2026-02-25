Když ne všichni, tak aspoň fleety. Lobbisté chtějí přísnější kvóty na elektromobily
Organizace Transport & Environment navrhuje, aby v roce 2030 musely velké firmy kupovat ze 69 % auta bez lokálních emisí. Plug-in hybridy podle ní nestačí, protože řidiči firemních aut s tankovacími kartami nemají motivaci je nabíjet.
Evropská unie koncem loňského roku zmírnila plánovaný faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035, rovnou ale navrhla kvóty pro nízkoemisní a bezemisní auta ve flotilách velkých firem, a to s platností už od roku 2030. Lobbistická organizace Transport & Environment (T&E), která stojí za řadou limitů a pravidel v oblasti emisí aut v EU, nyní žádá zpřísnění těchto kvót.
Podle návrhu EU by 45 % aut nově pořizovaných do flotil mělo být nízkoemisních nebo bezemisních, T&E však žádá 69 %, a navíc má jít jen o vozidla bez lokálních emisí, tedy elektromobily nebo vodíková auta.
Plug-in hybridy sem spadat nemají, a to z prostého důvodu – podle organizace vypouštějí v reálném světě víc CO2, než kolik mají uvedeno v katalozích. To je fakt, který řeší EU už několik let a před několika dny ho včetně čísel potvrdila studie německého výzkumného institutu Fraunhofer ISI.
V katalozích se od automobilek dnes často dozvídáme i hodnotu spotřeby paliva s vybitou baterií, kdy plug-in hybrid jezdí jako klasický hybrid. I tak je jeho spotřeba benzinu samozřejmě nižší než u konvenčního auta bez elektrifikace.
Podle T&E dostanou řidiči firemních aut k plug-in hybridům často tankovací kartu a nic je tak nemotivuje vůz skutečně nabíjet. Katalogovou hodnotu spotřeby paliva v okolí 1–2 l/100 km je přitom možné při krátkých trasách i překonat – pokud řidič vůz nabíjí. S navrženými flotilovými kvótami se navíc mají prodeje plug-in hybridů v následujících čtyřech letech zhruba zdvojnásobit, odhaduje T&E.
V případě zpřísnění kvót by se naopak zvýšily prodeje elektromobilů a tím by EU významně pokročila ke splnění svých klimatických cílů v oblasti dopravy, pokračuje organizace. Zároveň navrhuje omezit podpory prodeje elektromobilů v podobě daňových úlev jen na evropské elektromobily, nikoliv importované.
Flotilové prodeje stojí za zhruba 60 % nově registrovaných osobních a 90 % užitkových aut v EU. T&E odhaduje, že zatímco kvóty navržené EU by zvýšily prodeje elektromobilů v roce 2030 o 1,2 milionu, přísnější verze kvót by znamenala nárůst o 1,9 milionu. Pro ilustraci, v roce 2025 se v EU prodalo téměř 2,6 milionu elektromobilů, téměř o 30 % víc než v roce 2024. Bateriové elektromobily měly loni v EU podíl na trhu 17,4 %.
Zdroj: Reuters | foto, video: Auto.cz