Klasika stále táhne. Duchovní nástupce Defenderu trhá prodejní rekordy
Ineos Grenadier je na evropském trhu nezvyklým úkazem. Auto zcela nové značky se rozhodlo zamířit do segmentu, který většina konkurence kvůli nízkým prodejům opustila. Ineosu ale sázka zjevně vyšla a prodeje rostou.
Rámové offroady jsou v Evropě segmentem pomalu na vymření. Klasiky jako Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero (které se poslední dvě generace obešlo bez rámu) nebo Toyota Land Cruiser z velké série Station Wagon se už neprodávají a segment opustila i většina dalších značek u nás. Z Land Roveru Defender se v nové generaci stal sice stále velmi terénní, ale už velmi moderní vůz se samonosnou karoserií. Důvodem je samozřejmě cílová skupina, která dnes více ocení jízdní vlastnosti na silnici než v terénu.
Proto bylo zajímavé sledovat odvážný krok, který udělal britský koncern Ineos, zaměřený převážně na chemický průmysl. Jeho zakladatel Jim Ratcliffe se rozhodl postavit duchovního nástupce původního Defenderu jako co nejjednoduššího offroadu na rámu. Vůz pro něj vyvinula Magna v Rakousku a vyrábí se v bývalé továrně Smartu ve francouzském Hambachu.
Auto se dnes prodává na více než 50 trzích světa včetně České republiky, kde vůz nabízí prodejce Dajbych. Ačkoliv je na dnešní poměry vůz opravdu docela spartánský, rozhodně není levný. V Česku je základní cena užitkové verze 1 891 868 Kč a osobní je nejméně za 1 938 921 Kč.
Prodeje zpočátku nebyly nijak slavné, ale letos Ineos hlásí rekordní poptávku. Za první tři měsíce roku prodeje Grenadieru, což zahrnuje i pick-up Quartermaster, vyrostly o 20 % ve srovnání se stejným obdobím loni. Kolik to znamená kusů, už Ineos nezveřejnil, ale vzhledem k úzkému zaměření nejde o žádné velké série. Od počátku prodeje před třemi roky Ineos dodal přes 35.000 kusů své prvotiny.
V Evropě se loni prodalo 1206 kusů Ineosu, což je o 6,9 % méně než o rok dříve, kdy se jich prodalo 1295. Čísla však pravděpodobně nezahrnují verze N1. V Česku se loni udalo 43 kusů, o rok dříve 45 a letos zatím 8 kousků. Kromě toho se auto prodává také v Severní Americe, Austrálii nebo v některých afrických státech.
Za zvýšenou poptávkou podle Ineosu stojí vedle většího zájmu soukromých zákazníků také nové fleetové odběry. Ineosy se dodávají záchranným sborům, údržbářům a také armádě, i když tam jsou omezeny na neozbrojené složky. A to kvůli podmínce BMW, jehož motory Ineos používá. Objednávky ale letos přišly také od Červeného kříže v Keni a také půjčoven v USA, Německu, Španělsku nebo ve Francii. Grenadiery si ale pořídila třeba také slovenská policie.
„Grenadier se osvědčil jako vysoce schopný, odolný a spolehlivý vůz 4x4. To nejenže nadále oslovuje nové soukromé kupce po celém světě, ale také flotily – které jsou vůči novým výrobcům vždy obezřetné – mají nyní důvěru začít zadávat velké objednávky,“ řekl k tomu Mike Whittington, obchodní ředitel INEOS Automotive.
Prodej letos podpořilo také uvedení modernizované verze, která vylepšila chování na silnici. Zaměřila se totiž zejména na kritizované řízení, a Grenadier proto dostal variabilní převodku řízení od Bosche. Díky tomu je auto mnohem přímější a citlivější při jízdě na silnici. Díky úpravě dorazů a geometrie se podařilo zmenšit poloměr otáčení.
Zdroj: Ineos, zdroj foto: Auto.cz a Ineos, zdroj videa: Auto.cz