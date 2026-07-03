Končí vám řidičák? Už rok je možné jeho výměnu řešit online skrz Portál dopravy
Zkontrolovat si platnost řidičského průkazu se vyplatí zejména před sezónou zahraničních dovolených, přičemž ještě v dubnu se výměna týkala přibližně 450 tisíc občanů. Komu doklad brzy končí, může již rok využít elektronickou žádost a vyhnout se tak osobní návštěvě úřadu.
Zejména před sezónou zahraničních dovolených doporučujeme zkontrolovat si platnost řidičského průkazu. Ještě v dubnu se to týkalo přibližně 450 tisíc občanů. Komu brzy končí, může už rok využít elektronickou žádost o vystavení nového průkazu a na úřad nemusí dokonce ani pro jeho vyzvednutí.
Stačí si jej objednat s doručením do výdejních boxů nebo na výdejní místa a přidat se tak k více než 77.823 občanům, kteří to za uplynulý rok takto udělali. Stále netvoří většinu; přes 100.000 občanů si sice nový řidičský průkaz objednalo elektronicky, ale vyzvednutí již preferovali osobně na úřadě.
Z celkového počtu žádostí tvoří ty elektronické zatím přibližně jednu pětinu, a to nejčastěji u řidičů, kterým uplynula doba platnosti stávajícího řidičského průkazu. Šestiprocentní podíl mají také ztráty a o něco méně pouhá změna údajů. Statistika neříká, kolik čerstvých řidičů si objednalo průkaz online, přestože i to je možné.
Naopak profesionální řidiči si možnost elektronické žádosti oblíbili. O kartu řidiče si elektronicky požádalo 8286 osob a obecnému trendu odpovídá také necelá polovina doručení těchto karet do boxů či na výdejní místo. Těch je na území ČR přes 10.000 a jejich výběr znamená stokorunový poplatek. Na 206 úřadech obcí s rozšířenou působností je vyzvednutí zdarma.
Jak na to? Stačí se přihlásit na Portál dopravy (https://doprava.gov.cz/), což umožňuje například bankovní identita (Bank ID). Kromě žádosti o ŘP navíc portál nabízí mnoho dalších užitečných funkcí – patří mezi ně stažení výpisu z karty řidiče či výpisu bodového hodnocení zcela zdarma, případně kontrola platnosti technické prohlídky na vašich stávajících vozidlech.
V aplikaci najdete také svá dřívější vozidla, takže je možné například zkontrolovat technické údaje nebo to, jestli je nový majitel řádně přepsal a nevzniká vám nevědomě nějaký problém. Právě informace o pojištění nebo platnosti dálniční známky umožňuje portál také jednoduše najít.
„S digitalizací na dopravě přitom nekončíme, právě naopak. Připravuji zákon, který umožní, aby vám do výdejního boxu bylo možné zaslat i registrační značku nebo malý techničák,“ dodává ministr dopravy Ivan Bednárik. Ještě letos by se portál měl dočkat možnosti nastavení notifikací o konci platnosti dokladů a svítá i na zjednodušení agendy převodů vozidel.
Vláda projedná navrhované legislativní změny v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, mezi které patří například: usnadnění převodu vozidel, zasílání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů.
S tím souvisí také přenositelnost registračních značek. Novela zákona by měla přinést automatizaci vyřizování žádostí v oblasti registrace vozidel, tudíž bychom ani kvůli tomu nemuseli fyzicky navštívit příslušný úřad.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR