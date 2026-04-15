Kia Seltos přichází do Evropy. Nabídne poprvé elektrickou čtyřkolku i funkci V2L
Evropský segment C-SUV bude mít nového hráče. Stane se jím Kia Seltos druhé generace poháněná benzinovým a hybridním agregátem.
Původní Kia Seltos vyjela v roce 2019, avšak v Evropě jde o neznámé auto. Model se prodával třeba v Severní Americe, Austrálii nebo v domovské Jižní Koreji. Druhá generace, interně označená SP3, má být globálním autem, což dokazuje skutečnost, že byla současně představena v Koreji, Indii, Evropě a v Americe.
Novinka míří do segmentu C-SUV, který je nejrychleji rozvíjející se automobilovou třídou v Evropě. Aby novinka zaujala také náročné evropské zákazníky, musela být přepracována tak, aby nabídla očekávaný zážitek z jízdy, ale přirozeně také mnoho dalších vlastností. Kia Seltos v celosvětovém měřítku vždy reprezentovala maximální důraz značky Kia na hodnotu a postupně vyrostla v její celosvětově druhý nejprodávanější model.
„Tím, že v Evropě poprvé uvádíme druhou generaci, nejenže posilujeme naši přítomnost v jednom z nejrychleji rostoucích segmentů SUV na trhu, ale též upevňujeme postavení modelu Seltos v rámci celosvětové modelové nabídky značky Kia,“ uvedl Sjoerd Knipping, ředitel společnosti Kia Europe.
„Seltos nám umožňuje nabízet zákazníkům všestranné a technologicky vyspělé SUV a zároveň udržovat odpovídající tempo v době, kdy elektrifikace na evropských trzích postupuje různou rychlostí.“
Čím si chce Evropu získat
Novinka nabídne karoserii dlouhou 4430 mm, širokou 1830 mm a vysokou 1600 mm. To je vše při rozvoru náprav 2690 mm. Za zmínku stojí také design přední části s charakteristickými svítilnami zasahujícími až do horní části masky chladiče. Po designové stránce vůz na první pohled připomíná zmenšenou velkou elektrickou Kiu EV9. Designéři vsadili na pocit robustnosti, které novince dodávají nejen plastové lemy blatníků, ale také hranatý přechod ze sloupků A do střechy.
Zajímavě je řešený sloupek D, který je prodloužený a tvarovaný do trojúhelníku. Jeho značná šířka ale bude patrně trochu omezovat výhled šikmo vzad, což ale není zdaleka jen problém tohoto vozu.
Novinka bude k dispozici v několika výbavových liniích. Základní Baseline zahrnující subvýbavy GL a GLS. Dále bude v nabídce tradiční lehce sportovní GT-line a vrchol má představovat úroveň X-line.
Paleta barev určená pro model Seltos zahrnuje až deset odstínů, sahajících od moderní sofistikovanosti až po výrazné a svěží barvy. Zahrnuje i tři nové barvy navržené exkluzivně pro Evropu: Tan beige (zlatavě béžová), Denim blue (džínová modrá) a Pale grey (popelavě šedá).
Analog stále žije
Podobně jako exteriér našel inspiraci v elektrických modelech značky, je také kabina řešena v podobném duchu. Design palubní desky je spíše jednodušší a zároveň pravoúhlý. Také materiály se zdají být z dostupných fotografií kvalitní. Rovněž barevné řešení interiéru vypadá působivě.
Na palubní desce najdete celkem tři displeje. Před řidičem je 12,3palcová obrazovka, jejíž tvar si vyžádal oválný volant (ten se nově objevuje i na jiných modelech značky). Stejně velká je centrální dotyková obrazovka pro infotainment a celek doplňuje menší 5,3palcový displej pro klimatizaci.
Bližší pohled na palubní desku také odhalí, že novinka stále spoléhá na mechanický volič samočinné převodovky, jehož tvar stále připomíná páku na ovládání přívodu (plynu) letadlového motoru.
Pochvalu zaslouží přítomnost mechanických tlačítek pro vybrané funkce, například pro nastavení teploty. Vyšší výbava nabídne také masážní sedadlo řidiče, panoramatické střešní okno nebo ambientní osvětlení s možností zvolit některou ze 64 nabízených barev.
Ve druhé řadě sedadel zaujme možnost měnit sklon opěradla v rozsahu 24 stupňů, což částečně ovlivní také velikost zavazadelníku. Jeho objem značka Kia udává 536 litrů dle přísnější normy VDA. Velikostí kufru míří novinka na vrchol svého segmentu. V praxi velmi zajímavé je příslušenství Kia AddGear, které umožňuje zavazadelník uspořádat tak, aby nabídl co možná nejlepší vlastnosti odpovídající každodenním potřebám. Jinak řečeno, nákup by vám už po podlaze neměl „poletovat“, jak to známe z naprosté většiny jiných vozů.
„Seltos spojuje vlastnosti, které evropští zákazníci od moderního SUV očekávají: odvážný a robustní design s výrazným vnějším vzhledem, prostorný a všestranný interiér, jakož i pokročilé technologie spojované s elektromobily,“ uvedl Pablo Martínez Masip, viceprezident pro produkty, značku a zákaznické zkušenosti ze společnosti Kia Europe. „Pozoruhodný objem zavazadelníku, pohon e-AWD, funkce V2L a režim Stay Mode ukazují, jak Seltos přenáší inovace elektromobilů do praktického produktu pro každý den.“
Poprvé elektrický
Nová Kia Seltos byla vyvinuta v Jižní Koreji v technickém centru Kia HMETC. V Evropě bude seltos poháněn buď spalovacím motorem 1.6 T-GDI o výkonu 132 kW, nebo hybridním agregátem 1.6 GDI HEV, který bude na rozdíl od čistě spalovacího pohonu dostupný jak s pohonem předních kol (výkon 113 kW), tak také ve verzi s pohonem všech kol (131 kW). Motor 1.6 T-GDI se bude párovat buď s šestistupňovou manuální převodovkou, nebo sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou. HEV se pojí výhradně s šestistupňovou samočinnou skříní se dvěma spojkami.
Jak už je patrné z různých výkonů u verze s pohonem přední nápravy nebo všech kol, zadní nápravu bude pohánět samostatný elektromotor s redukčním převodem. Jde zároveň o první hybridní model značky, který k pohonu zadní nápravy nepoužívá mechanický kloubový hřídel.
Seltos je kromě toho prvním modelem, u nějž Hyundai Motor Group využila v hybridním modelu technologii Vehicle-to-Load (V2L), běžně vídanou pouze u elektromobilů. Tato funkce umožňuje napájet a nabíjet externí zařízení přímo z vozidla. Novinka přirozeně dostane také nejmodernější asistenční a bezpečnostní systémy. Z nich uvedeme například dálkově ovládaný inteligentní parkovací asistent RSPA, který ale bude dostupný pouze pro hybridní verzi. Novinkou je u hybridu funkce V2L nabízející napájení externích spotřebičů ze zásuvky s napětím 230V.
Vůz bude také možné ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu Digital Key 2, která umožňuje rovněž sdílení vozidla. Jako první dorazí na evropský trh benzinová verze, a sice ve druhém čtvrtletí letošního roku. Hybridní pohon se má na starém kontinentu objevit později.
Zdroj: Tisková zpráva Kia Motors, Wikipedia