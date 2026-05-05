Konec brzd, jak je známe? Brembo spouští výrobu digitálních brzd Sensify
Systémy, které přerušily mechanickou vazbu mezi pedálem a kotoučem, nejsou v automotive žádnou novinkou. Jenže zatímco dosud šlo v podstatě o hybridní elektrohydraulické jednotky, dnes z auta poprvé mizí centrální hydraulický uzel a s ním i poslední zbytky analogového brzdění.
Současné systémy typu Bosch iBooster nebo integrované jednotky od Continentalu fungují tak, že pedál pouze vysílá elektronický signál do centrálního modulu. Ten pak pomocí pístu a elektromotoru vytvoří tlak v klasických brzdových trubkách. Je to efektivní, umožňuje to snazší integraci rekuperace brzdové energie u hybridů nebo elektromobilů, ale pořád je to jedna velká „stříkačka“, která tlačí brzdovou kapalinu ke všem čtyřem kolům.
Brembo nyní tuto architekturu trhá na kusy. Sensify je první skutečně decentralizovaný systém, kde o každém kole rozhoduje autonomní jednotka s vlastním aktuátorem. Využívá k tomu umělou inteligenci.
Nevyžaduje ani klasické ABS
Tento posun k totální decentralizaci řeší největší slabinu hydrauliky – latenci a vnitřní tření média v trubkách. U klasického systému, i toho elektronického, trvá několik desítek milisekund, než se tlak vyrovná a destička se opře o kotouč. Sensify pracuje s digitálním impulsem přímo u třmenu.
V praxi to znamená, že elektronika dokáže korigovat stabilitu vozu jemnými pulzy v řádu milisekund, což je frekvence, na kterou hydraulické ventily v tzv. ABS kostce prostě fyzikálně nedosáhnou. Auto díky tomu ani nepotřebuje klasické ABS či ESP ve formě, v jaké je známe. Stabilizace probíhá plynule a pro řidiče téměř neznatelně.
Klíčovým technickým detailem je přechod na tzv. suchou brzdu na zadní nápravě. Zatímco vpředu se u první generace Sensify z bezpečnostních a legislativních důvodů často kombinuje hydraulický ovládací člen u každého kola, zadní náprava už může být zcela bez kapalin, ovládaná čistě elektromechanicky.
To otevírá cestu k radikálnímu zjednodušení montáže na linkách a hlavně k odstranění tzv. zbytkového brzdného účinku. U standardních brzd destička po uvolnění pedálu vždy mikroskopicky drhne o kotouč i po uvolnění brzdového pedálu. Elektromechanický ovládací člen ji ale dokáže aktivně stáhnout zpět s přesností na mikrometry, což u elektromobilů snižuje odpor a přidává kilometry dojezdu, které by jinak "shořely" v podobě tepla a prachu z destiček.
Rychlejší než lidský reflex
Řádky kódu a prediktivní algoritmy díky integraci s telemetrií vozu vědí o nutnosti zpomalit o zlomky sekundy dřív, než mozek řidiče vůbec stihne vyslat impulz k pohybu nohy směrem k pedálu.
Brembo muselo vyřešit také největšího strašáka technologií X-by-wire, tedy bez mechanické vazby mezi ovládacím prvkem v kabině a ovládanou součástkou - spolehlivost. Svěřit zastavení i více než dvoutunového kolosu čistě kabelům a procesorům vyžaduje zdvojené napájecí okruhy a procesory, které se vzájemně hlídají. Pokud jeden selže, ostatní jednotky okamžitě přebírají jeho funkci a redistribuují brzdný účinek tak, aby auto zůstalo ovladatelné.
Systém Sensify právě vstupuje do sériové výroby pro prvního globálního partnera. Zatím není jasné, o jakou automobilku se jedná, ale systém má pokrýt 100 % nové modelové řady.
Zdroje: Brembo, Borsa Italiana, Automoto.it, The Brake Report, DMove.it, Repubblica.it