Klapky na přídi nestačí. Hyundai chce aktivní aerodynamické prvky i na kolech
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Korejskou automobilku napadlo aktivně uzavírat a otevírat prostor mezi paprsky kol podle toho, jak moc je třeba chladit brzdy. Kola a pneumatiky totiž stojí za velkou částí celkového aerodynamického odporu vozidla.
Aktivní aerodynamické prvky se neomezují jen na supersporty a jejich ostentativní naklápěcí křídla. Velké množství aut, nejen elektromobilů, má dnes na přídi klapky, které se otevírají a zavírají podle toho, kolik je třeba chladicího vzduchu. Když se zavřou, sníží odpor vzduchu a s tím i spotřebu energie.
Nezanedbatelným problémem při aerodynamické optimalizaci karoserie vozu jsou kola. Čím víc je v nich volného prostoru, tím větší je za jízdy jejich odpor vzduchu; jde zejména o polovinu plochy disku blíž k ráfku a dál od středu. Proto má dnes řada kol na vnější straně „závaží“, které však neslouží k úpravě hmotnosti, nýbrž snižuje jeho odpor vzduchu, anebo třeba plastové „poklice“.
Tyto pevné aerodynamické prvky mají svoje nevýhody. Někomu můžou přijít nevzhledné, jinému zase vadí, že se kvůli nim těžko dostává k ventilku a člověk aby na čepičky s sebou vozil kleště. V neposlední řadě také čím víc zakryjete brzdy, tím hůř se chladí. Najít správný kompromis mezi chlazením brzd a aerodynamikou je velmi těžké.
Nový patent automobilky Hyundai se o to pokouší dosud nepoznaným způsobem. Týká se kol s mechanismem schopným částečně zakrýt volný prostor mezi paprsky v situacích, kdy není třeba tolik chladit brzdy. Automobilka získala patentovou ochranu na tento nápad začátkem listopadu 2026 ve Spojených státech.
Princip je relativně jednoduchý. Za strukturálními paprsky, které nesou hmotnost vozu, automobilka navrhuje přidat prstenec s dalšími paprsky. Ten se může natočit tak, že jeho paprsky vyplní volný prostor mezi strukturálními paprsky. Způsob, jak prstenec ovládat, může mít formu malého elektromotoru, hydrauliky či třeba pneumatického systému. Součástí patentu je řídící elektronika přímo v mechanismu.
Vypadá to dost složitě, a tedy draze na výrobu i opravu v případě, že dojde k poškození. Navíc se bavíme o kolech, kde působí velké odstředivé síly, jsou tu velké vibrace, nechybí voda a bláto. Jaký je potenciální přínos? Podle Hyundai stojí kola a pneumatiky za čtvrtinou aerodynamického odporu vozidla, takže zlepšení v této oblasti by mohlo mít opravdu velký efekt. Přesné číslo však zatím na světě není.
Stejně tak zatím není jasné, jestli se něco na tento způsob vůbec dostane do sériové výroby. Automobilky si běžně patentovou ochranou pojišťují nápady pro případ, že by je někdo chtěl okopírovat, nebo že by někoho jiného napadlo totéž.
zdroj: USPTO/Carscoops | foto: USPTO | video: Audi