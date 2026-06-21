Koenigsegg má další rychlostní rekord. Tentokrát je nejrychlejším autem postaveným z Lega
Švédská automobilka láme se svými vozy jeden rychlostní rekord za druhým, což potvrzuje i nejnovější zápis modelu Jesko Absolut v knize rekordů. Ten však na plné čáře zastínil jeho bratříček postavený z kostiček LEGO.
Že švédská automobilka láme se svými auty jeden rekord za druhým, je obecně známá věc, což potvrzuje jen pár dnů stará zpráva o dalším posunu rekordu v rychlosti sprintu na čtvrt míle. Model Jesko Absolut ho nově zvládl za 8,54 sekundy při rychlosti přes 305 km/h, čímž pokořil svůj vlastní předešlý rekord 8,88 sekundy.
Stal se tak prvním produkčním vozem, který ve sprintu na čtvrt míle pokořil hranici tří set kilometrů v hodině. Přesto však tenhle významný milník zastínil jiný rekord, který sice s automobilkou Koenigsegg souvisí, ale nepatří tak úplně Švédsku.
Sousední Dánsko totiž více než dvojnásobně překonalo rekord nejvyšší dosažené rychlosti vozidla postaveného z Lega. Koenigsegg Sadair's Spear postavený v životní velikosti z dílů LEGO Technic dosáhl rychlosti 111 km/h. Pro srovnání, dosavadní rekord byl jen 50 km/h.
Rychlostního rekordu bylo dosaženo na legendárním kopci v anglickém Goodwoodu, kde testovací jezdec Koenigseggu Markus Lundh minulý rok stanovil rychlostní rekord v jízdě do vrchu s reálným modelem Sadair's Spear. S verzí LEGO Technic si ale k rekordu trochu pomohl jízdou z kopce.
„Inovace a extrémní výkon jsou jádrem všeho, co děláme. Je opravdu pozoruhodné vidět, jak byl model Sadair’s Spear ztvárněn nejen jako velmi detailní model LEGO Technic v měřítku 1:8, ale také jako vozidlo v reálné velikosti, se kterým se dá jezdit,“ komentoval kaskadérský kousek Christian von Koenigsegg, generální ředitel společnosti Koenigsegg.
Model v životní velikosti je sestaven z 327.906 dílků stavebnice LEGO Technic a váží přibližně 1800 kg, tedy přibližně o 400 kg více než reálná varianta. Přesně tolik je také hmotnost všech použitých dílků stavebnice LEGO. Ta v hojné míře využívá uhlíková vlákna a její pohotovostní hmotnost dosahuje úctyhodných 1385 kg.
Kromě karoserie sestavené výhradně z dílů LEGO Technic má také funkční režim Ghost Mode, a dokonce i charakteristický klíč značky Koenigsegg. Vše je navíc pečlivě integrováno tak, aby funkce odrážely funkčnost svého reálného protějšku.
Lego Megacar Koenigsegg Sadair's Spear |
Výrazně menší počet dílků bude mít stavebnice, kterou si brzy budeme moci pořídit. Nový model v měřítku 1:8 se bude jmenovat LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar a půjde o šestý model ze série LEGO Technic Ultimate Car Concept Series. K jejímu sestavení bude potřeba 4104 dílků.
Stavebnice dlouhá téměř 60 centimetrů nabídne autentický vidlicový osmiválec, funkční devítistupňovou převodovku a unikátní přední a zadní tlumiče Triplex. Zařazený převodový stupeň vám ukáže nový rotující indikátor. Mezi další funkční prvky patří funkční řízení a odnímatelná střecha.
Asi nejvíce překvapí funkční režim „Ghost Mode“, který i ve formě stavebnice dokáže jediným pohybem zvednout zadní část karoserie, otevřít charakteristické dveře i přední kapotu a sklopit zrcátka. Také rychloměr zůstává ve vodorovné poloze, když točíte volantem, podobně jako reálné megaauto.
Model, vyvinutý v úzké spolupráci mezi designérským týmem LEGO Technic a společností Koenigsegg, bude v rámci programu Insiders Early Access k dispozici od 1. července 2026 a pro všechny od 4. července 2026 za cenu 10.999 Kč. Pokud stavebnici s číslem 42232 stihnete koupit do 6. července, dostanete navíc druhý volant jako dárek.
Zdroje: LEGO, Motor1, TopGear