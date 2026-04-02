Kia představila nové SUV Seltos. Přijde i do Evropy
Kia Seltos přijíždí už ve druhé generaci, na evropský trh ale zavítá vůbec poprvé. V modelové nabídce nahradí výstřední model Niro.
Nová generace se představila na mezinárodním autosalonu v New Yorku s osobitým designem hranaté karoserie, který navazuje na dříve představený vrcholný model Telluride. Řadí se tak k designové filosofii spojených protikladů, kterou poprvé představila s modelem EV6.
Přední část je z velké části tvořena obrovskou mřížkou chladiče, ve které se schovávají hranaté hlavní světlomety, které jsou díky oranžovému LED osvětlení součástí světelného podpisu. Jeho hlavní část tvoří vertikální úzké světlomety vytlačené až téměř na kraj karoserie.
Sebevědomí modelu rozhodně nechybí, z boku si můžeme všimnout klik zarovnaných s karoserií a výrazných lemů lakovaných ve verzi X-line do lesklé černé barvy. Celý design využívá ostré úhly, pod kterými se ale skrývá zdánlivě opravdu praktická a prostorná karoserie hranatých tvarů.
S délkou 4430 mm je nový Seltos podobný modelu Niro, který nahrazuje. Je o 5 centimetrů delší než Škoda Karoq, ale o 11 centimetrů kratší než větší model Sportage. Zavazadelník má slušný objem 536 litrů. Do víka zavazadelníku zasahují velké svítilny ve tvaru písmene L, jejichž spodní část je ve tvaru výrazného trojúhelníku.
V interiéru najdeme zploštělý volant, na kterém zůstala fyzická tlačítka, ostatně několik jich je také pod displejem infotainmentu, který nepůsobí nepatřičně velký (úhlopříčka obou displejů je 12,3"). Aktualizace systému, který využívá umělou inteligenci pro přirozenou komunikaci, půjdou stahovat over-the-air (OTA).
Je pod ním také rolovací ovládání hlasitosti médií a staromilce určitě potěší přítomnost opravdu velkého voliče automatické převodovky klasicky umístěného na středové konzoli. V hybridní verzi modelu se volič přesunul pod volant a její interiér tak působí ještě vzdušněji.
V obou verzích ve středové konzoli najdeme dva velké nápojové držáky a bezdrátovou nabíječku v přední části. „Model Seltos je vybaven mnoha standardními i volitelnými funkcemi známými ze zcela nového modelu Telluride a představuje zajímavou volbu pro cenově citlivé zákazníky, kteří touží po dobrodružství,“ říká Orth Hedrick, výkonný ředitel pro produktové plánování, Kia North America.
Do modelu Seltos půjde připlatit za head-up displej, panoramatickou střechu, 360° kamerový systém, elektrická sedadla s pamětí a další prvky známé z aut vyšších tříd. Nadmíru zajímavá je ale také možnost pohonu všech kol, pro který jsme do nynějška museli u Kii sáhnout po větším modelu Sportage, Niro jej nenabízelo.
Výběr pohonných jednotek je nemalý, dokonce by se do Evropy měl dostat také atmosférický motor o objemu 2,0 litru. Výkonově však nedosahuje na osvědčenou pohonnou jednotku 1.6 T-GDI, která bude dostupná ve výkonové variantě 180 koní s manuální 6st. nebo 8st. automatickou převodovkou DCT.
V modelu Seltos nabídne Kia právě ve spojení s motorizací 1.6 T-GDI také nový hybridní systém. Právě s ním bude možné objednat elektrický pohon všech kol (e-AWD), který se u hybridního SUV objevuje u značky Kia poprvé.
Na detailnější informace k hybridní variantě ale musíme počkat do konce letošního roku. Zatím víme, že nabídne funkci Vehicle-to-Load (V2L) a systém Smart Regenerative Braking System 3.0, který automaticky upravuje rekuperaci energie podle dopravního toku a navigačních dat.
Zdroj: Kia