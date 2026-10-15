Kitové sporťáky z 2CV stále vznikají, jen si i základ musí vyrobit. V Paříži se ukázal elektrický
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
V Česku téměř neexistuje, v západní Evropě je ale kategorie L7e docela populární. Nabízí totiž jednoduchou mobilitu za dostupné ceny. Může ale vypadat i jinak a jak dokazuje výrobce Burton Sportscar, vozítka L7e umí být i stylová, jen už si za to musíte připlatit.
V minulém století byly po celé Evropě, ale i ve Spojených státech, desítky menších výrobců kitových vozů. Ti většinou využívali podvozky dostupných modelů, ideálně těch, kterých bylo opravdu hodně. Vedle nejpopulárnějšího Volkswagenu Brouk to byl také Citroën 2CV. Ten dal základ desítkám různých kitových vozů všech tvarů i určení.
V roce 2000 vznikl v Nizozemsku na základě Citroënu 2CV dvoumístný roadster s retro designem. Ve vývoji byl osmnáct měsíců a vzorem byly převážně britské sporťáky z první poloviny 20. století. O kit byl velký zájem a patřil mezi ty populárnější na základě 2CV. Nabízel se v celé Evropě jako kit za 4.300 eur a jako zkompletované vozidlo za 11.000 až 25.000 eur podle verze.
V roce 2019 bratři Goebelové, kteří Burton Car Company založili, nabídli celou automobilku k prodeji za 5 milionů eur. Součástí byla také další firma, specializující se na prodej dílů na Citroën 2CV. V roce 2022 se našel zájemce, a tak se Burton dostal pod francouzskou firmu 2CV Méhari Club Cassis. Jak už název napovídá, její zaměření je velmi podobné. Na základech 2CV totiž produkuje repliky Citroënu Méhari.
Řeší ale také problém, který Burton začal pociťovat pod původními majiteli. Jak se z Citroënu 2CV začal stávat oceňovaný veterán, zachovalé kusy začaly zdražovat a díly se začaly vytrácet. Francouzská firma ale vyrábí většinu dílů na 2CV jako nové kusy, a to včetně rámového podvozku. Na stavbu svých kreací tak už ani teoreticky nepotřebuje původní 2CV.
Stánek Burton Car Company jsem potkal schovaný v rohu na autosalonu v Paříži a mezi třemi vozy zde stál i nový kus spalovacího Burtonu Roadster. Podle postaršího francouzského šéfa firmy je celý vůz postavený nanovo, jen blok motoru je původní. A původní je také VIN z 2CV, díky čemuž je možné auto přihlásit. Ale pouze ve Francii a na export se tak auto vůbec nenabízí.
Tento problém řeší vedle postavený Roadster, který na pohled vypadá téměř totožně, ale má elektrický pohon. Registrován totiž není jako běžný automobil, ale jako těžká čtyřkolka z kategorie L7e. Do té už se dá homologovat skoro cokoliv - spadá do ní i Microlino - a auto může být nabízeno i mimo Francii. Nejde ale o úplnou novinku, práce na elektrické verzi burtonu začala už v polovině minulé dekády.
Základem je hliníkový rám, který si firma vyrábí sama. Zajímavé je, že vůz má pohon všech kol, řešený dvěma malými elektromotory, každý o výkonu 7,5 kW. Maximální rychlost je omezena na 90 km/h, což je dáno homologací L7e. V nabídce je i základní varianta s pohonem předních kol a výkonem 15 kW. Baterie jsou na výběr dvě, menší 15kWh s dojezdem asi 160 kilometrů a větší 25kWh s dojezdem kolem 265 kilometrů. Rychlonabíjení bohužel chybí, standardně umí 3 kW AC a za příplatek je možných 7 kW.
Ještě větší překážkou pohledného sporťáčku asi bude cena, která je nastavena na hodně ambiciózních 34.900 eur, v přepočtu 844.000 Kč. Není ale o moc dražší než spalovací burton, který začíná na 760.000 Kč.
Na stánku se ukázalo také elektrické méhari, které má totožný základ jako burton. Auto nazvané eClassic eStory má stejný hliníkový rám a plastovou karoserii, která vypadá úplně stejně jako původní Citroën Méhari z roku 1968. Homologováno je také v kategorii L7e, má i stejnou techniku a baterie. Uvnitř je maličký displej, který ukazuje základní údaje o pohonu, a nechybí ani jednoduché rádio, jinak jde stále o stejný jednoduchý povoz jako dříve. Cena ale také není zrovna lidová, auto totiž začíná v přepočtu na 767.000 Kč.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: autor, Burton