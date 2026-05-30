Kolik displejů je příliš mnoho? Koncepty hummeru jsou novými rekordmany
Dvojice konceptů Hummer X vznikla jako ukázka možností nového designového studia GM v Pasadeně. Terénní schopnosti jsou jen částí příběhu, důležitější je zkoušení nových výrobních a konstrukčních řešení.
Hummer v Pasadeně otevřel nové designové studio a při té příležitosti ukázal také koncepty, na nichž spolu s dalšími pobočkami pracoval. Hummer X SUV a pick-up mají docela jednoduchá jména, ale rozhodně takové nejsou. Jsou výzkumnou laboratoří pro nové výrobní techniky a přístupy ke koncepcím. Stojí na čtyřech pilířích, jimiž jsou rekonfigurovatelnost, schopnosti, udržitelnost a komunita.
První z nich dobře prezentuje nová výrobní technologie Flex Fab, podobná 3D tisku, ale z kovu. Díky ní by v budoucnu mohlo být možné rychle vyhovět maloobjemovým zakázkám bez nutnosti použití lisovacích strojů a forem. Spoje se vytvářejí pomocí laseru a šroubů.
V interiéru se tento přístup využívá ke „stohování“ displejů, kterých může být na palubní desce až sedm. Přitom auta mají stále konvenční zpětná zrcátka, ani jeden z těch sedmi displejů nesupluje jejich funkci.
Na povrch se dere otázka, jestli je takové množství vůbec potřeba. Dnes máme běžně tři displeje s tím, že jeden je jen pro spolujezdce, příp. pět, jsou-li digitální i zrcátka, či šest s digitálním i vnitřním zpětným zrcátkem.
Zde má být smyslem řidičům umožnit přizpůsobit si digitální zážitek, ať už se jedná o off-road po skalách, rychlou jízdu v terénu, nebo cestování po dálnici.
V oblasti schopností koncepty splňují předpoklady díky nízko uloženému těžišti. SUV je dlouhé 4783 mm, vysoké 1853 mm, široké 2032 mm a má rozvor 2945 mm. Přitom má dosahovat značné akcelerace. V terénu zdolá nájezdový úhel 44°, odjezdový 46° a přejezdový 30,9° díky světlé výšce 334 mm. Přitom stojí na 18" kolech obutých do pneumatik v rozměru 315/75R18×9 s průměrem až 37".
Ve srovnání s tím pick-up měří na délku úctyhodných 5265 mm, vysoký je 1854 mm, široký 2032 mm a má rozvor 3319 mm. Nájezdový úhel činí 41,5°, odjezdový 29,7° a přejezdový 24,9°. Na 22" kolech s pneumatikami o rozměrech 305/55R22×9,5 a průměrem 35 palců má světlou výšku 316,7 mm. K tomu se u obou aut přidávají tlumiče Multimatic, ochrana podvozku a odnímatelné nástavce blatníků.
Koncepty zkoumají i nové „monomateriály“ nahrazující lepidla patentními spoji a mechanickými zámky, protože zjednodušení konstrukce je cestou k udržitelnějším materiálům. Opěradla sedadel, včetně opěrek hlavy, a konce přístrojové desky jsou vyrobeny z recyklovaných automobilových krytů. Díky snadnému upevnění mohou být součástí personalizačních balíčků a mohou je měnit přímo zákazníci.
Nakonec vývojová skupina ztvárnila i myšlenku vytvoření komunity pro ty, kteří nejsou nasazeni přímo v terénu, ale v týlu zajišťují běh operací. Hummer HUB spojuje několik různých aplikací sloužících ke komunikaci s řidiči. Je schopen převzít roli průzkumného dronu, který prozkoumá okolní terén a například vybere místo k přistání, pokud pro něj v daném momentu není práce.
Zdroj: GMC, Hummer I Video: Hummer