Kombík Dacia Striker má české ceny. Je levný, ale umí i 4x4 a LPG
Kombíků na našem trhu ubývá, nově ale přichází jeden, který se jistě zapíše vysoko do tabulek českých prodejů. Dacia k nám uvádí nový model Striker, který bude patřit mezi ty nejlevnější kombíky u nás.
Dacia letos zamířila mezi kombíky segmentu C s novým kombi Striker. Ačkoliv jej Dacia označuje jako crossover, konkurovat bude spíše vozům jako Hyundai i30, Kia K4 nebo i Škodě Octavii. Na rozdíl od těch má lehce zvýšený podvozek, takže alespoň část názvu crossover splňuje. S výškou 1.525 mm (1.541 mm u 4x4) je ale o dost nižší než o třídu menší kombík Dacia Jogger (1.630 mm).
O strikeru už jsme hodně četli a viděli, a dokonce jsme už v něm i seděli. Jen nám chyběla ta část, která rozhodne o jeho úspěchu na našem trhu. To se mění, protože Dacia právě oficiálně zveřejnila český ceník. A pokud jste očekávali cenu startující pod půl milionem, měli jste pravdu, i když jde jen o sto korun.
Základní Dacia Striker ve výbavě Essential má na výběr jediný motor, mild-hybridní tříválcovou dvanáctistovku o výkonu 103 kW, schopnou fungovat i na LPG. Za to si Dacia řekne o 499.900 Kč. Součástí výbavy Essential je manuální klimatizace, 10“ multimediální systém se 4 reproduktory a zrcadlením telefonu, 7“ digitální přístrojový štít, adaptivní tempomat, zadní parkovací kamera a senzory, LED světlomety, 17“ ocelová kola a zadní opěradlo dělené v poměru 40/60.
Pro srovnání, nová Kia K4 SW je v současném akčním ceníku za 499.980 Kč, za což je litrový tříválec o výkonu 85 kW. Výbava má také manuální klimatizaci, LED světlomety, 12,3“ centrální displej s navigací a zrcadlením telefonu, 12“ digitální přístrojový štít, bezklíčový vstup, zadní a přední parkovací senzory, adaptivní tempomat a 16“ ocelová kola.
Se stejným motorem jako Kia je k dispozici i Hyundai i30, který je v akčním ceníku za 479.990 Kč. Jeho výbava je také velmi podobná té v Kii. Za 499.900 Kč se dá pořídit také čínský Dongfeng Shine GS, který má čtyřválcovou atmosférickou patnáctistovku o výkonu 86 kW a automatickou převodovku. Výbava je také podobná, ale nevýhodou jsou jen dva airbagy. Všechny ostatní kombíky podobné velikosti v Česku startují vysoko nad půl milionem korun, z toho nejníže je Seat Leon Sportstourer v akční nabídce za 544.900 Kč.
Podívat se ale můžeme i na Dacii Jogger, která je sice zařazena o třídu níže, s délkou 4.550 mm ale není až o tolik menší než 4.620 mm dlouhý Striker. Jogger má v základu stejnou jednotku jako Striker, ale s nižším výkonem 84 kW (90 kW na LPG). V základní výbavě Essential vyjde na 424.900 Kč. Výbava je ale o něco chudší a není zde třeba centrální displej a parkovací kamera, adaptivní tempomat a kola mají jen 16“. Do půl milionu korun se ale vejde i vyšší výbava Expression, a za 502.900 Kč je plně vybavená verze Extreme.
Kdo preferuje automat, může si Dacii Striker se stejným motorem koupit ve druhé výbavě Expression. V té je manuální verze za 545.900 Kč a s šestistupňovým automatem EDC o 40.000 Kč dražší. Tato výbava přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, elektronickou parkovací brzdu, dešťový a světelný senzor, 17“ litá kola atd.
Ve stupni Expression se už dá sáhnout i po hybridu. Nová verze se čtyřválcovou osmnáctistovkou a výkonem 116 kW je za 619.900 Kč. Mild-hybridní dvanáctistovka se čtyřkolkou a LPG je za 662.900 Kč. Právě nabídka pohonu všech kol, a to navíc za příznivou cenu, může být velkým tahákem Strikeru ve srovnání s konkurencí.
Z podobně velkých kombíků na našem trhu dnes čtyřkolku nabízejí jen ty od koncernu Volkswagen. Golf Variant se 150kW dvoulitrem je v akční edici Family za 852.000 Kč, Cupra Leon Sportstourer je se stejným pohonem za akčních 954.900 Kč a Škoda Octavia Combi za 969.900 Kč. Přizvednuté kombíky se čtyřkolkou bývaly výsadou Subaru, jeho o třídu větší Outback dnes v Česku začíná na 1.130.000 Kč.
Vrcholem nabídky vozů Dacia je obvykle výbava Extreme, u Strikeru se ale cenově překrývá s výbavou Journey. První jmenovaná výbava je pojatá více outdoorově, zatímco Journey je zaměřeno na komfort na palubě. Extreme tak má ve výbavě navíc proti Expression třeba panoramatické střešní okno, omyvatelné čalounění z materiálu TEP microcloud, gumové rohože, systém Media Nav Live s centrálním displejem 10,1“ a připojenou navigací, audiosystém Arkamys 3D Sound System se 6 reproduktory, systém regulace rychlosti při sjezdu kopce atd.
Journey nabídne to samé co Expression plus elektricky ovládané zadní dveře s bezdotykovým ovládáním, bezdotykovou kartu, vysokou středovou konzoli s loketní opěrkou, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, vyhřívaná přední sedadla a volant, systém Media Nav Live s centrálním displejem o úhlopříčce 10,1 palce a připojenou navigací, audiosystém Arkamys 3D Sound System se 6 reproduktory, bezdrátovou nabíječku pro smartphone a další.
Cena za čtyřkolku je u obou stejných 709.900 Kč, za full-hybrid 666.900 Kč. V Journey můžete sáhnout i po mild-hybridním LPG s automatem a pohonem předních kol za 632.900 Kč. Příplatková výbava je opět řešena balíčky a ve vrcholných dvou výbavách můžete sáhnout po paketu City, který za 14.000 Kč přidá přední a boční kamery, přední senzory a několik bezpečnostních asistentů.
Dacii Striker lze na českém trhu objednávat od 13. října, první kusy se na našich silnicích objeví do konce roku.
|Výbava
|Motor
|Cena s DPH (Kč)
|Essential
|mild hybrid-G 140
|499 900
|Expression
|mild hybrid-G 140
|545 900
|mild hybrid-G 140 auto
|585 900
|hybrid 155
|619 900
|hybrid 150 4×4
|662 900
|Extreme
|hybrid 155
|666 900
|hybrid 150 4×4
|709 900
|Journey
|mild hybrid-G 140 auto
|632 900
|hybrid 155
|666 900
|hybrid 150 4×4
|709 900
Zdroj: Dacia, zdroj foto: Dacia, zdroj videa: Auto.cz