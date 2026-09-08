Kia oslavuje úspěch modelu PV5. Nezapomněla ale na něco?
Prodejní úspěch vůbec první čistě elektrické dodávky automobilky Kia nelze přehlédnout. Označení za nejprodávanější v segmentu je ale přinejmenším zavádějící. Kia k tomu využívá kličku v kategorizaci verzí hlavního konkurenta z Wolfsburgu.
Dodávka roku 2026 si na své konto připisuje další úspěch na evropském trhu. V první polovině roku se totiž stala nejprodávanějším modelem v segmentu C lehkých užitkových vozů s čistě elektrickým pohonem (eLCV). Celý segment navíc sám zaznamenal meziroční nárůst prodejů o 37,5 %.
V prvních šesti měsících Kia prodala 13.116 kusů elektrického modelu PV5 (37% podíl v segmentu C), čímž překonala jiné malé elektrické dodávky jako Mercedes eCitan a příbuzný Renault Kangoo E-Tech, Ford E-Transit Courier nebo Opel Combo Electric.
Jenže ani jeden ze zmíněných vozů neodpovídá modelu PV5 svou velikostí. Překonat elektrické dodávky koncernu Stellantis pravděpodobně nebylo složité, jelikož se počítají jako samostatné modely jednotlivých automobilek. Bohužel k jejich prodejům nejsou dostupná konkrétní čísla, což platí také pro velikostně odpovídající Ford E-Transit Custom.
Kia PV5 je s délkou 4695 mm také pouze o necelé dva centimetry kratší než stylový Volkswagen ID.Buzz, který je obecně považován za hlavního konkurenta. Jenže do kategorie eLCV spadá pouze v užitkové verzi Cargo, která není tak prodejně úspěšná jako osobní modely Passenger, Pro nebo vrcholné GTX.
Pokud bychom započetli všechny prodané varianty včetně osobních, porazil by s 27.200 prodanými kusy kiu více než dvojnásobně. Nákladního modelu Cargo se prodalo přibližně šest až sedm tisíc kusů, u modelu PV5 Kia neuvádí ani přibližnou informaci. Kia totiž všechny karosářské varianty kategorizuje jako model PV5, zatímco Volkswagen osobní a užitkovou verzi modelu ID.Buzz explicitně rozděluje.
Nic to nemění na úspěchu nováčka mezi elektrickými dodávkami a nepříliš etablované automobilky mezi dodávkami vůbec. Pokusy v podobě modelů Besta (1985 až 1995) a Pregio (1995 až 2006) neskončily zrovna úspěšně. To s platformou E-GMP a první vlaštovkou PV5 je to zcela očividně jiné.
Čistě elektrická platforma klade důraz na praktičnost a efektivitu v reálných provozních podmínkách. Zákazníci podle automobilky oceňují malý poloměr otáčení, který je ideální pro městské prostředí, nízkou výšku nákladové hrany zavazadelníku a modulární konstrukci karoserie, díky které je PV5 jednodušší a levnější opravit.
„Reakce zákazníků na uvedení modelu PV5 na evropský trh byla ohromující, a to nejen z hlediska počtu prodaných vozidel, ale také z hlediska toho, jak model PV5 přináší novou hodnotu v oblasti mobility, podnikového využití a specializované přepravy,“ uvedl Sjoerd Knipping, provozní ředitel společnosti Kia Europe.
Modelová řada PBV (Platform Beyond Vehicle) by se měla příští rok rozšířit o model PV7 a v roce 2029 také o největší PV9. Směrem dolů ale Kia nový model neplánuje. Už tyto tři modely by automobilce měly poskytnout více než 40 různých konfigurací karoserie a vyhovět tak širokému spektru zákazníků.
„Strategie Kia PBV přesahuje rámec samotného vozidla a zahrnuje plně integrovaný ekosystém, který kombinuje software, služby, vlastnictví a flexibilitu, a to vše s podporou specializované servisní sítě,“ doplnil Knipping. Kromě ID.Buzzu ale nové modely čeká velká konkurence z Francie. Výroba elektrického Traficu by totiž měla začít již na konci letošního roku.
Zdroje: ACEA, AutoNext, Kia, VW, Renault