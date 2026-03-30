Konec nudné šedi? Na auta se pomalu vrací barvy
V šedi evropského trhu se tu a tam objeví někdo, kdo se při konfiguraci svého nového vozu nebál vystoupit z řady. Podle dat výrobců automobilových laků i automobilek to vypadá, že takových lidí je čím dál víc.
Zatím to na parkovištích u nákupních center určitě nevypadá jako v padesátých a šedesátých letech minulého století, svůj zářivě žlutý Renault 5 nepochybně najdete snadno. V minulém roce bylo 70 % nově registrovaných automobilů v Evropě v neutrálních barvách (šedá, bílá nebo černá).
V evropských preferencích neutrální barvy převládají dlouhodobě. Z řady často vystupujeme jen mírně a mezi nejoblíbenější odstíny patří modrá a červená. Jejich popularita podle německého chemického giganta BASF, který dodává téměř polovinu všech laků na nové automobily na celém světě, ale v poslední době klesá.
Naopak výraznější barvy, jako je zelená, žlutá a oranžová, sice zůstávají okrajovou záležitostí, ale na silnici je potkáváme stále častěji. „(...) paleta barev se vyvíjí, místo aby stagnovala,“ říká Gloria Joverová, odbornice na automobilový průmysl z Pantone Color Institute. Pozitivní vliv na to mají také elektromobily, které zákazníky potřebují oslovit zejména svou estetikou, jelikož technické rozdíly se mezi jednotlivými modely smývají.
„Elektromobily nyní udávají směr mnoha barevným trendům,“ říká Gypsy Modinová z Hondy. Očividné je to zejména u zmíněného Renaultu 5 E-Tech, který automobilka představila v křiklavé barvě Pop Yellow a nabízí také Pop Green.
„Spolu s uvedením modelu Renault 5 (...) plánujeme vnést na britské silnice trochu radosti ze života (...) přidáním barev přineseme lidem také radost a pozitivní náladu,“ uvedl při představení modelu Adam Wood, generální ředitel společnosti Renault UK.
Joverová naznačila, že hnacím motorem barevných trendů je propojení s přírodou, což se nejvíce projevuje v rostoucí oblibě zelené barvy. Ta se podle ní „stala nejdynamičtější barvou na celém světě“. Kromě souvislosti s elektromobily zde můžeme najít také souvislost s popularitou terénních vozů a crossoverů, u nichž se spojení s přírodou zcela nabízí.
„Zelená barva symbolizuje individualitu a estetiku spojenou s přírodou,“ říká Joverová. Misty Yeomansová, manažerka PPG pro barvy a styling v automobilovém průmyslu, poukazuje zejména na růst popularity mátových a světle zelených odstínů. Tyto barvy podle ní „vizuálně odrážejí efektivitu, minimalismus a pokročilou mobilitu.“
Popularita roste také u fialové barvy, která by měla evokovat vesmír a něco nadpozemského. BMW si ji vybralo pro představení modelu M2 CS, oblíbená je také u Porsche či Lamborghini. Občas se dostane také mezi vozy pro smrtelníky, pěkná fialová byla představena na nové Mazdě CX-6e, zajímavý odstín nabízela také Toyota na modelu C-HR.
„U elektromobilů si získávají oblibu kouřové neutrální odstíny – jemně zabarvené hnědavé nebo nazelenalé šedé s delikátními barevnými podtóny,“ uvádí dále Joverová a dodává, že tyto barvy odkazují na nálady, které se obvykle spojují s tichým luxusem. Jako příklad uvádí olivový lak nového Jeepu Recon.
Pro méně odvážné nabízejí automobilky čím dál více nových povrchových úprav, kterými vnášejí nový život do známých barevných řad. Matné, éterické odstíny stříbra jsou na vzestupu zejména u elektromobilů, protože odrážejí základní hodnoty elektrifikace, jako jsou „účinnost, minimalismus a pokročilá mobilita“, říká Joverová. Matné laky jsou však náročnější na údržbu a navíc jde stále často o neutrální odstíny.
Jaké barvy máte na svých autech vy? A kdybyste si měli kupovat nové auto, vsadili byste na jistotu neutrální barvy, která s sebou často přináší vyšší zůstatkovou hodnotu, nebo byste se odvázali a vybrali ze vzorníku reálných barev? Dejte nám vědět v komentářích.
Zdroje: Car&Driver, JATO, Renault UK