Končí výroba Porsche Macan se spalovacím motorem. Nástupce využije platformu Audi Q5
První generace populárního crossoveru Porsche Macan se po dvanácti letech úspěšného působení na trhu přestává vyrábět. Přestože elektrický nástupce nakonec své zákazníky našel, automobilka si uvědomuje neutichající poptávku po benzinových motorech ve svém nejúspěšnějším modelu. Nástupce si ale dá načas, jisté zatím není ani označení jako model Macan.
Celých 12 let na trhu vydržel oblíbený crossover v podobě první generace Porsche Macan. Za tu dobu se dočkal několika drobných modernizací, ovšem více než dekáda prodejů bez potřeby nové generace je v této kategorii naprosto unikátní.
Samozřejmě víme, že se model Macan nové generace nakonec dočkal, ta ovšem spoléhá výhradně na elektrický pohon. Druhá generace sice minulý rok našla více zákazníků než dosluhující první generace (45.367 proti 38.961 kusům), ovšem samo Porsche si uvědomuje, že spalovací macan nemůže skončit bez nástupce.
„S modelem Macan jsme se zmýlili. Na základě údajů, které jsme tehdy měli k dispozici, a našeho hodnocení trhů bychom se rozhodli stejně. Dnes je situace jiná. Reagovali jsme na to a rozšiřujeme nabídku o spalovací motory a hybridy,“ prohlásil v lednu Oliver Blume, generální ředitel koncernu Volkswagen.
Jenže vývoj nové generace trvá, a tak se jí dočkáme nejdříve za dva roky. Ostatně pro evropský trh bude nedostupnost spalovacího macanu ještě delší, jelikož v roce 2024 přestal splňovat evropské předpisy pro kybernetickou bezpečnost stanovené v obecné bezpečnostní směrnici (GSR2).
Továrna v Lipsku však jede na plné obrátky. Čistě elektrický macan se totiž sice prodává dobře v Evropě, ovšem za oceánem je však stále hlad po spalovací verzi. Porsche jich tedy vyrábí, kolik jen může. Společnost předpokládá, že jí zásoby pokryjí poptávku až do roku 2027, přestože z linky sjede poslední spalovací macan už na konci tohoto měsíce.
Co víme o nástupci?
Stejně jako první generace macanu i jeho nástupce využije platformu koncernového sourozence v podobě Audi Q5. Před několika měsíci však generální ředitel Porsche AG Michael Leiters veřejnost ujišťoval, že navzdory vazbám na Audi půjde o mnohem více než jen o pouhou změnu značky a karoserie modelu Q5, ostatně stejně jako tomu bylo do nynějška.
O novém modelu píšeme jako o nástupci, jelikož jméno Macan nejspíše nedostane. Automobilka si jej dle stávajících informací vyhradila pro momentálně prodávaný čistě elektrický model a místo úpravy názvu na Macan Electric, což je způsob zvolený u velkého cayennu, by měl kompaktní crossover dostat zcela nové jméno.
Pod kapotou by se měly objevit jak čistě spalovací (zážehové) agregáty, tak elektrifikované hybridní motory. Věřte nebo ne, do roku 2018 nabízelo Porsche v macanu také vznětový agregát, jeho návrat se však pravděpodobně konat nebude. Více informací bychom se měli dozvědět letos na podzim v rámci akce „Capital Markets Day“. Porsche na ní představí svou strategii s výhledem do roku 2035.
Zdroje: Motor1.com