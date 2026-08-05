Konec dohadům: Umění na zdi předčasně odhaluje nový Smart #2
O netradiční formy reklamy nebyla u automobilky Smart nikdy nouze. A jestli jí má něco pomoci získat zpět srdce evropských zákazníků, návrat k tradicím by měl být tou správnou cestou. Model #2 se sice představí až na říjnovém autosalonu v Paříži, jeho podobu už ale díky další neobvyklé marketingové kampani známe dnes.
Nástěnné malby prezentující nový model Smart #2 se již objevily na ulicích v Šanghaji, Hongkongu, Buenos Aires a Melbourne. Další se brzy odhalí v Berlíně a Paříži. Kdo na návrat prémiového krále městských supermini netrpělivě čeká a sleduje dění kolem modelu #2, pravděpodobně designem produkční varianty příliš překvapen nebude.
Vypadá totiž jako umírněná verze konceptu, který se představil letos v květnu. Nová generace vsadí kromě nového názvu také výhradně na čistě elektrický pohon. „Smart #2 je evolucí revoluce. Navrhli jsme tento vůz tak, aby do moderní městské džungle vrátil hravost, prémiovou sofistikovanost a bezproblémovou agilitu,“ komentoval nadcházející model Kang Yi, globální marketingový ředitel společnosti Smart.
Již hotové nástěnné malby prozrazují, že nová generace bude designově velmi podobná poslední generaci modelu Smart ForTwo EQ. Mřížku chladiče lakovanou v barvě karoserie lemují dva vertikální nasávací otvory a nový smart se obejde bez módních dělených světel.
Rozměry zůstanou kompaktního charakteru a největší změnou tak zřejmě bude ztráta ikonického dvoubarevného lakování bezpečnostní schránky Tridion, která kromě bezpečnosti pasažérů dávala modelům Smart ForTwo velmi specifický vzhled. Nový vůz implementuje plovoucí střechu a tvar B-sloupku známý z větších modelů aktuální modelové řady.
Žádný z dokončených muralů neukazuje auto zezadu a grafický návrh berlínské malby stále více připomíná koncept než produkční auto. Oproti němu však prazvláštní zakončení linie střechy nahradil konvenční a relativně rozměrný spoiler a na víko zavazadelníku našla svou cestu registrační značka.
Na tomto návrhu pro změnu zcela chybí kliky dveří, které na konceptu měly formu textilních poutek. Na všech ostatních nástěnných malbách najdeme konvenční mechanické kliky dveří, které člověk táhne směrem k sobě. To představuje další změnu oproti všem třem dosavadním generacím Smartu ForTwo, který kliku schovával do samotného konce linie pod oknem.
Doufejme, že se oproti dosavadním modelům změní především dojezd, s takto kompaktní karoserií totiž není kam dát velkou baterii, a poslední Smart ForTwo EQ ujel dle WLTP maximálně pouhých 135 km. Při představení konceptu se automobilka podělila o to, že cílí na hranici přibližně 300 kilometrů.
Koncept nového smartu sice s rozměry 2792 mm na délku, 1876 mm na šířku a 1548 mm na výšku přeci jen narostl (přibližně o 10 centimetrů na délku a celých 20 centimetrů na šířku), ovšem není jisté, zda se produkční varianta zase o něco nezcvrkne. S jistotou to zjistíme nejpozději 12. října na pařížském autosalonu, kde si Smart #2 odbyde svou světovou premiéru.
Zdroj: Smart