Kia postaví elektrického nástupce picanta. Vznikat by mohl na Slovensku
Nejmenší třída aut v Evropě dávno nepatří mezi prodejní trháky. Neznamená to ale, že ji automobilky plánují zcela opustit. Jen si musíme zvyknout, že místo spalovacích motorů už zde budou vládnout jen elektromotory.
Zatímco z našeho trhu mizí spalovací vozy té nejmenší třídy, pomalu je nahrazují elektromobily. Ale zatímco dříve jsme byli zvyklí jezdit v malinkých peugeotech, citroënech nebo volkswagenech, dnes se sem hrnou vozy značek jako Leapmotor, BYD, Dongfeng nebo Wuling. Neznamená to ale, že západní automobilky tento segment zcela opouštějí.
Vedle existujícího Fiatu 500 nebo Renaultu Twingo se brzy dočkáme nového malého elektromobilu od Dacie, která už delší dobu prodává i v Číně vyráběný elektrický Spring. Návrat hlásí i Smart Fortwo, i když i v tomto případě jde o spolupráci s Čínou. Zcela ve vlastní režii ale malinký elektromobil vyvine korejská automobilka Kia.
Ta potvrdila, že se do Evropy v roce 2027 dostane malý elektrický hatchback, stojící v hierarchii pod nedávno uvedeným crossoverem EV2. Logicky se nabízí jméno EV1 a srovnání se současným spalovacím picantem. To se stále vyrábí, na rozdíl od sesterského Hyundai i10, které už se dá objednat pouze jako skladovka.
Nejmenší elektrický Korejec by měl dostat stejnou platformu E-GMP ve 400V verzi jako jeho sourozenci EV2 až EV5, což by mělo znamenat téměř určitě baterii o kapacitě 42,2 kWh, ale možná také 61 kWh. Pokud by se do něj opravdu dostala i větší z dvojice, dělalo by to z EV1 jeden z nejschopnějších městských elektromobilů vůbec. Vyrábět by se mohl po boku sesterského EV2 na Slovensku.
To by ale znamenalo zachovat si rozvor kolem 2565 mm, jako to má větší EV2, které celkově měří lehce přes 4 metry. Současné picanto má rozvor 2400 mm a celkovou délku 3595 mm, u chystaného vozu se jistě dá očekávat nárůst proti nepřímému předchůdci. Kia však žádné technické detaily nezveřejnila. Očekávat se každopádně dá cena začínající někde pod 560.000 Kč vzhledem k nabídkám konkurence.
Elektrický prcek je jedním ze 14 elektrických modelů, které chce Kia na světových trzích vypustit do roku 2030. Z toho dva mají být běžné vozy, devět SUV a tři užitkové modely. Jedno z nových SUV bude „stěžejní masový model“ a prodávat se začne v roce 2029. Podle vyjádření automobilky Kia tento model „naváže na tradici SUV a jeho úkolem bude podnítit zájem o přechod na vyšší segment u majitelů vozů Sportage HEV a PHEV, stejně jako u zákazníků využívajících vyšší výbavy modelu EV5.“
Nové přírůstky jsou součástí strategie korejské automobilky, jejímž cílem je do roku 2030 navýšit prodeje elektromobilů na jeden milion kusů ročně a dosáhnout tržního podílu 3,8 %. To je značný nárůst oproti 250.000 vozům a podílu 1,7 % plánovaným pro rok 2025. Tento cíl je však zhruba o 20 % nižší než v předchozích plánech značky Kia. Ty musely být upraveny stejně jako u většiny jiných automobilek a zahrnují nyní více hybridů.
Během výroční konference pro investory generální ředitel společnosti Kia Ho-sung Song uvedl, že globální trh s elektromobily „nyní vstupuje do fáze propadu“. Růst se totiž po počátečním raketovém vzestupu poptávky, který doprovázel první fáze uvádění elektromobilů na trh, začíná zpomalovat. „Trh s elektromobily byl dosud poháněn především fanoušky nových technologií (early adopters),“ řekl Song. „Protože se však růst ve srovnání s původním očekáváním zpomalil, dosáhla globální penetrace elektromobilů v loňském roce přibližně 16 %,“ dodal Song.
Kia také v nadcházejících letech představí novou platformu, která nahradí současnou E-GMP. Přinést má o 40 % vyšší kapacitu baterií, o 9 % vyšší výkon motorů a má být schopna nabídnout autonomní řízení úrovně „2++. V tomto režimu se vozidlo dokáže v podstatě řídit samo bez zásahu člověka, ačkoliv řidič musí po celou dobu zůstat plně pozorný. Nová platforma bude rovněž uzpůsobena pro to, co Kia nazývá bateriemi „páté generace“. Ty disponují o 15 % vyšší energetickou hustotou a o 30 % levnějším chemickým složením.
Připravovaná Kia EV1 nebude prvním elektrickým minivozem v historii Kie. Od roku 2011 vyráběná Kia Ray EV byla prvním elektromobilem od Kie a také prvním korejským produkčním vozem s tímto pohonem. Vychází ze spalovací varianty a na délku má 3595 mm, tedy stejně jako současné picanto.
Na rozdíl od něj je model Ray malým MPV, velmi připomínajícím japonské vozy třídy Kei, ačkoliv se v Japonsku neprodává. Druhý pár dveří má vlevo dveře otvírané klasicky, zatímco vpravo jsou posuvné a autu zde chybí sloupek B. Do praktického interiéru je tedy velmi dobrý přístup. Všechny sedačky lze sklopit do roviny a v autě tak udělat lůžkovou úpravu podobně jako v příbuzném Hyundai Inster.
První verze Ray EV dostala 50kW elektromotor pohánějící přední kola a baterii o kapacitě 16,4 kWh. S tou auto ujelo jen kolem 139 km a na stovku se rozjelo za 15,9 sekundy. V roce 2023 auto během modernizace dostalo modernější techniku se 64kW elektromotorem a 35,2kWh baterií, se kterou ujede kolem 205 km. Stále tedy nic zázračného, ale Kia si na domovském trhu za Ray EV řekne v přepočtu jen o 391.000 Kč.
Zdroj: Kia, zdroj foto: Kia, zdroj videa: Kia