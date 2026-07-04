Kia K4 Sportwagon vs. Škoda Octavia Combi vs. Peugeot 308 SW – Zadek jako argument
Kategorie SUV možná válcuje světové trhy, ale Češi mají stále rádi své kombíky. Je tedy fajn, že se pořád nějaké nové objevují. Dostupnou novinku Kia K4 SW jsme postavili proti zavedené Škodě Octavia a modernizovanému Peugeotu 308 SW.
Dojem, cena, prostor
Kombíky jsou v Česku stále jednou z nejpopulárnějších kategorií vozů, ačkoliv v prodejích nových aut už je předstihla SUV. Vozů s touto karoserií ostatně ubývá a hlavní souboj v prodejích dnes probíhá mezi Škodou a Korejci. Letos se na našem trhu začala prodávat nová Kia K4 Sportwagon jakožto přímý nástupce oblíbené Kie Ceed. Proti té je ještě o kousek větší, zůstala jí ale příznivá cena, která z ní dělá jedno z nejlevnějších kombi u nás. Proti ní jsme postavili jasně nejprodávanější kombi na českém trhu Škoda Octavia a trojici doplňuje Peugeot 308 SW, který se nově začal prodávat v modernizované verzi.
Statistika svazu dovozců bohužel nerozlišuje jednotlivé karoserie. Škoda Octavia je každopádně i letos zatím jedničkou na českém trhu, Kia Ceed se z loňského 11. místa vzhledem ke konci produkce propadla na 40. pozici a Kia K4 sotva začala, je tedy stále jen na 51. místě. Peugeot 308 si letos polepšil, pořád to ale znamená jen skok ze 108. místa na sté. Do testu jsme si vzali oblíbené benzinové motorizace s automatem. Nová Kia K4 už dieselové motory vůbec nenabídne, v octavii skončí příští rok a nahradí je nový full-hybrid, nafta tak zůstane asi jen peugeotu.
Dojem
Kia po velmi konzervativním ceedu přišla s o něco méně usedlou novinkou. Na vzhled K4 jsme už slyšeli mnoho názorů, podle žádného ale auto není nudné. Pod nízko posazenou kapotou je klasická maska kie navazující na originálně tvarované světlomety, které se nám líbí do chvíle, než se podíváme na jejich cenu jako náhradního dílu. Hatchback přišel s ukrytými klikami na druhém páru dveří a kombík v tom pokračuje, ony dveře jsou totiž úplně stejné. Zadní část si ponechala zcela totožná světla a další detaily, rozdílný je tedy jen sloupek C se spodní linkou oken mířící vzhůru.
Vedle toho octavia už působí velmi usedle a není to jen tím, že je to nejčastější nové auto, které každodenně na našich ulicích vídáme. Předloňský facelift sice přišel s netradičně tvarovanými hlavními světlomety, suplujícími i funkci mlhovek, celek je ale stále velmi konzervativní. I ze siluety je jasné, že jde z trojice o nejtradičnější kombík, na druhou stranu má potenciál nejpomalejšího zestárnutí.
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