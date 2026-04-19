Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT – Jasná páka

Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT
Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT
Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT
Kia K4 1.0 T-GDI 6MT vs. Škoda Scala 1.0 TSI 6MT
113 Fotogalerie
František Pisarovič
František Pisarovič
Diskuze (12)

Časy se mění a kdysi populární hatchbacky s manuálem jsou dnes ohroženým druhem. I tak se ale Kia rozhodla rozvířit vody novou K4 s litrovým tříválcem a pákou mezi předními sedadly.

Dojem, cena, prostor

Stačí se podívat do tabulky konkurentů níže, a musí vám být jasné, proč jsou tyhle dva bílé hatchbacky vlastně docela zajímavým zjevem. V segmentu nižší střední třídy jsou totiž manuály postupně odsouzeny k zániku – třeba i čerstvě modernizovaný Opel Astra si nově už v manuálu nekoupíte. Navzdory trendům ale Kia u nové K4 a její základní motorizace pořád spoléhá na páku mezi předními sedadly a trojici pedálů pod nohama.

To Škoda Scala je v segmentu asi největším fanouškem manuálů. Nabízí je dokonce až dva, to kdybyste si s pětistupňovou převodovkou a 70kW tříválcem chtěli zavzpomínat na léta nedávno minulá; testovaná motorizace 1.0 TSI (85 kW) ale už dostala důstojnou šestistupňovou skříň. A co je ještě zajímavější, v lehké scale najdete ručně řazenou převodovku i v kombinaci s výkonným 1.5 TSI (110 kW). Tohle nám nejdříve ani nedošlo, ale scala je tím pádem posledním exemplářem druhu, jehož základní rysy definovaly náš trh po několik generací: hatchback se čtyřválcem, manuálem a klasickou „tahací“ ruční brzdou. Hyundai i30 má s ručním řazením jedině tříválec a všichni ostatní už přešli na elektronické parkovací brzdy.

Prodejní úspěchy obou modelů asi reflektují i jiné skutečnosti, nicméně faktem zůstává, že zde má scala před kiou mílový náskok. A to i potom, co do srovnání započteme jak novinku K4, tak i předchozí ceed: 403 prodaných kompaktních kií se 2011 scalám nemůže ani zdaleka vyrovnat. Změní na tom něco testovaná novinka?

Ceny konkurentů
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI 6MT (110 kW)825 900 Kč
Cupra Leon 1.5 TSI 6MT (110 kW)804 900 Kč
Hyundai i30 1.0 T-GDI 6MT (85 kW)424 990 Kč
Mazda 3 2.5 Skyactiv-G 6MT (103 kW)544 900 Kč
Seat Leon 1.5 TSI 6MT (85 kW)571 900 Kč
Volkswagen Golf 1.5 TSI 6MT (85 kW)700 900 Kč

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (12)

Doporučeno

Články z jiných titulů