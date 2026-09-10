Když variabilita nezná mezí. Prozkoumali jsme oficiální přestavby užitkových volkswagenů
Volkswagen Užitkové vozy zdaleka nejsou jen skříňové dodávky pro řemeslníky. Co všechno umí modelová řada „užitkáčů“ nabídnout a jaké možnosti nabízí rodinám, jsme zkoumali u lipenské přehrady na jihu Čech.
Volkswagen Užitkové vozy je divize wolfsburgské automobilky, jejíž modelová nabídka momentálně čítá šest hlavních modelových řad. Od malého caddy přes elektrický ID. Buzz až po schopný pick-up Amarok. Už tovární konfigurátor nabízí řadu možností, jak jednotlivé modelové řady přizpůsobit vlastním zájmům a potřebám.
Nový caddy můžete mít v čistě užitkové dvoumístné variantě Cargo, jako pětimístný Cargo Flexicab, rodinný Caddy nebo mikro-obytňák Caddy California. A to samozřejmě ve dvou délkách karoserie i rozvoru. Možností individualizace je ale mnohem víc, a to díky divizi s názvem „Přestavby Volkswagen Užitkové Vozy“. Právě na její činnost jsme se zaměřili.
Na Lipno jsme tematicky vyrazili tím největším modelem v nabídce celého Volkswagenu. Model Crafter ve variantě L2H3 byl doplněn o vestavbu pro přepravu osob od společnosti AMF-Bruns. Ta je předním evropským výrobcem vozidel a technologií pro osoby se zdravotním postižením, ale jak brzy zjišťujeme, špičkově zvládá také jiné typy vestaveb.
Pomineme zvolenou „ekonomickou“ specifikaci sedadel, jelikož výběr materiálů, tvaru sedadel i výbavy (u konkrétního kusu chyběly i loketní opěrky) záleží vždy na zákazníkovi. Klíčové je ticho, které zde panuje i při dálniční rychlosti. AMF-Bruns totiž pro svou vestavbu použil kvalitní materiály a nešetřil na odhlučnění tepelně izolovaných stěn ani podlahy s hliníkovými profily.
Tento systém se nazývá Smartfloor a využívá patentované kotvicí profily. Umožňují rychlé a flexibilní uspořádání interiéru s individuálními sedadly, invalidními vozíky, vozíky na nosítka a dalšími prvky.
Přestavby užitkových vozů Volkswagen |
Podlaha je certifikována podle normy ISO v kombinaci se systémem Protektor pro upevnění invalidních vozíků a cestujících, splňuje požadavky směrnice EU 76/115 pro sedadla s certifikací M1 ve vozidlech všech hlavních značek a disponuje certifikovaným rychloupínacím zámkem sedadel M1 pro ukotvení k podlaze.
I z těchto důvodů přistoupil Volkswagen k tomu, že je vůz možné objednat včetně přestavby oficiální cestou a těžit z výhod tovární záruky i platby za kompletní vůz na jedné faktuře. K dispozici je mnoho dalších přestaveb včetně skříňových nástaveb, sklápěčů a dalších. S tím je spojena také výhodnější fleetová cena i možnost servisu na jakémkoliv z 90 certifikovaných servisních center po celém území ČR.
Cestování s mazlíčky
Volkswagen Užitkové vozy ale nemusejí nutně být jen v hledáčku firemních zákazníků, i rodinám mají co nabídnout. Po ukončení výroby modelů Touran a Sharan zůstává osobní verze modelu Caddy skvělou volbou pro praktické rodiny. Prezentována byla v námi testované krátké variantě Life Edition doplněné o celkem tři autosedačky a velkou klec pro psa.
Přestavby užitkových vozů Volkswagen |
Již brzy se na českém trhu objeví modernizovaný caddy, který mimo jiné nabídne třetí sedadlo vybavené systémem Isofix. Bohužel to stále nebude sedadlo uprostřed vzadu, ale sedadlo spolujezdce také potěší. I do druhé řady sedadel se sice tři autosedačky vejdou, uprostřed si však musíme i nadále vystačit bez isofixu.
Praktickou vychytávkou zůstávají posuvné boční dveře i obří zavazadelník s pravidelným tvarem. Právě v něm Volkswagen demonstroval velký box na psa a především spoustu místa zbývajícího například na kočárek.
Uvnitř čistě elektrické stylovky ID. Buzz Long GTX byla prezentována deka pro psa pro druhou řadu sedadel a velká bezpečná klec Thule do kufru. Mezi ni a druhou řadu sedadel se bez problémů vejdou ještě cestovní kufry a dvojitá podlaha zavazadelníku umožňuje schovat méně potřebný náklad do spodního patra.
Do modelu ID. Buzz je také oficiálně možné objednat originální kempovací sadu, která pod názvem „Paket pro přenocování“ stojí momentálně 67.819 Kč. Na Campervan salonu v Düsseldorfu se představil také obytný model ID. California Cruise. Zatím sice nedisponuje typickou výklopnou střechou ani vestavěnou kuchyní, ale je možné, že i toho se časem dočkáme ve verzích Beach nebo Ocean.
Prokletí T7
Další zastávku tvořilo duo modelů Multivan a Transporter, které je v současné sedmé generaci značně kontroverzní, i když trochu neprávem. Každý z modelů se totiž vůbec poprvé vydal vlastním směrem.
Zatímco multivan stojí na platformě MQB Evo a zaměřil se na pohodlí cestování s vysoce variabilním interiérem, legendární transporter byl vyvinut ve spolupráci s konkurenční automobilkou Ford. To má ale své nesporné výhody a na vývoji se Volkswagen podílel víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
Multivanu tento posun přidal na praktičnosti, variabilitě, ale i komfortu. V zadní části jsou praktické kolejnice, podobné jako v crafteru ze začátku výpravy. Na ně je možné ukotvit až 6 samostatných sedadel, z nichž ta vnější mohou mít systém Isofix a všechny se dají relativně jednoduše také vyndat. Poté je z multivanu praktická dodávka, i když na podlaze je primárně koberec a gumová podlaha je volitelná.
Záleží pouze na tom, zda svůj multivan majitel plánuje používat více jako rodinný vůz nebo pro převoz nákladu. Díky ližinám lze prakticky ukotvit třeba dvě jízdní kola nebo dokonce motorku, a stále mít možnost pohodlně převézt 6 pasažérů. Ve stávajícím multivanu mohou být proti směru jízdy otočená pouze kapitánská sedadla, po modernizaci to bude možné i u osmimístné verze.
A jelikož multivan je velmi oblíbený u aktivních rodin, představil na něm Volkswagen také originální nosič jízdních kol na tažné zařízení, který je možné sklopit tak, aby šlo bez problému otevřít víko zavazadelníku. To ukazuje, že automobilka přemýšlí nejen při vývoji auta, ale i příslušenství. Nosič jde navíc jednoduše složit a přenášet v jedné ruce.
Benzín skončí
Mnoho užitkových modelů se dočkalo modernizace v posledních měsících a multivan není výjimkou. Multivan s příchodem normy Euro 7 přijde o zážehové 2.0 TSI a nepočítá se ani s návratem mechanického pohonu všech kol.
Současný elektromotor na zadní nápravě funguje v plug-in hybridním multivanu velmi dobře a citlivě, pro mechanické řešení tak není žádný důvod. Proslýchá se ale, že by nabídku mohla doplnit další vznětová motorizace.
Transporter i odvozený model Caravelle zůstaly čistě užitkovými vozy pro přepravu nákladu i osob. Výhodou je kapacita tažného zařízení až 2,8 tuny a široký výběr motorizací včetně čistě elektrické varianty a pohonu všech kol, po kterém je z řad zákazníků stále velká poptávka.
Pro časté cesty mimo asfalt nabízí Volkswagen Užitkové vozy možnost bezpečného zvýšení světlé výšky. Kit podvozku od společnosti Seikel ji zvýší dokonce o čtyři centimetry a stejně jako u ostatních modifikací instalovaných oficiálními partnery zůstává platná tovární záruka.
Cena přestavby se pohybuje kolem 75 tisíc korun. Kromě vyšší světlé výšky zákazníci pro modely Caravelle a Transporter nejčastěji pořizují plechový kryt pod motor.
Přes týden práce, o víkendu zábava
Pomyslný hřeb večera představují vozy na druhém konci louky, které prošly zakázkovou přestavbou v tom pravém slova smyslu. Stříbrný model Caravelle je vybaven dvěma akumulátory s kapacitou 95 Ah, ochranným plechem motoru a převodovky o tloušťce 2 mm, zásuvkou na 230 V s maximálním výkonem 400 W a dalšími několika prvky výbavy navíc.
Kromě toho je uvnitř umístěna spací vestavba Nestbox M od společnosti Egoé, která disponuje kuchyňkou s chladničkou a dvěma osobám umožňuje spaní uvnitř. I bez sklopení druhé řady sedadel se na postel vejdou lidé s výškou do 185 cm a ani šířka postele 135 cm není příliš omezující.
Přestavby užitkových vozů Volkswagen |
Pro klid a pohodlí v noci je vůz vybaven termoclonami od české společnosti BohemianVan, které je díky magnetickému upevnění možné jednoduše odepnout a umožňují také větrat. K napájení vašeho dobrodružství slouží přídavná bateriová stanice EcoFlow Delta 3 s kapacitou 1024 Wh, což bohatě stačí k napájení lednice po dobu tří dnů. V případě potřeby je možné stanici z vozu vyjmout.
Střešní stan iKamper Skycamp 4.0 poskytne místo pro další čtyři osoby (tři dospělé pohodlně) a střecha modelu Caravelle je na něj více než připravená. Její dynamická nosnost je 300 kg a statická dokonce půl tuny.
Vše zmíněné ale nijak nezasahuje do konstrukce vozidla a doplňky pro kempování mohou být z auta vyjmuty. Caravelle s 8 místy k sezení upravená pro převoz invalidního vozíku tak zůstává všestranným společníkem pro každodenní rodinný i podnikatelský život.
A pokud zákazník nedisponuje místem, kde přestavbu uložit, nebo ji nechce používat často, existují společnosti, které vestavby půjčují. Často jsou to i přímo jejich výrobci. Volkswagen Užitkové vozy dokáže zařídit sestavení vozidla i instalaci vestavby (v tomto konkrétním případě montáž zajistil FD servis Praha, s.r.o.).
Na svém webu ukazuje všechny již provedené přestavby a seznam věcí, které vyžadují, nebo jsou doporučené (např. zmíněné dvě baterie už z výroby). Při konfiguraci přestavby se vždy snaží oslovit české firmy, což zajišťuje kvalitu i skvělou komunikaci při řešení případných změn či záručních oprav.
Možná si říkáte, jaká je výhoda této přestavby oproti továrnímu modelu California. Kromě možnosti vyjmout vestavbu je jednou z výhod také možnost spaní bez nutnosti sklopit sedadla druhé řady, zatímco v Californii se spí na sedadlech. To znamená, že rodiny s dětmi musejí při kempování přendavat dětské autosedačky.
Cyklisty jistě zaujal také originální nosič čtyř jízdních kol na víku zavazadelníku. Ten unese až 60 kilogramů, takže stačí pro dvě běžná horská kola a dvě dětská. Pokud si nosič zákazník objedná při specifikaci vozu, automaticky jsou instalovány také silnější vzpěry víka zavazadelníku.
Kvůli homologaci je uchycen poměrně vysoko, celá přestavba je ale koncipována tak, aby se víko i s nosičem dalo zvednout a nebylo omezeno střešním stanem. Potěší také originální nastavitelná světýlka, která prostor za autem dokáží velmi dobře osvetlít.
Když asfalt nestačí
Červené auto je přestavěno zase trochu jinak. Stojí na základě modelu Caravelle PanAmericana, který už z výroby disponuje výrazným oplastováním a je dostupný také s pohonem všech kol. Pokud ale standardní verze nestačí, je možné ji doplnit například o zvýšený podvozek od společnosti Seikel a kompletní ochranu podvozku díky plechům s tloušťkou 5 mm.
Přestavby užitkových vozů Volkswagen |
Pokud takovou přestavbu ale zákazník provádí neoficiální cestou a na auto dá kola s větším průměrem, může dojít k nadměrné zátěži převodovky, nepřesnosti tachometru a počítadla kilometrů a dalším problémům. Volkswagen Užitkové vozy díky komplexnímu řešení přestavby upraví software převodovky, zkalibruje tachometr a doladí také další věci tak, aby i po úpravě zůstala zachována tovární záruka.
Doplňků je zde opravdu mnoho a vůz je koncipován jako expediční speciál pro dva. Uvnitř je přestavba od české společnosti Visu Camp, která v základní konfiguraci poskytuje prostor k sezení (pro vyšší osoby by se hodila vyšší střecha nebo níže usazené lavice). Pod ním najdeme čtyři odepínací šedesátilitrové úložné vaky s osvětlením a v případě potřeby je možné celý zadní prostor proměnit v postel.
To ale v tomto konkrétním autě není potřeba, jelikož na střeše je stan GFC, jehož vrchní část má nosnost 300 kg. Celý vůz je pro dva až nadměrně vybaven, jelikož bude sloužit jako novinářské demo a Volkswagen Užitkové vozy na něm plánují ukazovat široké možnosti oficiálních úprav. Nechybí tak jednoduchá markýza na levé straně a na pravé straně velká tříramenná markýza Bushwakka s osvětlením, kterou dodává BackiShop.
Přestavby užitkových vozů Volkswagen |
Kuchyň je řešena s odnímatelnou vrchní částí s plynovým vařičem a nechybí ani malá chladnička o objemu 50 litrů. Potěší také 20kW topení s dálkovým ovládáním nebo otočná přední sedadla (dostupná přímo od Volkswagenu). Přiložený DEFA kabel (20 A) umožňuje vůz nabíjet pohodlně zvenku, což se hodí nejen v kempech.
Český importér také upravil nastavení světlometů. Po přepnutí do režimu „vypnuto“ je skutečně vše vypnuto, což nebývá vždy pravidlem – občas zůstává svítit světelný podpis, parkovací světlomety nebo další drobné světelné prvky.
Auto bez námahy
A co dělat, pokud se vám upravený užitkový vůz od Volkswagenu zalíbil? S konfigurací vám pomohou autorizovaní dealeři. V katalogu Volkswagen Přestavby je uvedena nutná minimální výbava vozidla pro již vyrobené přestavby.
Pokud ale chcete začít tzv. od píky, prodejce vám pomůže se specifikací vozidla a následně poptá partnerskou společnost, která provede kompletní přestavbu. Vůz vám dorazí hotový a připravený k převzetí jako komplet.
Za nás jde o skvělý koncept, jehož výhody značně převyšují potenciálně ušetřené peníze při snaze o neoficiální přestavbu.
Zdroj: Autorský text | Foto/video: Volkswagen Užitkové vozy