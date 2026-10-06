Kia Seltos v Česku dostala nový hybrid, elektrickou čtyřkolku a 230V zásuvku v kufru
Nová Kia Seltos rozšiřuje nabídku o očekávaný hybridní pohon. Unikátní je hlavně elektrická čtyřkolka bez mechanického kardanu a technologie V2L, díky níž lze z klasické 230V zásuvky v kufru napájet i náročnější elektrospotřebiče. Jak si hybrid vede proti čistě spalovací verzi?
Jihokorejská automobilka uvádí na náš trh hybridní provedení svého klíčového kompaktního SUV, přičemž rozhodně nejde jen o další položku v obsáhlém ceníku. Kia přistoupila k elektrifikaci zodpovědně a využila příležitost posunout model Seltos dál, než bývá v této třídě zvykem.
Základem nového hybridního ústrojí je atmosférický benzinový čtyřválec 1.6 GDI, který inženýři pro potřeby elektrifikace upravili a mimo jiné mu integrovali výfukové svody přímo do hlavy válců pro rychlejší ohřev. Spalovacímu motoru asistuje synchronní elektromotor a celá soustava je spárována se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou.
Verze s pohonem předních kol nabízí systémový výkon 113 kW. Zajímavější je ovšem provedení s pohonem všech kol. Kia u něj nepoužila mechanické propojení náprav přes hnací hřídel, ale na zadní nápravu usadila samostatný elektromotor o výkonu 57,3 kW. Systémový výkon díky tomu povyskočil na 130 kW a zadní kola se připojují elektronicky podle aktuální potřeby trakce.
K hybridu i funkce elektromobilu
Přestože má vzduchem chlazená trakční baterie kapacitu jen 1,49 kWh, což je pro full-hybridy běžné, dokázali z ní vývojáři vymáčknout funkce známé z velkých elektromobilů. Tou nejzajímavější je technologie V2L, která je standardem od druhého výbavového stupně Exclusive. V zavazadlovém prostoru se nachází klasická 230V zásuvka dimenzovaná na výkon až 3,6 kW.
Bez problémů z ní tak na chatě utáhnete elektrický gril, nabijete elektrokolo nebo připojíte kávovar, a to i když je spalovací motor vypnutý. Příjemným detailem pro kempování či dlouhé čekání v autě je mód, který umí udržet v chodu klimatizaci a multimediální systém výhradně z baterie.
Zástavba baterie a elektromotorů se naštěstí nepodepsala na vnitřním prostoru. Zavazadelník nabízí solidních 536 litrů, a to bez ohledu na to, zda sáhnete po čistě benzinové, nebo hybridní verzi. S čím ale musíte u hybridu počítat, je výrazně nižší tažná kapacita. Zatímco s konvenčním benzinem vůz utáhne až 1300 kilogramů těžký brzděný přívěs, u hybridní předokolky je limit stanoven na 910 kilogramů a u čtyřkolky dokonce jen na 810 kilogramů.
Tři výbavy, předokolka i čtyřkolka
Ceník je přehledně rozdělen do tří výbavových stupňů – Comfort, Exclusive a vrcholný X-Line. Aktuální akční ceník po započtení plošné slevy 30.000 Kč a sezónního bonusu 40.000 Kč přináší celkové zvýhodnění 70.000 Kč. Pokud navíc dealerovi odevzdáte svůj stávající vůz na protiúčet, můžete díky dodatečnému výkupnímu bonusu 20.000 Kč odečíst z níže uvedených cen dalších dvacet tisíc.
Výbava Comfort (od 739.980 Kč): Vstupní hybridní verze je k mání výhradně s pohonem předních kol. Už v základu přitom nabízí bohatou výbavu zahrnující dvojici 12,3palcových displejů, adaptivní tempomat SCC 2 s funkcí Stop&Go, dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední i zadní LED světlomety, parkovací senzory po obou stranách nebo bezklíčový vstup.
Výbava Exclusive (od 799.980 Kč): Prostřední stupeň přidává 18palcová litá kola, vyhřívání sedadel i volantu, bezdrátovou nabíječku smartphonů a především inovativní 230V zásuvku V2L. Od této výbavy je zároveň poprvé k dispozici elektrická čtyřkolka e-AWD s cenovkou od 864.980 Kč.
Výbava X-Line (od 899.980 Kč): Vrcholné provedení s robustnějšími černými detaily, 19palcovými disky a Full LED světlomety s dynamickým přivítáním přináší kompletní technický luxus včetně 360° kamerového systému či elektrických výsuvných klik. Ve verzi e-AWD vychází na 964.980 Kč.
Příplatek za hybridní pohon oproti srovnatelné benzinové motorizaci 1.6 T-GDI s automatickou dvouspojkovou převodovkou činí rovných 60.000 Kč u předokolky a 70.000 Kč u verze s pohonem všech kol.
|Kia Seltos: Porovnání technických dat a cen
|Parametr
|1.6 T-GDI (Benzin 4x2)
|1.6 T-GDI (Benzin 4x4)
|1.6 HEV (Hybrid 4x2)
|1.6 HEV e-AWD (Hybrid 4x4)
|Typ pohonu
|Přeplňovaný čtyřválec
|Přeplňovaný čtyřválec
|Atmosférický čtyřválec + 1 el. motor
|Atmosférický čtyřválec + 2 el. motory
|Převodovka
|6st. manuál/7st. automat DCT
|7st. automat DCT
|6st. automat DCT
|6st. automat DCT
|Systémový výkon
|132 kW
|132 kW
|113 kW
|130 kW
|Zrychlení 0–100 km/h
|8,8 – 9,2 s
|9,0 s
|10,4 s
|9,7 s
|Maximální rychlost
|200 – 208 km/h
|205 km/h
|158 km/h
|155 km/h
|Kombinovaná spotřeba
|6,6 – 7,0 l/100 km
|7,3 – 7,5 l/100 km
|4,9 – 5,4 l/100 km
|5,5 – 5,8 l/100 km
|Objem kufru
|536 litrů
|536 litrů
|536 litrů
|536 litrů
|Max. hmotnost přívěsu
|1 300 kg
|1 300 kg
|910 kg
|810 kg
|Cena výbavy Comfort
|od 634 980 Kč (MT)/679 980 Kč (AT)
|(nedodává se)
|739 980 Kč
|(nedodává se)
|Cena výbavy Exclusive
|od 694 980 Kč (MT)/739 980 Kč (AT)
|794 980 Kč
|799 980 Kč
|864 980 Kč
|Cena výbavy X-Line
|814 980 Kč (jen AT)
|869 980 Kč
|899 980 Kč
|964 980 Kč
Zdroje: Kia