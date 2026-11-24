KGM ukazuje nový Rexton. Vlajková loď dostane hybrid a techniku z Číny
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Nejlevnější cestou k novému rámovému SUV je dnes KGM Rexton. Největší model korejské automobilky se příští rok dočká nové generace, která ale přinese zásadní změny v přístupu i technice.
Automobilka KGM, donedávna známá jako SsangYong, pokračuje v modernizaci svého portfolia. Další na řadě je nová generace vlajkové lodi rexton, která se představí už v lednu. Do té doby ale chce KGM ukázat pár detailů své novinky a začíná fotkami ukazujícími příď a záď. Také už je jasné, že nový rexton jako první KGM dostane plug-in hybridní pohon.
Korejská automobilka totiž nedávno podepsala smlouvu o spolupráci s čínským Chery a budoucí modely využijí jeho techniku. Čínské spojení není pro KGM nic nového, současné elektromobily a hybridy totiž využívají techniku získanou od BYD. Mezi roky 2004 a 2010 byl také tehdejší SsangYong vlastněn čínským koncernem SAIC.
Nový rexton se ukázal na dvou obrázcích, na prvním je vidět příď se svítící maskou po vzoru dalších nových modelů KGM a odkazující na minulost značky jakožto výrobce licenčních jeepů. Na zádi je vidět nápis Rexton a také nápadná podobnost s modely Chery Tiggo 9L a tiggo X.
Je zde totiž úplně stejná přechodová hrana mezi zadním oknem a plechovou částí víka kufru a podobně tvarovaná světla, jako má 9L. Je tedy možné, že nový rexton bude založen na jednom z této dvojice modelů. Znamenalo by to ale ztrátu rámového podvozku, který využívá současný rexton, který se vyrábí od roku 2017.
Oba modely tiggo mají kolem 5 metrů a pohánějí je plug-in hybridní pohony. V sériové verzi ale zatím nebyl představen ani jeden z nich. Pod kapotou má být každopádně přeplňovaná patnáctistovka nebo dvoulitr, doplňovat jej budou tři elektromotory a silnější z pohonů nabídne až 355 kW a 630 Nm točivého momentu. S patnáctistovkou by zřejmě měl zrcadlit 315 kW tigga 9.
Čistě elektrický dojezd má být až 200 kilometrů a kombinovaný 1.500 km, což je ale měřeno v čínském přehnaně optimistickém cyklu CLTC. Tiggo X má mít elektromagnetické adaptivní odpružení a pohon všech kol s terénními režimy. Je ale také možné, že nový rexton využije základ v jiném modelu tiggo a bude mít zcela vlastní design karoserie.
Projekt vlajkové lodi KGM s kódovým označením SE10 by ale podle dřívějších informací měl nabídnout i čistě spalovací verzi. Tentokrát už nemá jít o diesel, ale o přeplňovanou benzinovou čtyřválcovou jednotku o objemu 2 litry. Takovou dnes KGM v portfoliu má také, nenabízí ji ale na českém trhu.
Současná druhá generace rextonu stojí na rámovém podvozku sdíleném s pick-upem musso a stejně jako ten nabízí pouze 2,2litrový dieselový čtyřválec, kombinovaný s osmistupňovým automatem. S cenou startující na 899.900 Kč jde o nejlevnější rámové SUV na českém trhu. Nové elektrické musso, které je právě uváděno na český trh, už je ale také pouze samonosné.
Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: KGM