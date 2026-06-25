KGM Actyon Hybrid jsme zkoušeli tam, kam o víkendu vyrazí půlka Prahy. V pohodlí a za málo
O nadcházejícím víkendu mají padat teplotní rekordy. Chtělo by to vyrazit někam k vodě, což jsme vyzkoušeli s předstihem v KGM Actyon Hybrid.
Jarní série našeho televizního pořadu Svět motorů je už sice bohužel za námi, máme pro vás ale v šuplíku několik odvysílaných testů, které vám v létě mohou pomoci zahnat nudu. V půlce dubna jsem si vyzkoušel zajímavé SUV KGM Actyon s novým hybridním pohonem a v rámci natáčení jsme vyrazili k jezeru Lhota ležícímu nedaleko Staré Boleslavi. Mám to tam rád a vzhledem k tomu, jaké teploty nás o víkendu čekají, je nanejvýš pravděpodobné, že na Lhotu vyrazí snad půlka Prahy.
Ale zpátky k autu… Hybridní pohon nabízí KGM Actyon relativně krátce, a přestože není možné ho kombinovat s pohonem všech kol, jde o velmi dobrou volbu pro ty, kteří chtějí ušetřit za palivo a užít si mnohem hladší jízdu než s klasickou přeplňovanou jedna-pětkou turbo a automatem. Hybridní pohon totiž umí vykrývat slabší místa spalováku, popojíždíte na elektřinu a spotřeba klesla i o více než dva litry. Navíc ani cena není přehnaná a stále se drží lehce nad devíti sty tisíci.
Tohle čtyři a tři čtvrtě metru dlouhé SUV, které kdekdo považuje za „největšího konkurenta kodiaqu“, má v hybridní verzi výkon přes 200 koní, je to ale zároveň jeden z důkazů, že výkon na papíře nemusí nutně odpovídat očekávání. Nechci prozrazovat hodně, protože nám pochopitelně jde o to, abyste si pustili přiložené video, tak či onak je tento hybrid určen hlavně pro klidnější řidiče.
A kdo dokouká až do konce, dostane super tip na jednu zajímavou osvěžovnu nedaleko Lhoty. To kdybyste třeba chtěli nechat auta doma a vyrazit k vodě na kole. Mrk, mrk!
Zdroj: Autorský text