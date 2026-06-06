King Midget je roadster s motorem ze sekačky uprostřed. Jeden je nyní na prodej
Vozítko King Midget se vyrábělo dlouhých 20 let, přesto jej patrně vůbec neznáte. Stojí za ním americká společnost Midget Motors Company. Jde o jedno z nepodivnějších aut, jaké se kdy vyráběly.
V zámoří se objevilo na prodej velmi vzácné vozítko King Midget. Požadují za něj 7000 dolarů, tedy přibližně 150.000 korun. Jedná se o otevřené sportovně střižené auto s koncepcí odpovídající skutečným sportovním vozům. Tedy s motorem uprostřed.
Až doteď to znělo lákavě, skoro by se chtělo věřit, že se pod inzerátem může ukrývat třeba MGF, Porsche Boxster nebo Renault Sport Spider. Skutečnost je ale docela jiná. Ono pojmenování „vozítko“ má totiž své opodstatnění, jelikož nazývat to autem by bylo trochu zavádějící.
Jde totiž o autíčko, které byste na první pohled označili spíše za hračku než skutečné silniční vozidlo. King Midget se vyráběl v letech 1947 až 1967. Kousek, který se objevil na prodej, je už třetí evolucí a vyroben byl v roce 1967. O tři roky později ukončila společnost Midget Motors Company činnost. Vůz je to natolik unikátní, že má dokonce mezinárodní klub majitelů a příznivců.
Společnost Midget Motors založili Claud Dry a Dale Orcutt. Poznali se za 2. světové války v americkém letectvu, kde měli na starost letecké hlídkování. Původně chtěli vytvořit jednomístné sportovní auto, které by připomínalo závodního midgeta (odtud název vozidla). Vozidlo se mělo prodávat ve formě stavebnice s návodem, tedy stejný koncept, jaký byl velmi populární ve Velké Británii. Původní myšlenka se přetavila v podobu výroby vozítek na klíč, až v roce 1951 uvedli vozidlo s tandemovým uspořádáním sedadel v karoserii pro dvě osoby ve stylu starého (opotřebovaného) auta.
Popisovaný King Midget byl druhým modelem značky. S léty byl postupně zdokonalován, takže v průběhu produkce trvající 20 let dostal hydraulicky ovládané brzdy, bezpečnostní čelní sklo, na přání dokonce topení a také elektrické stěrače. Společnost vůz propagovala jako „Nejzajímavější malé auto světa“ nebo „Auto o hmotnosti 225 kg za 500 dolarů“. Právě tolik v padesátých letech na americkém trhu stálo.
Vyobrazený Midget III z roku 1967 představuje labutí píseň modelu. Zdrojem síly je jednoválcový vzduchem chlazený motor s výkonem 12 koní (8,82 kW) Kohler K301 s odstředivou spojkou a řemenem poháněnou převodovkou s plynulou změnou převodu (CVT). Nechybí elektrický startér a zpětný chod. Obojí bylo volitelnou výbavou.
Nabízený vůz vlastní od roku 1981 jedna rodina, ovšem vyžaduje servis provozní brzdy. Prodávající vůz považuje za velmi zábavný, byť v trochu jiném slova smyslu, než se obvykle pojí s auty. Tady nejde o rychlost v zatáčkách a ovladatelnost, ale spíše o show při jízdě. Můžete třeba projet pod návěsem. Také pokud auto stihne závada, lze jej relativně snadno dopravit domů, jelikož je velmi lehké a drobných rozměrů. K tomu stačí malý plaťák. Nebo jej lze dokonce naložit na korbu pick-upu.
Žlutá barva údajně není původní, ale drobnému vozidlu docela sluší. Midget Motors využíval paletu barevných odstínů Fordu. Nejvyšší rychlost činí 72 km/h, což je na takové vozidlo možná až příliš mnoho. Přesto je otázkou, zda vůz stojí za utracení těch 7000 dolarů. U velmi specifické klientely šanci patrně má.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie