Kolik ztratí oblíbená auta za tři roky? Karoq drží 74 procent ceny. Passat a Audi A4 ani polovinu
Při výběru nového auta se obvykle porovnává pořizovací cena, spotřeba nebo výbava. O celkových nákladech však významně rozhoduje také částka, za kterou vůz později prodáte. Rozdíly mezi oblíbenými modely přitom mohou být překvapivě velké.
Pokles hodnoty patří k největším nákladům spojeným s vlastnictvím nového automobilu. Na rozdíl od účtů za palivo, pojištění nebo servis ovšem zůstává několik let skrytý. Majitel jej naplno pocítí teprve při prodeji. Také německý autoklub ADAC označuje ztrátu hodnoty za největší položku v měsíčních nákladech nového vozu.
Jak rychle cenu ztrácejí oblíbené modely, ukazuje analýza společnosti Carvago připravená pro Auto.cz. Porovnává německé nabídkové ceny nových vozů z roku 2023 s cenami přibližně tříletých ojetin. Sleduje celkem patnáct modelů rozdělených mezi kompaktní SUV, rodinná kombi a střední třídu.
Německý trh je pro české zájemce o ojetiny velmi relevantní. Podle analýzy společnosti Cebia bylo v roce 2025 do Česka dovezeno 148.312 ojetých osobních automobilů. Německý původ prodejci uváděli u 18,26 procenta celé tuzemské inzertní nabídky. Po českém původu tak šlo o druhou nejčastější možnost a současně o nejčastější zahraniční původ.
„Soukromí zákazníci na rozdíl od firem většinou nepřemýšlejí o tom, za kolik své nové auto o několik let později prodají. Pokles hodnoty přitom představuje největší část celkových nákladů na vlastnictví vozu, a největší typicky bývá u prémiových značek či vrcholných specifikací – nejen v absolutním, ale i procentuálním vyjádření,“ upozorňuje Jakub Šulta, zakladatel a CEO Carvago.
Pro zachování co největší vypovídací hodnoty pracuje analýza s kilometrovým nájezdem sjednoceným v rámci jednotlivých tříd. A jednotlivé modely zastupuje motorizace, která se v nabídce tříletých vozů objevuje nejčastěji. Tabulky proto nejsou žebříčkem kvality ani přímým hodnocením jednotlivých značek. Výsledek ovlivňuje také původní cena, druh pohonu, poptávka po konkrétní verzi, množství podobných aut na trhu nebo příchod nové generace.
Kompaktní SUV: Karoq vede celé srovnání
Nejvyšší zůstatkové hodnoty v této patnáctce vykázala kompaktní SUV. Škoda Karoq si po třech letech zachovává 74 procent původní nabídkové ceny a vede nejen svou skupinu, ale také celé srovnání.
Následují technicky spřízněný Seat Ateca s 69,2 procenta a Hyundai Tucson s 68,8 procenta. Rovněž technicky příbuzný Volkswagen Tiguan skončil s 59,9 procenta až čtvrtý. Rozdíl mezi ním a karoqem dosahuje 14,1 procentního bodu.
Co za výsledkem může stát? Jedním z možných vysvětlení je vyšší výchozí cena tiguanu. Jak přibývá let, cenové rozdíly mezi srovnatelnými modely se totiž na trhu ojetin mohou zmenšovat. Levnější vůz si tak uchová větší procento původní hodnoty. Tiguan z roku 2023 navíc patří ke druhé generaci, kterou v následujícím roce vystřídala třetí.
Pořadí uzavírá Ford Kuga s plug-in hybridním pohonem a zůstatkovou hodnotou 55,4 procenta. O něco lépe je na tom benzinová kuga, která podle Carvaga dosahuje 60,4 procenta – ani ta by se však mezi první trojici nedostala.
Místo
Model
Sledovaná motorizace
Zůstatková hodnota
Pokles hodnoty
1.
Škoda Karoq
1.5 TSI 110 kW
74,0 %
26,0 %
2.
Seat Ateca
1.5 TSI 110 kW
69,2 %
30,8 %
3.
Hyundai Tucson
1.6 T-GDI 110 kW
68,8 %
31,2 %
4.
Volkswagen Tiguan
2.0 TDI 110 kW
59,9 %
40,1 %
5.
Ford Kuga
2.5 PHEV 165 kW
55,4 %
44,6 %
Rodinná kombi: Ceed SW před octavií
Mezi rodinnými kombíky vede Kia Ceed SW. S benzinovým motorem 1.5 T-GDI si po třech letech uchovává 69,6 procenta původní hodnoty. Druhý Seat Leon ST se zážehovým motorem 1.5 TSI dosahuje 63,7 procenta.
Škoda Octavia Combi je se zůstatkem šedesát procent třetí a současně nejlepší mezi porovnávanými dieselovými kombíky. Příbuzný Volkswagen Golf Variant se stejným výkonem dvoulitrového TDI si uchovává jen 51,9 procenta. Jako nový přitom měl vyšší prodejní cenu než octavia, zatímco mezi tříletými vozy už je levnější.
Poslední Ford Focus kombi s motorem 1.5 EcoBlue ztratil během tří let těsně přes polovinu hodnoty. Zůstalo mu 49,3 procenta původní ceny.
Místo
Model
Sledovaná motorizace
Zůstatková hodnota
Pokles hodnoty
1.
Kia Ceed SW
1.5 T-GDI 118 kW
69,6 %
30,4 %
2.
Seat Leon ST
1.5 TSI 110 kW
63,7 %
36,3 %
3.
Škoda Octavia Combi
2.0 TDI 110 kW
60,0 %
40,0 %
4.
Volkswagen Golf Variant
2.0 TDI 110 kW
51,9 %
48,1 %
5.
Ford Focus kombi
1.5 EcoBlue 88 kW
49,3 %
50,7 %
Superb překonal německé prémiové modely
Nejnižší zůstatkové hodnoty má v této analýze střední třída. Jejím vítězem je Škoda Superb, která si po třech letech uchovává 57,3 procenta původní ceny.
BMW řady 3 zůstává přesně na polovině. Mercedes-Benzu třídy C zbývá 47,2 procenta a Audi A4 jen 45,5 procenta. Volkswagen Passat uzavírá skupinu i celé srovnání se 45,3 procenta.
Výsledek ukazuje, že příplatek za prémiovou značku a rozsáhlou výbavu se při dalším prodeji nemusí vrátit ve stejné míře. Současně jde často o firemní automobily. Při obnově flotil a skončení leasingových smluv se na trhu objeví větší množství podobných vozů, což posiluje pozici kupujících a omezuje prostor pro vysoké ceny.
Passat z roku 2023 navíc patří ke generaci B8, kterou v roce 2024 nahradila B9. Také superb ze stejného roku ale zastupuje předchozí generaci. Samotná generační výměna proto výrazný rozdíl mezi oběma modely nevysvětluje.
Místo
Model
Sledovaná motorizace
Zůstatková hodnota
Pokles hodnoty
1.
Škoda Superb
2.0 TDI 147 kW
57,3 %
42,7 %
2.
BMW řady 3
320d 140 kW
50,0 %
50,0 %
3.
Mercedes-Benz třídy C
220 d 147 kW
47,2 %
52,8 %
4.
Audi A4
40 TDI 150 kW
45,5 %
54,5 %
5.
Volkswagen Passat
2.0 TDI 110 kW
45,3 %
54,7 %
Benzin si drží cenu lépe než diesel
Všechny tři skupiny spojuje ještě jeden výsledek. U každého modelu, u něhož společnost Carvago mohla porovnat benzinovou a dieselovou variantu, si zážehový motor uchoval větší část původní ceny.
Rozdíl dosahoval přibližně tří až pěti procentních bodů u SUV, šesti až 16 bodů u kombíků a pěti až deseti bodů ve střední třídě. Výpočty přitom zohledňovaly srovnatelný kilometrový nájezd.
Důvod můžeme hledat v rozdílném poměru nabídky a poptávky. Z firemních flotil se vrací velké množství dieselových vozů, zatímco soukromí zájemci o mladé ojetiny častěji hledají benzinový motor. Tomu odpovídá také vývoj české inzertní nabídky. Podle Cebia Summary 4/2025 připadalo v loňském roce 47,73 procenta nabízených ojetin na benzin a 45,25 procenta na naftu. Benzin tak diesel poprvé mírně překonal.
Ztráta prvního majitele, příležitost pro druhého
Pro kupujícího nového vozu představuje rychlý pokles ceny citelnou zátěž. Z pohledu zájemce o mladou ojetinu – v našem případě o tříleté auto – se však jedná o výhodu. Nejvýrazněji je to vidět u střední třídy, kde lze získat relativně mladý passat, Audi A4 nebo Mercedes třídy C za méně než polovinu jejich původní ceny.
Nižší pořizovací cena ovšem sama o sobě nezaručuje levný provoz. U prémiových modelů je nutné počítat také s nemalou cenou servisu, náhradních dílů a pojištění. Zůstatková hodnota proto představuje důležitou část rozhodování, nikoliv jeho jediné měřítko.
„Pravidelná obměna firemních flotil přivádí na trh mladá auta, která mají výraznou část poklesu hodnoty za sebou. Pro domácnost, která by na nový vůz dané třídy nedosáhla, se tím otevírá dostupnější cesta k vytouženému prostoru, pohodlí a výbavě. Ztráta prvního majitele se stává příležitostí pro dalšího kupujícího,“ uzavírá Šulta.
Zdroj: Carvago, ADAC, Cebia