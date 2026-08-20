Když není řidič, kabina je zbytečná. Britská firma představila kamion bez ní
Britská firma Voltempo připravuje elektrický autonomní kamion bez kabiny. Tzv. Smart Trailer má měřit 15,6 metru, zvládnout celkovou hmotnost 42 tun a díky zrušení řidičského pracoviště odvézt větší objem nákladu.
Autonomní kamiony se většinou představují jako běžné tahače, ve kterých „jen“ nikdo nesedí, aby mohly tahat jakýkoliv návěs. Britská společnost Voltempo jde dál. Když uvnitř nemá být řidič, je zbytečné stavět kabinu s pracovištěm řidiče, přinejmenším pro některé trasy.
Kabina byla sto let samozřejmostí, protože v ní někdo musel sedět. Jakmile tam nikdo nesedí, mění se v drahý, těžký a neproduktivní prostor. Úspora místa navíc může přispět k lepší obratnosti nebo větší užitné ploše. Elektrický Smart Trailer proto ruší celé pracoviště řidiče a prostor věnuje nákladu.
Název Smart Trailer je trochu zavádějící, protože nejde o přívěs ani návěs, nýbrž o tzv. sólo. Má měřit 15,6 metru, stát na pěti nápravách a zvládnout celkovou hmotnost 42 tun. Tím by přesáhl dnešní britské limity pro nákladní vozy s pevným šasi, které nařizují délku nejvýše 12 metrů a hmotnost nejvýše 32 tun. Potřeboval by tedy novou kategorii či speciální schválení.
Voltempo odhaduje hmotnost prázdného vozidla na 10 až 12 tun. Běžná souprava s elektrickým tahačem a klasickým návěsem se podle něj může dostat zhruba na 19 tun. Zrušení kabiny má přinést až o 15 procent větší nákladový objem a o 5 až 7 tun vyšší užitečné zatížení. U bateriového kamionu, kde akumulátor ukrajuje hmotnostní rezervu, je to podstatnější než samotný futuristický vzhled.
Firma nemíří do běžného městského provozu, kde by se kamion bez kabiny musel „poprat“ s hustým provozem plným chodců, cyklistů a aut s netrpělivými řidiči. Největší smysl vidí na pevně daných trasách: dálnice a strategická silniční síť, kyvadlové linky mezi přístavy, železničními terminály, logistickými huby a sklady. Tedy tam, kde se prostředí opakuje, provoz lze lépe hlídat a software autonomního řízení nemusí řešit tolik improvizace jako ve městě.
Voltempo zároveň připomíná nedostatek řidičů. V příští dekádě má v zemi odejít do důchodu přes 150 tisíc řidičů nákladních vozidel a nových lidí nepřichází dost. Český trh řeší podobný problém, jen v menším měřítku. Podle ČESMAD Bohemia u nás chybí přibližně 25 tisíc profesionálních řidičů, z toho asi 20 tisíc řidičů kamionů. Autonomní kamiony tedy nejsou jen technologická hračka, ale jedna z možných odpovědí na problém, který dobře znají i tuzemští dopravci.
Informací je zatím poskromnu. Voltempo dosud nezveřejnilo kapacitu baterie, dojezd ani nabíjecí výkon. A bez těchto údajů se elektrický nákladní vůz hodnotí jen napůl. Plán je přesto ambiciózní. Prototyp má postavit Berkeley Coachworks, elektrické ústrojí má dodat zatím nejmenovaný velký výrobce nákladních vozidel.
Hotovo má být v září 2027, poté budou následovat zkoušky na trase pro autonomní vozidla v jižním Walesu. Výroba by mohla začít koncem roku 2027 a první dodávky v polovině roku 2028. Ty budou směřovat nejdřív do Velké Británie a později na pevninskou Evropu.
Nejtěžší část ale nebude samotná stavba vozidla. Kamion bez kabiny a bez člověka na palubě potřebuje jasná pravidla, schválené trasy, vzdálený dohled, pojištění, bezpečnostní rámec i provozní infrastrukturu. Voltempo proto pracuje s dopravci, výrobci vozidel a britskou vládou na scénářích použití, regulaci a obchodních modelech autonomní nákladní dopravy.
Zdroje: Autocar, Electrive, Voltempo