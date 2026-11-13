Kia K4 Hybrid má české ceny. Jak si stojí proti hybridní octavii? A co prostor uvnitř?
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Korejská novinka se výkonem zařadila mezi obě hybridní octavie, cenou však začíná pod nimi. Zajímavé rozdíly najdeme také ve výbavě a praktičnosti.
Česká nabídka modelové řady Kia K4 se rozšiřuje o plně hybridní pohon. K dispozici je pro pětidveřový hatchback i kombi Sportswagon. K4 Hybrid stojí od 664.980 Kč, Sportswagon vyjde nejméně na 684.980 Kč. Sezonní zvýhodnění snižuje cenu o 20.000 Kč a stejnou částku přidává bonus za výkup stávajícího automobilu.
Základem hybridního ústrojí je atmosférický benzinový čtyřválec 1.6 GDI s výkonem 75 kW (102 koní) a točivým momentem 144 Nm. Doplňuje jej synchronní elektromotor poskytující až 45 kW (61 koní) a 203 Nm.
Celá soustava dosahuje systémového výkonu 113 kW (154 koní) a točivého momentu 265 Nm. Síla míří na přední kola prostřednictvím šestistupňové dvouspojkové převodovky. Hybridní K4 se tak obejde bez plynule měnícího převodu, který používá část konkurence, a při akceleraci řadí jednotlivé stupně.
Energii ukládá vzduchem chlazený lithium-iontový akumulátor s kapacitou 1,49 kWh, napětím 270 V a hmotností 35,5 kg. Dobíjí se během jízdy a při zpomalování, takže vůz nepotřebuje připojení k externímu zdroji elektřiny.
Intenzitu rekuperace lze nastavovat pádly pod volantem. Automatický režim ji přizpůsobuje dopravní situaci a sklonu vozovky. Baterie může při zpomalování přijímat výkon až 49 kW a do pohonné soustavy krátkodobě dodávat nejvýše 64 kW.
K4 Hybrid zrychlí z klidu na 100 km/h za 10 sekund a dosáhne nejvyšší rychlosti 174 km/h. Kombinovaná spotřeba podle českých homologačních údajů činí 4,7 l/100 km a emise oxidu uhličitého 106,4 g/km.
Sportswagon je kvůli větší karoserii a vyšší hmotnosti o něco pomalejší a méně úsporný. Na 100 km/h zrychlí za 10,2 sekundy, dosáhne nejvýše 173 km/h a v kombinovaném režimu spotřebuje 5,2 l/100 km. Emise činí 119 g/km.
Provozní hmotnost hatchbacku se podle výbavy pohybuje od 1426 do 1519 kg. Kombi váží 1466 až 1564 kg. Obě verze mohou táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 1010 kg.
Kia zdůrazňuje, že zástavba hybridního ústrojí nezmenšila základní objem zavazadlového prostoru proti benzinovým variantám 1.6 T-GDI. Hatchback pojme 438 litrů, po sklopení zadních opěradel 1217 litrů. Sportswagon nabízí 604 litrů a maximálně 1439 litrů.
Pod podlahou se nacházejí další přihrádky a prostor pro uložení krycí rolety. Vyšší stupně výbavy přidávají upevňovací oka, zásuvku na 12 V a elektricky ovládané víko s automatickým otevíráním.
Hatchback měří 4.440 mm na délku, 1.850 mm na šířku a 1.435 mm na výšku. Sportswagon je díky většímu zadnímu převisu delší o 255 mm. Obě karoserie mají rozvor náprav 2.720 mm a používají vpředu vzpěry McPherson, vzadu víceprvkové zavěšení. Světlá výška činí 140 mm a palivová nádrž pojme 42 litrů.
Základní výbava Comfort zahrnuje přední i zadní LED světla, dvouzónovou automatickou klimatizaci, bezklíčové odemykání a startování, přední i zadní parkovací senzory a zadní kameru.
Multimediální systém používá 12,3palcový displej s integrovanou navigací, službami Kia Connect a bezdrátovým připojením Apple CarPlay a Android Auto. Řidič má před sebou digitální přístrojový panel, pod volantem se nacházejí ovladače rekuperace.
Standardní bezpečnostní výbava obsahuje automatické nouzové brzdění, aktivní vedení uprostřed jízdního pruhu, sledování pozornosti řidiče a pokročilý adaptivní tempomat. Ten dokáže vůz v koloně zastavit a znovu rozjet. Nechybí ani asistent pro jízdu na dálnici, elektronická parkovací brzda a volič jízdních režimů.
Vzhledem k rozměrům a praktickému zavazadelníku se nabízí srovnání se Škodou Octavia, která nedávno dostala plně hybridní pohon rovněž pro liftback i kombi. Spojuje přeplňovaný benzinový čtyřválec 1,5 TSI se dvěma elektromotory, baterií o kapacitě 1,6 kWh a jednostupňovou automatickou převodovkou. Na výběr jsou systémové výkony 100 kW (136 koní) a 125 kW (170 koní).
Kia se svými 113 kW leží mezi oběma variantami. Octavia má vyšší maximální rychlost 180 km/h a mírně příznivější udávanou spotřebu. Liftback podle výkonu a výbavy spotřebuje 4,6 až 5,1 l/100 km, kombi 4,7 až 5,3 l/100 km.
|Vzájemné srovnání : Kia K4 HEV vs Škoda Ocatvia HEV
|Kia K4
|Škoda Octavia
|Škoda Octavia
|Motorizace
|1.6 GDI HEV GPF
|1.5 TSI 100 kW HEV
|1.5 TSI 125 kW HEV
|Objem motoru [cm3]
|1 580
|1498
|1498
|Výkon [kW]
|113
|100
|125
|Točivý moment [Nm]
|256
|250
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10 (10,2*)
|9 (9,1*)
|8 (8,1*)
|Maximální rychlost [km/h]
|174
|180
|180
|Spotřeba paliva [l/100km]
|4,7 (5,2*)
|4,6 (4,7*)
|4,6 (4,8*)
|Emise CO2 [g/km]
|106 (119*)
|105 (108*)
|105 (108*)
|Poháněná kola
|přední
|přední
|přední
|Vnější rozměry [mm]
|4 440 (4 695*) / 1 850 / 1 435
|4 698/1 829/ 1 480 (1 500*)
|4 698/1 829/ 1 480 (1 500*)
|Rozvor [mm]
|2 720
|2 679
|2 679
|Zavazadlový prostor [l]
|483/1 217 (604/1 439*)
|460/1400 (485 l / 1 540*)
|460/1400 (485 l / 1 540*)
|Cena [Kč]
|664 980 (684 980 *)
|744 900
|809 900 (839 900 *)
|* Verze kombi
Výkonově slabší hybridní Škoda Octavia stojí ve výbavě Selection 744.900 Kč jako liftback a 774.900 Kč jako kombi. Výkonnější varianta začíná na 809.900, respektive 839.900 Kč.
K4 Hybrid je tedy při porovnání ceníkových částek o 79.920 Kč levnější než octavia liftback s výkonem 100 kW. U kombi činí rozdíl 89.920 Kč. Proti výkonnějšímu provedení Škody se cenový odstup zvětšuje na 144.920 Kč u hatchbacku a 154.920 Kč u Sportswagonu. Při využití obou bonusů se cenový náskok Kie vždy zvýší o dalších 40.000 Kč.
Octavia liftback měří na délku 4698 mm, takže je proti hatchbacku K4 delší o 258 mm. Kia je naopak o 21 mm širší, o 35 mm nižší a její rozvor náprav je o 34 mm delší. U kombi jsou rozdíly menší. K4 Sportswagon je proti Octavii Combi pouze o tři milimetry kratší, opět o 21 mm širší a o 55 mm nižší. Také v tomto případě má o 34 mm delší rozvor.
Hybridní Škoda Octavia liftback nabízí zavazadlový prostor o objemu 460 litrů, tedy o 22 litrů více než K4. Po sklopení zadních sedadel pojme 1400 litrů a její náskok vzroste na 183 litrů.
V základním uspořádání však mezi kombi vede Kia. Jejích 604 litrů překonává hybridní Octavii Combi se 485 litry o výrazných 119 litrů. Po sklopení zadních sedadel se pořadí obrátí: Škoda nabídne 1540 litrů, Kia 1439 litrů.
Hybridní Octavia začíná výbavovým stupněm Selection. Standardně má sedmnáctipalcová litá kola, LED světla, dvouzónovou klimatizaci, desetipalcový digitální přístrojový štít a třináctipalcový infotainment s přípravou pro navigaci. Přidává bezdrátové propojení telefonu, chlazenou bezdrátovou nabíječku, sledování mrtvého úhlu, osm airbagů a zadní parkovací senzory.
Kia má v základním provedení menší ocelová kola a chybí jí sledování mrtvého úhlu i bezdrátová nabíječka. Standardně však nabízí integrovanou navigaci, bezklíčové odemykání, zadní kameru, přední parkovací senzory a adaptivní tempomat s funkcí popojíždění v koloně.
K4 Hybrid tak proti Octavii sází především na nižší cenu, více komfortních prvků v základní výbavě a u kombi také větší zavazadelník v pětimístném uspořádání.
Zdroj: Kia, Škoda I Video: Kia