KGM uvádí v Česku elektrický pick-up. Stojí stejně jak spalovací a dá záruku na milion km
Elektrické pick-upy jsou dnes v Evropě naprosto opomíjená kategorie a těch pár modelů není zrovna levných. Mění to korejské KGM, jehož elektrické musso začíná hluboko pod milionem korun.
Korejské KGM jen před pár týdny na český trh uvedlo novou generaci dieselového pick-upu Musso Grand. Z modelu Musso se ale pod novou značkou KGM stává celá modelová řada, pod kterou od loňského roku patří také elektrické Musso EV. A právě to se teď oficiálně dostává na český trh.
Na rozdíl od dieselového mussa na rámovém podvozku je to elektrické technicky odlišným modelem se samonosnou karoserií. Platforma je sdílená s torresem a actyonem, ale s rozvorem prodlouženým na 3150 mm. S celkovou délkou 5160 mm přerůstá elektromobil o 10 mm dieselové musso, v Česku se ale spalovací model prodává jen v prodloužené verzi Grand s 5460 mm.
Vzhledově je Musso EV velmi podobné elektrickému torresu s přídomkem EVX, ostatně celá přední část až po sloupek B by měla být až na detaily totožná. Navíc je zde korba, která není nijak zvlášť velká, užitečné zatížení je ale slušných 805 až 905 kg dle verze. Tahat může 1800 kg s pohonem předních kol a 2300 kg jako čtyřkolka. Korba má dle tiskové zprávy délku 1515 mm a nabízí nosnost až 500 kg. Nakládání usnadňují schůdky integrované v zadním nárazníku, víceúčelové výklopné víko korby a standardní plastové obložení.
Technika také vychází z elektrického torresu, a tak je základem pohon předních kol s elektromotorem o výkonu 152,2 kW a maximálním točivým momentem 339 Nm. Baterie LFP má kapacitu 80,6 kWh a předokolka s ní slibuje dojezd 420 kilometrů v cyklu WLTP. Technika je mimochodem stejně jako u torresu získaná od čínského BYD.
Že jde o levnější techniku, dokládá docela pomalé nabíjení. Zvládá totiž výkon jen 120 kW a na 80 % mu to trvá 36 minut. Pro dobíjení střídavým proudem je standardem třífázová palubní nabíječka s výkonem 11 kW a standardem je i funkce V2L s výkonem 3,6 kW.
Za tuto verzi dáte u KGM 899.900 Kč s DPH v základní výbavě Style, což není o moc více než za dieselové musso. To je v základní výbavě s manuální převodovkou za 809.490 Kč. Cílová skupina je samozřejmě velmi odlišná a spalovací musso má už v základu pohon všech kol. Ve vyšší výbavě Premium je elektrické musso za 979.900 Kč, spalovací vyjde na 966.790 Kč.
Musso EV dokáže nabídnout i pohon všech kol, který je v ceníku pro obě výbavy za příplatek 89.900 Kč. Za to dostanete další elektromotor na zadní nápravě a maximální kombinovaný výkon se zvedne na 174,5 kW. Výkon samotného předního elektromotoru KGM neudává, přední má ale maximální točivý moment 335 Nm a zadní 295 Nm. Zrychlení na stovku se zlepšuje z 9,16 s na 8 s a dojezd se snížil na 379 kilometrů.
Již základní výbava Style podle tiskové zprávy zahrnuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, systém udržování vozu v jízdním pruhu nebo autonomní nouzové brzdění. Vyšší výbava Premium přidává například tepelné čerpadlo, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaný volant a bezdrátové nabíjení mobilního telefonu.
Volitelné výbavy už moc nezbývá. Ke Style si můžete připlatit 24.900 Kč za tepelné čerpadlo, Premium je má rovnou. Další možností je paket Tech za 34.900 Kč pro obě varianty. Jeho součástí je 360° parkovací kamera a sada jízdních asistentů k tomu. K Premium se dá za 24.900 Kč přikoupit také Black packet, který přidá černé detaily na karoserii i v interiéru. Záruka je 7 let nebo 150.000 km, na baterii pak 10 let nebo milion kilometrů.
Na poměry elektromobilů jde tedy o velmi zajímavou nabídku, mezi pick-upy pak nemá konkurenci. Přímý konkurent je zde ostatně pouze jeden. Samonosný elektrický pick-up u nás nabízí čínská značka Riddara, spadající do koncernu Geely. V nabídce je dnes pouze model RD6, který s pohonem zadních kol startuje na ceně 1.324.950 Kč s DPH a jako čtyřkolka na 1.687.950 Kč s DPH.
Je tedy výrazně dražší, v základu má přitom baterii LFP o kapacitě 63 kWh, čtyřkolka kapacitu zvedá na 73 kWh. Výkon je 200 kW u verze s pohonem zadních kol, čtyřkolka má kombinovaných 315 kW. Užitečné zatížení je 1.030 kg a auto je o 100 mm delší. V nabídce jsou obě varianty pohonu i s větší NMC baterií o kapacitě 86 kWh. Zadokolka pak vyjde na 1.687.950 Kč a čtyřkolka na 1.813.790 Kč.
Další elektrický pickup už u nás oficiálně nabízí pouze Toyota, její nový hilux BEV začíná na 1.591.150 Kč s DPH. Jde tedy o 5.320 mm dlouhé auto na rámovém podvozku s kombinovaným výkonem 144 kW, tvořeným opět dvěma elektromotory. Baterie je k dispozici jediná, NMC s kapacitou 59,2 kWh.
|Základní technické údaje KGM Musso EV
|Verze
|Musso EV 2WD
|Musso EV 4WD
|Pohon
|2WD (FWD)
|4WD (AWD)
|Výkon
|152,2 kW
|174,5 kW
|Maximální točivý moment
|339 Nm
|335 + 295 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,16 s
|7,98 s
|Nejvyšší rychlost
|162 km/h
|177 km/h
|Baterie
|80,6 kWh, LFP
|Kombinovaný dojezd (WLTP)
|420 km
|380 km
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|19,2 kWh/100 km
|21,3 kWh/100 km
|Nabíjení AC/DC
|11/120 kW
|Rozvor náprav
|3 150 mm
|Délka
|5 160 mm
|Šířka
|1 920 mm
|Výška
|1 740 mm
|Délka korby
|1 300 mm
|Šířka korby
|1 570 mm
|Výška korby
|570 mm
|Světlá výška
|181,4 mm
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|2165/3070 kg
|2285/3090 kg
|Základní cena s DPH
|899 900 Kč
|989 800 Kč
Zdroj: KGM, zdroj foto: KGM, zdroj videa: Auto.cz