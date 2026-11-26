Kia slaví 40 let svého prvního elektromobilu. Jeho úkolem bylo neotrávit sportovce
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Elektromobily mají mnohem delší historii, než si většina lidí uvědomuje. Platí to i pro relativně mladé značky, jako je korejská Kia. Ta svůj první elektromobil světu ukázala přesně před 40 lety, jeho nasazení bylo ale velmi omezené.
Kia minulý rok uvedla novou elektrickou platformu E-GMP-S, určenou pro užitkové elektromobily a na ní postavenou dodávku PV5. Letos ji následovala větší PV7 a v dohledné době se dočkáme ještě větší PV9 a naopak menší PV1. Překvapivě nejde o první elektrické dodávky, které kdy Kia postavila. K tomu došlo o 40 let dříve.
V roce 1986 chtěla Kia postavit speciální vůz pro tehdy v Soulu pořádané Asijské hry, což je taková menší obdoba olympiády jen pro asijské země. Sloužit měl jako doprovodné vozidlo, jedoucí před běžci. Právě proto Kia nechtěla, aby auto vypouštělo emise, což byl problém zamýšlené dieselové dodávky besta.
Tu Kia získala od Mazdy, původně šlo o druhou generaci Mazdy Bongo, na kterou Korejci dostali licenci. Poháněl ji atmosférický dieselový čtyřválec o objemu 2,2 litru od firmy Perkins, který autu dával výkon 51 kW. Tento motor, uložený vepředu uprostřed, byl při přestavbě z auta odstraněn a místo něj se nastěhovaly baterie.
Šlo o sadu 18 uzavřených 12V olověných baterií (každá s kapacitou 160 Ah) zapojených sériově do dvou větví po devíti kusech. Celková kapacita vycházela přibližně na 34,6 kWh. Kia chtěla, ať auto zvládne alespoň 42 kilometrů, potřebných pro zvládnutí maratonu. Právě tolik je také udáváno jako dojezd vozu, i když pravděpodobnější je, že zvládnul o kus více. Vůz poháněl stejnosměrný elektromotor o výkonu 32 kW. Ten byl spojen s původní mechanickou převodovkou a poháněl zadní kola, což vozu stačilo k dosažení nejvyšší rychlosti kolem 90 km/h.
Nešlo jen o doprovodné auto pro pořadatele, na střeše mělo speciální nástavbu s televizními kamerami a uvnitř vezlo vysílací techniku a časomíru. Po úspěchu na Asijských hrách v roce 1986 si besta EV zopakovala stejnou roli i o dva roky později při maratonu na Letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988.
Kia elektrickou bestu oficiálně uvádí nejen jako svůj první elektromobil, ale také jako historicky první elektromobil vyvinutý v Jižní Koreji. Sériové produkce se samozřejmě nedočkala, šlo o čistě experimentální prototyp postavený v jednom kuse, který se ani nedochoval do dnešních dob. Na první produkční korejský elektromobil se ale nemuselo čekat dlouho.
Stal se jím v roce 1993 malý hatchback Kia Pride, opět postavený na základech Mazdy. Kia vůz představila v roce 1993 na světové výstavě Daejeon Expo '93 v Jižní Koreji, kde sloužil i k živým předváděcím jízdám pro veřejnost. Auto mělo vepředu umístěný elektromotor neudaného výkonu a baterii o kapacitě 17,4 kWh. Vůz měl také hybridní systém dobíjení – na střeše a kapotě byly umístěny solární panely, které přeměňovaly sluneční záření na elektřinu a dokázaly údajně prodloužit dojezd až o 16 km.
Ačkoli Kia v PR materiálech označuje pride EV za „první sériově vyráběný elektromobil certifikovaný pro prodej“, v praxi nešlo o masovou výrobu pro běžné zákazníky. Vyrobilo se jen omezené množství kusů pro státní instituce, výzkumné účely a předváděcí akce. První skutečně prodávaný korejský elektromobil přišel až v roce 2011 a opět za ním stála Kia.
Vznikl na základě malého MPV Kia Ray, které je takovou korejskou obdobou japonských vozů Kei. Představen byl v prosinci 2011 a v roce 2012 se vyrobila úvodní série 2500 kusů. Zpočátku putovaly především do státní správy, veřejných institucí a carsharingových flotil, následně se ale vůz dostal i do běžného civilního prodeje v Jižní Koreji.
Poháněl ho elektromotor o výkonu 50 kW s točivým momentem 167 Nm, energii čerpal z lithium-iontové baterie o kapacitě 16,4 kWh. Dojezd činil přibližně 139 km na jedno nabití a maximální rychlost byla 130 km/h. V této verzi vydržel do roku 2018, kdy výroba elektrické verze skončila. Auto se ale vrátilo do produkce v roce 2023 se stejnou karoserií, ale vylepšeným elektrickým pohonem. Nově dostalo elektromotor o výkonu 64 kW a baterii o kapacitě 35,2 kWh.
Zdroj: Kia, zdroj foto a video: Kia