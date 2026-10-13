Klasický dvoumístný smart je zpátky. Říká si „číslo dvě“
Po dvouleté odmlce se dvoumístný smart vrací na trh, místo fortwo se však jmenuje #2. Už v základu je velmi slušně vybaven a na svou velikost nabízí i působivou techniku.
Je tomu osmadvacet let, co se Mercedes-Benz snažil zaujmout obyvatele velkých měst modelem City-Coupé, později přejmenovaným na fortwo; „pro dva“, protože měl dvě sedačky. Jeho třetí generace se přestala prodávat před dvěma lety, na pařížském autosalonu se však ukázal nástupce s novým názvem #2, ale se stejnou ideou a evolučním designem.
Jde o malinké auto do města se dvěma sedačkami, délkou pouhých 2,74 metru (o 51 mm víc oproti poslednímu fortwo a o 246 mm víc oproti původnímu city-coupé) a platformou ECA, vyvinutou čínskou automobilkou Geely. Hnací ústrojí je samozřejmě čistě elektrické, zadní kola pohání 82k elektromotor a baterie LFP o kapacitě 35,8 kWh má vozu poskytnout dojezd až 290 km na jedno nabití. To probíhá výkonem až 65 kW a z 10 na 80 % má nabíjení trvat 20 minut.
Za zmínku speciálně stojí i zadní náprava, která je navzdory segmentu pětiprvková. Automobilka tvrdí, že i když jde o auto primárně do města, jízdním vlastnostem věnovala speciální péči.
Po designové stránce vůz vychází z konceptu odhaleného před několika měsíci. Je samozřejmě jednodušší a nemá pixelové displeje zvenčí, také tu jsou konvenční kliky, opticky plovoucí střechu si však zachoval. Zajímavostí jsou bezrámová dveřní okna, která jasně ukazují, že značka chce být v prémiovém segmentu.
Tomu ostatně odpovídá i kabina. Po stránce ovládacích prvků je tu jen 10,1" centrální displej a pár tlačítek kolem něj a na volantu, ale ve vrcholné výbavě Premium vůz dostane kromě vyhřívání obou předních sedaček a volantu i bezdrátovou nabíječku mobilů, ambientní osvětlení, prosklenou střechu či audiosystém Sennheiser. Bohužel, čalounění není ze skutečné kůže, nýbrž z umělé.
Ve standardní verzi Pure se řidiči mohou těšit na adaptivní tempomat a řadu dalších elektronických prvků aktivní bezpečnosti, jako sledování mrtvého úhlu s hlídáním příčného provozu za vozidlem. Prostřední verze Pure+ přidá 11kW nabíjení střídavým proudem a vyhřívanou sedačku řidiče.
K mání bude také limitovaná edice Couture, kterých se v Evropě prodá jen 999 kusů. Vyznačuje se zlatou střechou, matným bílým lakem a zlatými detaily 16" litých kol. Verze staví na výbavě Premium a kromě zmíněného přidává i plaketu s pořadovým číslem.
Co zatím není známo, je cena. Podle britského magazínu Autocar bude na tamním trhu začínat na 17.900 librách, což je v přepočtu necelých 517 tisíc korun. To staví #2 do přímé konkurence Renaultu Twingo a jeho sourozenců Dacia Spring a Nissan Pixo – ovšem s tím, že je víc stylový a polovičním počtem sedaček méně praktický.
Zdroj: Smart | foto: Smart, Jiří Landa/Auto.cz