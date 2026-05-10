Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid – V nejlepších formách

Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid
Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid
Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid
Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV 4x4 vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid
92 Fotogalerie
Leoš Káňa
Leoš Káňa
Diskuze (1)

Přestože kompaktní SUV spíše bojují s městskou džunglí než s náročným terénem, pohon všech kol se občas hodí. Dokonce ho můžete mít i s hybridními motorizacemi. O výhodách této kombinace se nás snažily přesvědčit Kia Sportage a Toyota Corolla Cross.

Dojem, cena, prostor

Aktuálně nejžádanější skupinou osobních automobilů jsou kompaktní SUV a najdete v ní všechny možné druhy pohonů. Ty se navíc pojí s pohonem jedné nápravy nebo všech kol, s manuálními převodovkami nebo automaty. Diesely ale už moc netáhnou a elektrické vozy jsou stále jen na okraji zájmu. V kompaktním segmentu se nejvíce daří zážehovým verzím, které však bývají docela žíznivé. Větší apetit lze vyřešit hybridní technologií, na kterou postupně všichni výrobci přecházejí. Hlavním hybatelem hybridů je značka Toyota, jejíž vozy si bez ní ani nedokážeme představit. Corolla Cross navíc přidává i pohon všech kol, který zlepšuje schopnosti na kluzkém povrchu. Plnohodnotný hybrid se čtyřkolkou má i oblíbená Kia Sportage, takže jsme tyto dva vozy postavili proti sobě.

DOJEM

Oba vozy tu s námi už nějaký rok jsou. Pátá generace Kie Sportage se představila v roce 2021, Toyota svou zvýšenou Corollu Cross do Evropy dovezla v roce 2022. Společné mají to, že loni prošly výraznou modernizací, která je patrná na první pohled.

Přepracovaná přední část sportage nyní odpovídá současnému designovému směru značky. Poznáte ho podle svisle orientovaných světlometů umístěných až do úplných krajů vozu. Jejich tvar ještě umocňuje svislý proužek denního svícení. Koncepce světlometů umožnila maximálně rozšířit masku chladiče, takže nyní vůz působí mohutněji. Jiný je i nárazník se spodní mřížkou – provedení GT Line má dole i „bojovné“ rámečky. A přitom toho Kia moc nezměnila, například kapota s typickým „zoubkem“ zůstala stejná. Vzadu jsou nově poskládané svítilny, drobné změny nacházíme i na nárazníku. Zajímavým vývojem prošel také design Toyoty Corolla Cross. Předchozí velká maska chladiče zasahující až do kapoty je minulostí. Nyní jsou světlomety spojeny úzkou lištou, která je v případě testované verze GR Sport leskle černá. Pod ní má corolla lakovaný panel, jenž má u normální verze voštinové průduchy. U GR Sport je však tento pás plný a maska chladiče je až dole v nárazníku. S bočními aerodynamickými kapsami vytváří jednolitý celek, takže působí podstatně dynamičtěji než normální cross. Na jednoduché zádi jsou úpravy minimální, a možná i proto vypadá kia atraktivněji.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů