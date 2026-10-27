Kia chystá svůj první vodíkový model. Okrajovou techniku namontuje do praktického modelu
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Osobní automobily s vodíkovým pohonem nikdy nebyly zrovna běžné. Kia přesto plánuje jeden vyrábět. A vybrala si model, u kterého by to nejspíš čekal málokdo - MPV Carnival.
Kia chce v roce 2029 zahájit výrobu vodíkové varianty příští generace velkoprostorového carnivalu. Informaci přinesla jihokorejská média s odvoláním na dohodu vedení automobilky s odbory. Podle agentury Yonhap má novinka sjíždět z výrobní linky závodu Gwangmyeong nedaleko Soulu.
Dohoda vznikla v rámci společné komise pro stabilitu zaměstnanosti, kde vedení Kie s odbory řešilo výrobní program korejských továren na příští roky. Vedle vodíkového carnivalu se týká například nástupců modelů sportage a sorento nebo nového elektrického SUV.
Zatím tedy nejde o klasické představení připravovaného automobilu. Kia dosud nezveřejnila samostatné oficiální oznámení pro světové trhy, neukázala konkrétní vůz a neoznámila ani jeho technické parametry. Výrobní plán je však poměrně konkrétní.
Elektromobil, který tankuje vodík
Nástupce carnivalu má dostat novou generaci systému vodíkových palivových článků. Jeho přesná podoba zatím není známá, stejně jako případná technická příbuznost s vodíkovými modely sesterského Hyundaie.
Automobily s palivovými články, označované zkratkou FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), pohání elektromotor podobně jako běžné bateriové elektromobily. Elektřinu si však vyrábějí přímo na palubě reakcí vodíku s kyslíkem v palivovém článku. Vodík vozí v tlakových nádržích a při provozu vzniká kromě tepla voda. Nejde tedy o spalovací motor na vodík.
Pro Kiu by šlo o první sériově vyráběný vůz s touto technikou. Hyundai má v rámci stejné automobilové skupiny náskok. Vedle vodíkových nákladních automobilů a autobusů vyrábí také osobní SUV nexo, jehož druhá generace se představila v roce 2025.
Hyundai navíc letos v září překročil hranici padesáti tisíc vodíkových vozidel prodaných v Jižní Koreji: 46.507 připadalo na nexo a zbývajících 3755 na užitková vozidla.
Proč právě carnival?
Volba velkého rodinného MPV je zajímavá. Současný carnival patří mezi nejprostornější osobní modely značky a prodává se především v Asii a Severní Americe. Nabízí benzinový a hybridní pohon, zatímco na evropských trzích včetně českého v běžné nabídce značky chybí.
Vodíková verze by tak rozšířila využití palivových článků do další kategorie osobních automobilů. Jejich nabídka je dnes velmi omezená a většina automobilek při elektrifikaci dává přednost bateriovým elektromobilům.
Rozšíření vodíkových aut navíc stále komplikuje nedostatek plnicích stanic. Platí to i v Jižní Koreji, která patří k nejrozvinutějším trhům s touto technikou.
Zda se vodíkový carnival dostane také mimo domácí trh, zatím není jasné. Neznáme jeho cenu, výkon, dojezd ani plánované výrobní objemy. Potvrzený není ani případný evropský prodej. Rok 2029 tak zatím představuje plánovaný začátek výroby, nikoli termín uvedení na evropský trh.
Zdroj: The Herald Business, Yonhap, Hydrogen Insight