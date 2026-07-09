Koncept městského hatchbacku MG GO! vypadá jako ostré Mini. Prémiové SUV se „inspirovalo“ jinde
Mysleli jste si, že éra nápadného kopírování designu ze strany čínských automobilek je už za námi? Zdá se, že tomu tak není. MG totiž představilo dva nádherné koncepty, které však v obou případech nápadně připomínají již existující vozy.
Nejnovější modely značky MG naznačují, že se talentovanému Josefu Kabaňovi, který působí jako viceprezident pro globální design značky, konečně podařilo najít vlastní její designový směr. V britském Goodwoodu představený koncept GO! a koncept prémiového SUV Cyber Concept tomu však vůbec neodpovídají.
Koncept GO! je pro automobilku klíčový, jelikož jeho produkční verze se chystá do výroby už příští rok. Jde o slušivý kompaktní hatchback segmentu B s čistě elektrickým motorem pod kapotou, který se dle slov MG opírá o historii.
Svým hravým a jednoduchým designem prý navazuje na úspěšný model MGB GT, který dle značky ztělesňoval každodenní eleganci, radost a charisma bez přetvářky. Konceptu ovšem nelze upřít podobnost se současnou produkcí značky Mini.
Za vzhled je odpovědný tým londýnského MG Design Centre pod vedením designového ředitele Carla Gothama, jehož cílem prý nebylo vytvořit nostalgický výstavní kousek, ale něco moderního a aktuálního. Vůz prý má působit vyrovnaně, hravě a okamžitě zaujmout.
„S modelem MG GO! jsme chtěli vytvořit něco kompaktního a moderního, ale zároveň vřelého, expresivního a na první pohled sympatického – ztělesnění všeho, co na značce MG obdivujeme,“ uvedl Gotham.
Představený koncept vypadá proporčně i vzhledově skvěle, a jelikož byl představen v jakési sportovně stylizované úpravě, sluší mu to ještě víc. Pryč jsou však tradiční designové prvky značky jako dvě vertikální linky ve spodní části předního nárazníku nebo zadní světla ve tvaru šipky.
Koncept má také opravdu výrazně vytažené lemy blatníků, čímž připomíná závodní varianty vozu MG Metro Turbo. Podle automobilky má navázat na hravé modely, kromě dvou již zmíněných například MG ZR nebo MG EX4. Sportovní varianta, která by konkurovala například Mini JCW nebo Alpine A290, tak není zcela vyloučena. A kdyby vypadala takto, prodávala by se nejspíš také skvěle.
Tucsone, jsi to ty?
I když se MG v Goodwoodu zaměřuje především na prezentaci kompaktního hatchbacku, představil se zde také koncept velkého SUV, který slouží jako náznak budoucího modelu segmentu D.
Koncept nazvaný Cyber Concept čerpá inspiraci ze dvou klíčových kapitol historie značky. Zaprvé z neúnavného úsilí o rychlost, které vyjadřuje model EX181. Ten byl ve své době držitelem rekordu nejvyšší dosažené rychlosti na zemi. Dále by koncept měl vyjadřovat ducha inovací a obnovy, který prý stále formuje značku MG.
Tyto inovace nejspíše zahrnují také Hyundai Tucson, jehož originální světelný podpis v zadní části designéry MG musel opravdu hodně zaujmout. „Skvělý design začíná u lidí, ne u produktů. Technologie a inovace jsou nezbytné, ale lze je sdílet. Charakter nikoli. Budoucnost automobilového designu spočívá ve vytváření vozů se silnou identitou, které lidé okamžitě rozpoznají a s nimiž se emocionálně spojí,“ komentuje nový koncept Josef Kabaň.
Pravdou je, že nezávisle na tvaru zadních svítilen má nový koncept opravdu pohledné a sportovně vypadající tvary, které by mu leckteré sportovní SUV mohlo závidět. Nemělo by navíc zůstat jen u designu, základní myšlenkou modelu Cyber je totiž podle automobilky výkon bez kompromisů. MG Cyber Concept |
Pod kapotou se také hovoří o čistě elektrickém pohonu, v závislosti na výsledné cenovce by se tak měl postavit například modelům Enyaq RS, BMW iX3 50e nebo dokonce Alpine A390. Podle automobilky se bude snažit o spojení každodenní použitelnosti se skutečným potěšením z jízdy.
Tisková zpráva vysvětluje Cyber Concept takto: „Koncept odráží širší vizi budoucnosti MG, v níž výkon není omezen na konkrétní karoserii, ale lze jej zažít v širší škále vozidel a životních stylů.“ Tyto dva koncepty mají ukázat směr automobilky, která se chce více zaměřit na své sportovní dědictví. Automobilka také prezentuje své kompetence v oblasti umělé inteligence, inteligentního autonomního řízení a konektivity.
Zdroje: MG Motor UK Limited