Kombíky a jejich budoucnost: Pohřeb ještě nechystáme
Česko je specifický trh a projevuje se to i na místní lásce ke kombíkům. Nejsme v tom tedy úplně sami, ale Německo a pár dalších trhů už dnes nestačí. Kombíky proto vymírají, možná ale přijde jejich záchrana z nečekaných míst.
Podle globálních prodejních statistik by měl být kombík už dávno v automobilovém muzeu hned vedle kazetových přehrávačů. Zbytek světa podlehl vlně SUV a nad nízko položenými rodinnými stěhováky definitivně zlomil hůl. Jenže v Evropě odmítá tenhle automobilový druh poslušně vymřít. A to i přesto, že postupně přichází o své zastánce. Letos se u nás začala prodávat nová Kia K4 Sportwagon a jak moc je karoserie kombi pro tento model v Česku důležitá, dokazuje několik čísel.
Přímého předchůdce (Ceed) se v Česku loni prodalo 5695 kusů a z toho 4551 kusů bylo kombi, tedy 80 %. České zastoupení u nástupce plánuje podobný poměr se 70 % prodejů zajištěnými kombi verzí. V Česku a ve střední Evropě obecně je kombík obzvláště populární, protože na celoevropských prodejích už má ceed kombi „jen“ 59% podíl.
Trochu jiné je to u Škody Octavia, které se v Česku prodává většina jako kombi (loni 65 %), evropské prodeje jsou na 73 %, a dokonce i globální podíl kombi je 63 %. Škoda přitom mimo Evropu kombík téměř nenabízí, koupit si jej mohou třeba v Austrálii a na Novém Zélandu a pár menších vybraných trzích. No a Peugeot 308 měl v roce 2024 83% podíl verze kombi, takže s modernizovanou verzí české zastoupení rovnou zcela vyřadilo z nabídky verzi hatchback. Velmi populární Hyundai i30 je letos zatím na 88 % podílu kombi.
Českou lásku k tomuto žánru dokládá i pohled na sekundární trh. Za prvních pět měsíců tohoto roku bylo 25 % všech prodaných ojetých aut v Česku s karoserií kombi. Jde tak o nejpopulárnější segment, SUV jsou na druhém místě s 23 %. Že mezi modely vládne octavia, asi ani není třeba dodávat, loni byla pravděpodobně také nejprodávanějším kombíkem Evropy.
Jaké je nejprodávanější kombi světa, asi nezjistíme. Mohla by to být Toyota Corolla, jenže Toyota nevede počty separátně pro karosářské verze. Kombi corollu dnes Toyota nabízí pouze v EU, v Japonsku, na Novém Zélandu a pár dalších menších trzích. Ostatně i takové Spojené státy, kde třída kombi vznikla a kde byla dlouho populární, už je v podstatě opustily.