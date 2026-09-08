Kia K4 dostane full-hybrid. Konkurenty vyzve jako hatchback i kombi
Kia K4 brzy rozšíří svou nabídku o full-hybridní motorizaci. Produkce začne letos v říjnu a motorizace bude dostupná s karoserií hatchback i kombi.
Výběr motorizace je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při koupi auta, zejména v dnešní elektrifikované době, kdy je výběr ještě rozmanitější a hospodárnost pohonného ústrojí závisí na způsobu užití víc než kdy dřív.
Full-hybridním pohonům dlouhodobě věří Toyota i Renault, Volkswagen s nimi přišel teprve nedávno a nyní to vypadá, že se v segmentu C přidá také koncern Hyundai, respektive automobilka Kia.
Pod kapotou modelu K4 Hybrid najdeme atmosférický motor 1.6 GDI s kombinovaným výkonem 113 kW (154 k), čímž se na evropském trhu stane druhou nejvýkonnější nabízenou motorizací. Dostupná bude výhradně ve spojení se šestistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovkou 6DCT.
Tisková zpráva zatím neuvádí další technické podrobnosti ani ceny, dostupnost nebo výbavy, se kterými bude nová motorizace dostupná. Specifikuje pouze počátek výroby 15. října 2026.
Lze předpokládat, že se první vozy u prodejců objeví vzápětí. Momentálně v tuzemsku model K4 zákazníci pořídí se základní motorizací 1.0 T-GDI od 449.900 Kč, s motorizací 1.6 T-GDI a 7st. DCT ve výbavě Comfort si musejí připravit nejméně 554.980 Kč.
U většího modelu Sportage je full-hybridní motorizace o více než čtvrtinu dražší než adekvátní model s mild-hybridním 1.6 T-GDI. Základní cenu full-hybridní Kie K4 tak očekáváme nad hranicí sedmi set tisíc korun. Jak je na tom konkurence?
Teprve nedávno představený full-hybridní Volkswagen Golf je s kombinovaným výkonem 125 kW (170 k) o něco silnější. Využívá motorizaci 1.5 TSI evo ve spojení se dvěma elektromotory a vysokonapěťovou baterií NMC o celkové kapacitě 1,6 kWh. Na českém trhu začíná od 827.000 Kč.
Největším konkurentem bude s velkou pravděpodobností Toyota Corolla. Ta se svou osvědčenou hybridní motorizací 1.8 Hybrid o kombinovaném výkonu 103 kW (140 k) začíná na částce 747.900 Kč.
Kia K4 je ale o něco větší (na délku o 7 cm) a prostornější uvnitř i v zavazadelníku. Pokud se korejské automobilce podaří cenu udržet na odhadované výši, půjde o velmi silný model v segmentu s rostoucí popularitou.
Zdroj: Kia