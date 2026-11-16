Když zimní gumy nestačí: 7 bizarních bonusů ke koupi vozu
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Zimní pneumatiky zdarma, prodloužená záruka nebo sleva na servis občas k přesvědčení zákazníka nestačí. Někdy prodejci či samotné automobilky neváhají zákazníkům přibalit třeba druhé auto za dolar, elektrickou kytaru, zbrojní poukaz nebo repliku podmořské sochy. Podívejte se na sedm nejbizarnějších dárků v automobilové historii.
Před pár dny jsme informovali o akční nabídce na skladové vozy automobilky Nissan, ke kterým jako jeden ze tří bonusů mohou zákazníci získat těžko sehnatelný mobilní telefon iPhone 18 Pro zdarma. Podívali jsme se na další překvapivé dárky a výhody, které kdy prodejci nabízeli svým zákazníkům.
Mnoho z nich náleží americkému trhu, vzhledem k tamnímu způsobu prodeje nových aut a maržím. Díky nim si v určitém období mohli prodejci dovolit nabídnout akci známou ze supermarketů - tzv. 1+1 zdarma. Z legislativních důvodů druhý vůz prodávali za symbolický 1 dolar, ale nešlo o ojedinělou nabídku.
Dvě za cenu jednoho
Nejlevnější model Kia Rio hatchback dostali zdarma zákazníci, kteří si pořídili na přelomu milénia nejdražší model (Kia Carnival). To samozřejmě přilákalo zájemce do prodejen, kde ovšem zjistili, že u nového carnivalu při výběru tohoto benefitu přijdou o možnost jakékoli slevy. A v té době nabízeli prodejci carnival se slevou v hodnotě přibližně základního ria.
Rio ale nedávala „zdarma“ jen sama automobilka, ale také konkurence. Ve stejné době prodejce automobilky Ford jménem Ricart nabízel zákazníkům Kiu Rio zdarma při koupi oblíbeného pick-upu F-150.
Podobné pobídky nabízeli také prodejci automobilky Chrysler: Při koupi minivanu Pacifica dostali kolem ekonomické krize v roce 2008 zákazníci menší PT Cruiser. „Je to příležitost, která se naskytne jednou za život (...) Není v tom žádné tajemství: v tomto odvětví je teď útlum. Snažíme se rozproudit aktivitu pomocí velmi výhodné nabídky,“ řekl tehdy iniciátor akce a majitel prodejny Oak Lawn Frank Mancari televizní stanici NBC 5 Chicago.
Bible a puška
Kampaň pod názvem „God, Guns and America“ nabízela v roce 2019 zákazníkům svatou knihu, americkou vlajku a (polo)automatickou pušku Smith & Wesson ke každému zakoupenému vozu. Nabídka se vztahovala na vozy F-150, Fiesta a Escape zakoupené u prodejce Carolina Ford.
Na akci se vztahovaly dodatečné podmínky - aby zbraně neskončily v nesprávných rukou, dával prodejce voucher v hodnotě 400 dolarů (po započtení inflace dnes přibližně 11.650 Kč) do lokální prodejny zbraní - částku bylo možné využít za jiné produkty, například rybářský prut. Ten by však jistě nenalákal zákazníky z okolních států do malého města v Jižní Karolíně.
Kytara a upravené audio
V roce 2006 zahájil Volkswagen slavnou kampaň, ve které vystupovali kytaristé Slash, John Mayer a Nigel Tufnel ze skupiny Spinal Tap, kteří na kytary First Act hráli prostřednictvím audiosystémů automobilů Volkswagen.
K modelům Jetta, Jetta GLI, GTI, Rabbit, New Beetle a New Beetle Convertible z let 2006–2007 obdrželi kupující kytary této značky bez dalších poplatků. Dnes se originální sety prodávají v aukci za částky od 10.000 korun výš.
Filmové hvězdy
V roce 2014 uvedl Hyundai speciální edici modelu Tucson inspirovanou seriálem Živí mrtví (The Walking Dead). K tomuto vozu dostali kupující batoh plný zásob, lékárničku a výbavu pro boj s nemrtvými. Nissan zase v roce 2017 přidal zákazníkům k modelu Rogue helmu „Death Troopera“ z Hvězdných válek (Star Wars).
Luxusní obchodní dům Neiman Marcus je proslulý nabídkou speciálních edic vozů značky BMW. Zájem zákazníků o původně zamýšlených 20 kusů limitované edice modelu Z3 však předčil očekávání a nakonec byla vyrobena celá stovka. Pouze prvních 20 zákazníků však dostalo zajímavý dárek - pozvánku na večeři s tehdejším agentem 007 Piercem Brosnanem.
Podmořská socha
Automobilka Land Rover si pro australský trh připravila limitovanou edici luxusního modelu Range Rover SV Orpheus v počtu pouhých 6 kusů. Odkazuje na ostrov nedaleko Queenslandu a kromě exkluzivního laku, specifických 23" kol a interiéru dostane každý ze šesti kupujících velmi netradiční pozornost – repliku sochy od umělce Jaymeho Marshalla.
Originál tohoto díla, které zobrazuje domorodou ženu a měří 2,2 metru, se nachází v australském Muzeu podmořského umění (Museum of Underwater Art). Vůz s tímto uměleckým bonusem startuje na částce 520.000 australských dolarů, což je v přepočtu zhruba 7,8 milionu korun.
Zdroj: Jalopnik, CBS News, Wikipedia, Motortrend, Driving.ca