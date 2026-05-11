Kia EV2 se ukázala v Česku. Zjistili jsme, co automobilka nechtěla říct
Nejmenší elektrická kia se i v základní verzi umí nabíjet více než 100 kilowatty, mnohem lákavěji však vypadá některá z vyšších výbav. Větší baterie, s níž vůz dojede podle automobilky až 453 km daleko, je za příplatek 100 tisíc korun. Za tepelné čerpadlo či V2L je třeba připlatit dále.
Elektrický základ nabídky značky Kia se představil už v lednu na bruselském autosalonu a v únoru začala výroba verze s menší baterií. Už tehdy jsme se o novince, kterou chce automobilka prodávat zejména mladým rodinám, dozvěděli opravdu hodně – např. že bude mít čtyř- i pětimístnou variantu nebo že rychlonabíjení bude trvat zhruba půl hodiny.
Když se později představil český ceník, dozvěděli jsme se, že ony mladé rodiny budou muset přijít s nejméně 660 tisíci korunami, aby si do tento lehce přes čtyři metry dlouhý hatchback mohly pořídit. Tolik stojí základní výbava Light, která ale není zrovna chudá – nabízí automatickou klimatizaci, LEDkové světlomety, bezklíčový přístup, couvací kameru či parkovací senzory na obou koncích auta.
Předehřev baterie nebo litá kola však nabízí až verze Air s cenou od 665 tisíc korun, a kdo by chtěl vyhřívaná sedadla a volant nebo třeba automatický cyklovač stěračů, musí jít do verze Earth za nejméně 705 tisíc korun. A třeba bezdrátová nabíječka mobilů nebo zatmavená skla za B-sloupkem jsou doménou verze GT-Line, která stojí od 865 tisíc korun.
To ale jsou věci, které už víme. Na tiskové konferenci, která auto představila českým novinářům, však byla automobilka o poznání sdílnější. Třeba prozradila nejvyšší nabíjecí výkon stejnosměrného nabíjení – je to 118 kW pro 61kWh baterii typu NMC (která je u verzí Air a Earth stotisícovým příplatkem), resp. 112 kW pro 42,2kWh baterii typu LFP. V ideálních podmínkách nabíjení z 10 na 80 % trvá 30 minut u NMC a 29 min u LFP baterie; tušíme tedy, že ta první bude mít lepší nabíjecí křivku.
Automobilka také uvádí, že v tuhých mrazech se prodlužuje čas nabíjení o pouhých šest minut. To ale platí pouze v případě, že baterie je předehřátá – tedy nikoliv pro verzi Light, která předehřev nenabízí.
Důležitou informací je, že k předehřevu baterie není nutné mít předplacenou navigaci. Infotainment ccNC Lite místo vlastní navigace nabízí zrcadlení smartphonu už v základu. Navigaci si můžete přikoupit za 25 tisíc korun k výbavě Earth a 20 tisíc ke GT-Line.
Následně v ní můžete nastavit cestu na druhý konec Evropy, anebo i k vybrané nabíječce, a vůz ve správný čas zahájí předehřev baterie. Předehřev je možné také zapnout tlačítkem, pokud navigaci nemáte, jen na to je třeba myslet včas (běžně trvá příprava zhruba půl hodiny) před dojetím k nabíječce, aby se baterie stihla připravit.
Kufr chytře řešený
Zavazadelník o objemu 403 litrů u takhle malého auta s očividně krátkou zádí vypadá na papíře krásně, ale jak je to ve skutečnosti? Tato hodnota platí pouze u čtyřmístné verze, když jsou zadní sedačky posunuté až dopředu, a je to součet prostoru pod falešnou podlahou a nad ní. Tu podlahu ale je možné buď zcela vyjmout, anebo ji postavit za opěradla, takže máte k dispozici větší prostor na výšku. Se sedadly posunutými až dozadu je tu 321 l místa, méně než u pětimístné verze, která posuvné sedačky nemá a nabídne 362 litrů.
Důležité tu však je zmínit, že ač má rozvor na pohled malých 2565 mm, vejdu se do čtyřmístné varianty „za sebe“, i když je zadní sedačka posunutá docela daleko dopředu. Čtyři stovky litrů tak v kufru sice nejsou, ale myslím, že jim nejsem daleko.
Výhodou je zde také možnost naklápění opěradel i způsob, jak zakrýt kufr, i když sedačky posunete dopředu. Samotné plato je malinké, ale má dvě na sobě nezávislé látkové clony, které jsou na svých druhých koncích přicvaknuté na nožičkách hlavových opěrek. Obsah kufru je tedy vždy skryt pohledům nenechavců, ať posunete sedačky jakkoliv. Jak to přesně funguje a jak je kufr velký, se samozřejmě dozvíte, až budeme mít EV2 na testování.
Kromě toho všeho je tu ještě přední zavazadelník, tzv. přufr, který má objem 15 litrů. Protože pod ním je elektromotor a veškerá jeho výkonová elektronika, není příliš hluboký. Vejde se sem nabíjecí kabel, ovšem jen jeden. Oba dva, tedy ten do 230V zásuvky i do wallboxu s konektorem Mennekes, tu nenacpete.
Poskytne až 7,3 kW
Zajímavým příplatkem je paket V2L, který stojí 10 tisíc korun ke standardní 11kW palubní nabíječce, příp. 25 tisíc korun ve spojení se silnější, 22kW palubní nabíječkou. Mimochodem, EV2 je prvním elektromobilem Kie, která nabídne 22kW palubní nabíječku.
Tento paket obsahuje jak 230V zásuvku uvnitř vozu, tak i V2L adaptér do nabíjecího portu zvenčí. V základní verzi takto vůz dokáže poskytnout 3,6 kW výkonu, a to i jen z jedné zásuvky. Pokud použijete obě, výkon se rozdělí. S 22kW palubní nabíječkou je maximum 7,3 kW, tedy 3,6 kW z každé ze zásuvek.
Konečně stojí za zmínku, že EV2 nemá v žádné z verzí v základu tepelné čerpadlo, za to je nutné připlatit 25 tisíc korun a není to možné k základnímu provedení Light. A také, že ve verzi GT-Line umí být i docela luxusní – v paketu Premium jsou dostupné porty USB s nabíjecím výkonem až 100 W, elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí či ventilované přední sedačky. U těch stojí za zmínku, že jak vyhřívání, tak ventilace mají k ovládání tlačítka na dveřích, není třeba je lovit v menu.
Kia EV2 se vyrábí v Žilině po boku hatchbacku EV4, mimo jiné. K mání je už nyní s menší, 42,2kWh baterií; verzi s větší 61kWh baterií si můžete objednat, ale její výroba začne až v červnu letošního roku.
zdroj: Autorský text, Kia | foto: Kia | video: Marek Bednář/Auto.cz