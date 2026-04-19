Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT – Jasná páka
Časy se mění a kdysi populární hatchbacky s manuálem jsou dnes ohroženým druhem. I tak se ale Kia rozhodla rozvířit vody novou K4 s litrovým tříválcem a pákou mezi předními sedadly.
Dojem, cena, prostor
Stačí se podívat do tabulky konkurentů níže, a musí vám být jasné, proč jsou tyhle dva bílé hatchbacky vlastně docela zajímavým zjevem. V segmentu nižší střední třídy jsou totiž manuály postupně odsouzeny k zániku – třeba i čerstvě modernizovaný Opel Astra si nově už v manuálu nekoupíte. Navzdory trendům ale Kia u nové K4 a její základní motorizace pořád spoléhá na páku mezi předními sedadly a trojici pedálů pod nohama.
To Škoda Scala je v segmentu asi největším fanouškem manuálů. Nabízí je dokonce až dva, to kdybyste si s pětistupňovou převodovkou a 70kW tříválcem chtěli zavzpomínat na léta nedávno minulá; testovaná motorizace 1.0 TSI (85 kW) ale už dostala důstojnou šestistupňovou skříň. A co je ještě zajímavější, v lehké scale najdete ručně řazenou převodovku i v kombinaci s výkonným 1.5 TSI (110 kW). Tohle nám nejdříve ani nedošlo, ale scala je tím pádem posledním exemplářem druhu, jehož základní rysy definovaly náš trh po několik generací: hatchback se čtyřválcem, manuálem a klasickou „tahací“ ruční brzdou. Hyundai i30 má s ručním řazením jedině tříválec a všichni ostatní už přešli na elektronické parkovací brzdy.
Prodejní úspěchy obou modelů asi reflektují i jiné skutečnosti, nicméně faktem zůstává, že zde má scala před kiou mílový náskok. A to i potom, co do srovnání započteme jak novinku K4, tak i předchozí ceed: 403 prodaných kompaktních kií se 2011 scalám nemůže ani zdaleka vyrovnat. Změní na tom něco testovaná novinka?
|Ceny konkurentů
|Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 6MT (110 kW)
|825 900 Kč
|Cupra Leon 1.5 TSI 6MT (110 kW)
|804 900 Kč
|Hyundai i30 1.0 T-GDI 6MT (85 kW)
|424 990 Kč
|Mazda 3 2.5 Skyactiv-G 6MT (103 kW)
|544 900 Kč
|Seat Leon 1.5 TSI 6MT (85 kW)
|571 900 Kč
|Volkswagen Golf 1.5 TSI 6MT (85 kW)
|700 900 Kč
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!