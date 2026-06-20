Konec jednorázových aut. Evropa nařizuje opravitelnost a ekologii
Evropský parlament schválil přelomové nařízení týkající se životního cyklu vozidel. Nová legislativa od základu překope způsob, jakým se auta navrhují, prodávají i likvidují. A poprvé v historii přenese miliardové náklady na ekologickou likvidaci přímo na bedra samotných výrobců.
Evropský automobilový průmysl stojí na prahu největší revoluce za poslední desetiletí. A tentokrát nejde o elektrifikaci. Evropští poslanci jasnou většinou 437 hlasů poslali do propadliště dějin éru takzvaných aut na jedno použití. Nová pravidla totiž nekompromisně útočí na současný trend, kdy jsou moderní vozy plné slepených a neoddělitelných komponentů, jejichž oprava je ekonomickou utopií.
Inženýři u rýsovacích prken budou muset už při návrhu prvního šroubku přemýšlet nad tím, jak půjde daný díl za patnáct let snadno demontovat, opravit nebo roztřídit na čistý materiál. Podobně, jako to už Evropa nařídila výrobcům elektroniky.
Pokud se potvrdí předpokládaný scénář a nové nařízení po finálním schválení Radou EU vejde v platnost ještě během letošního roku 2026, odstartuje tím neúprosný jízdní řád. Od roku 2032 budou muset plasty v nových vozech obsahovat minimálně 15 % recyklovaného materiálu. V roce 2036 se pak tato kvóta vyšplhá na rovnou čtvrtinu.
PET lahve nestačí
Evropská unie navíc zavádí fascinující pravidlo uzavřeného kruhu: pětina z tohoto recyklovaného plastu nesmí pocházet ze starých PET lahví, ale prokazatelně z jiných autovraků. Automobilová ekosféra se tak musí stát soběstačnou. Do budoucna se navíc počítá s tím, že podobně přísné kvóty dopadnou také na ocel, hliník nebo hořčík.
Zásadní řez čeká i šedou zónu obchodu s ojetinami. Každý rok v Evropě doslouží zhruba šest a půl milionu vozidel, jenže obrovské množství z nich se z oficiálních statistik prostě vypaří. Často končí na nelegálních vrakovištích nebo jsou jako nebezpečný odpad vyváženy do rozvojových zemí. Tomu bude brzy konec.
Za pět let začne platit absolutní zákaz vývozu nepojízdných vozidel a vraků mimo hranice Evropské unie. Pokud auto neprojde přísnou kontrolou způsobilosti, zkrátka Evropu neopustí.
Tento krok tvrdě dopadne i na samotné autobazary a prodejce ojetin. Ti budou muset u každého prodávaného vozu jasně deklarovat jeho technický stav prostřednictvím platné technické kontroly. Skončí tak praxe, kdy se totální ekonomické škody a nebezpečné vraky přeprodávaly pod rouškou „aut na náhradní díly“, aby se prodejci vyhnuli poplatkům za ekologickou likvidaci. U soukromých prodejů mezi občany sice zůstane režim volnější, ale online platformy a profesionální překupníci budou pod drobnohledem.
Auta mohou podražit
Celý tento ekologický špás ovšem někdo musí zaplatit. Unie v tomto případě nekompromisně uplatňuje princip, že znečišťovatel platí. Zhruba od roku 2031 tak plnou finanční odpovědnost za sběr a ekologickou likvidaci starých vozidel převezmou samotné automobilky. Ty se už nyní hrozí masivního nárůstu logistických i výrobních nákladů, které se s velkou pravděpodobností promítnou do konečných cen nových automobilů.
Zatímco ekologické organizace a recyklační byznys oslavují nová pravidla jako historický milník na cestě k udržitelnosti, z řad politické opozice i průmyslových svazů zní ostrá kritika. Odpůrci normy varují před vznikem nového byrokratického monstra, které evropskému automobilovému průmyslu sváže ruce v době, kdy už tak těžce čelí dravé čínské konkurenci. Namísto toho, aby unie nechala inženýrům volnou ruku v hledání nejlepších technologických řešení, jim prý diktuje striktní tabulkové kvóty.
Dalším kontroverzním faktorem je, že masivní využívání recyklovaných plastů v kombinaci s nutností rozebíratelných, z mnoha dílů složených modulů, může zásadně oslabit integritu a celkovou strukturální pevnost vozidla.
Zda tento ambiciózní plán evropský autoprůmysl očistí, nebo ho spíše finančně vyčerpá, ukáží až nejbližší roky. Další důležité kostky jsou každopádně vrženy a automobilky se musí opět přizpůsobit.
Zdroje: 320grad.de, AlVolante, Autohaus, Automobilwoche, Maschinenmarkt