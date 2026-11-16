Kewet Buddy v recenzi Martina Vaculíka: Bezemisní jízda i pro nemajetné!
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Hodně z vás mi vyčítá akceptaci elektromobilů s tím, že běžný člověk na ně nemá. A že pokud budou elektromobily prosazovány omezováním spalovacích aut, tak individuální mobilita chudších lidí utrpí, čemuž bych jako novinář neměl napomáhat. Našel jsem řešení těchto morálních dilemat.
Nejdřív si prověříme znalost norských reálií. Jestli pak víte, co je to Kewet.
- Tradiční norský nápoj ze zkvašených sleďů.
- Smuteční tanec předváděný členy královské gardy po úmrtí panovníka.
- Elektrický automobil vyráběný v šesti sériích a v letech 1991 až 2013.
Ano, C je správně!
Společnost Kewet vznikla v Dánsku a první model 1 vyrobila ro roce 1991. Šlo o vůz s olověnými bateriemi, pracovním napětí 48V, výkonem pouhých 5 kW. V roce 1998 práva na Kewet získala norská společnost Kollega Bil A/S a do roku 2013 vzniklo celkem 1500 kusů těchto miniaturních vozítek, v nichž mohou sedět tři dospělé osoby vedle sebe, pakliže nejsou moc tělnaté. Poslední model Buddy už měl pracovní napětí 72 Voltů a dojezd až 80 km.
Kewetem jsme se s jeho majitelem, známým youtuberem Milanem Ampérákem, rozhodli pobavit diváky prvního dílu podzimní řady našeho televizního pořadu Svět motorů TV. A vytvořili vozu příběh, že Norové jsou na své Kewety hrdí a považují je za tu věc, kterou dali světu. Proto každý Kewet zůstává doživotně majetkem Norského království. Získat Kewet můžete jedině tak, že vám jej přenechá uživatel, který už jej nepotřebuje. Každý uživatel kewetu je zároveň povinen udržovat jej v perfektním stavu. Proto na elektromobil Kewet nejen že nepotřebujete peníze, ale ještě jako u jediné ojetiny na trhu máte jistotu, že bude vždy v perfektním stavu. Krátký dojezd by němel být limitem, neboť na situace, kdy kewetu dojde šťáva, myslí samostatný článek norské ústavy.
Pokud teď čtete trochu překvapeně, tak ne, není to pravda. Ale to vy jste přeci zvyklí, že média vám lžou a pravdu si člověk musí dohledat. Tak hledejte a mezi tím se podívejte na video, v němž o špatné herectví nezavadíte.
Zdroj: Autorský text