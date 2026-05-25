Konec módy SUV? Mladé řidiče přestávají lákat velké krabice
Automobilovému trhu už léta vládnou těžkopádné siluety SUV. Jenže každá módní vlna jednou narazí a nejnovější data ukazují, že nastupující generace řidičů začíná mít velkých krabic na kolech plné zuby.
Automobilový průmysl nedávno překvapila rozsáhlá americká studie společnosti Escalent nazvaná License to Disrupt. Analytici v ní vyzpovídali teenagery, tedy budoucí řidiče, a došli k zajímavému závěru. Nadpoloviční většina z nich si představuje, že jejich příštím autem bude klasický sedan. Pro dříve neohrožená SUV se vyslovila pouhá necelá třetina dotázaných. Mezi designéry a experty se proto začíná otevřeně mluvit o fenoménu zvaném únava z SUV (SUV fatigue).
Vzpouru proti vkusu rodičů zažíváme v každé generaci a dnešní mladí lidé zkrátka nechtějí jezdit ve stejných autech, ve kterých je maminky vozily na tréninky. Sedany a nižší auta pro ně představují rebelii, návrat ke stylu, lepší dynamiku a v neposlední řadě také lepší finanční dostupnost a nižší provozní náklady.
Zatímco však v Americe znamená odklon od SUV renesanci klasických tříprostorových sedanů, které tam měly vždy velmi silnou pozici na trhu, Evropa reaguje po svém. Tradiční limuzíny s pevným zadním sklem to mají na starém kontinentu dál těžké a mladí Evropané se raději vracejí k osvědčeným formátům, jako jsou kompaktní hatchbacky a naše oblíbené kombíky.
Německý pragmatismus, románský odpor
Když se podíváme do Německa, zjistíme, že náš sousední trh už prožívá velmi podobné vystřízlivění, i když motivace evropské mládeže má trochu jiné odstíny. V německých velkoměstech se na SUV už dávno nepohlíží jako na symbol úspěchu. Mezi nastupující generací naopak roste trend vnímat obří vozy v centrech měst jako projev bezohlednosti vůči prostoru i životnímu prostředí.
Druhým, neméně tvrdým faktorem jsou peníze. Pro mladé Němce do třiceti let je vlastnictví auta obrovskou finanční zátěží. SUV jsou obecně dražší na pořízení, mají vyšší spotřebu a pojišťovny dělají z pojistek drahý luxus. Když k tomu připočteme fakt, že mladá generace ve městech stále častěji mění osobní vlastnictví za sdílenou mobilitu a operativní leasingy, dává smysl, že také raději volí menší a obratnější stroje, se kterými se v Mnichově nebo Berlíně dá vůbec zaparkovat.
Francie už na začátku února 2024 vyhlásila otevřenou válku takzvané automobilové obezitě a Paříž zavedla drastické trojnásobné zvýšení parkovného pro těžká auta – nekompromisní sazba trestá vozy se spalovacím či hybridním motorem vážící nad 1600 kilogramů a čisté elektromobily nad dvě tuny. To tamní řidiče okamžitě nasměrovalo zpět ke kompaktním hatchbackům typu Renault Clio nebo cenově dostupné Dacii Sandero.
V Itálii zase do hry zasahuje neúprosná tisíciletá architektura. Do úzkých historických uliček se obří SUV zkrátka fyzicky nevejdou, a tak Italové dál masivně uctívají Fiat Panda a nově propadají kouzlu elektrických mikroaut. Odklon od SUV tak nemusí znamenat jen renesanci elegantních linií, ale především návrat k městskému minimalismu.
Nízké auto dojede dál
Do hry navíc vstupuje neúprosná fyzika a masivní nástup elektromobility. Pokud chtějí automobilky nabídnout reálný dojezd přesahující šest set kilometrů, aniž by do aut montovaly neúměrně těžké a drahé akumulátory, musí se vrátit k nižším karoseriím. To totiž znamená menší čelní plochu a s tím i menší odpor vzduchu při vysokých rychlostech.
Není samozřejmě namístě věštit okamžitou smrt segmentu SUV. Tyto vozy budou mít na trhu své pevné místo. Kyvadlo automobilové módy se však po letech nepoměru začíná vracet do rovnováhy.
Trh dosáhl bodu nasycení, nebo je mu blízko a nová generace řidičů dává najevo, že krabicoidní uniformita už je nudí. Pro nás automobilové nadšence je to skvělá zpráva, protože silnice by díky tomu mohly být brzy pestřejší a elegantnější.
Zdroje: Escalent, Autoblog, Ville de Paris, Eurocities, Auto Motor und Sport, Dataforce