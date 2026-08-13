Konec výmluv a obří pokuty. Slovensko od září tvrdě došlápne na řidiče, připlatí si i Češi
Slovensko od 1. září 2026 razantně přitvrdí v trestech za dopravní přestupky. Novela zákona, kterou v červnu odklepla tamní Národní rada, kromě toho předává gesci nad radary na obce a pravidlo: za prohřešek nakonec vždy zaplatí majitel vozu. Zde je přehled toho nejdůležitějšího, co by vás za hranicemi nemělo překvapit.
Slovenská doprava prochází nejvýraznější reformou za poslední léta. Novela zákona o silničním provozu přináší od 1. září 2026 výrazné zvýšení pokut za rychlost, konec tradičních výmluv na neznámého řidiče i přenesení pravomocí k měření rychlosti přímo na obce. Nová pravidla se dotknou všech účastníků provozu – včetně českých řidičů, kteří na slovenské silnice vyrazí.
Klíčovým pilířem celé reformy je zásadní rozšíření takzvané objektivní odpovědnosti. Stát už nebude složitě zjišťovat, kdo přesně v momentě přestupku seděl za volantem. Pokuta zamíří bez výjimky přímo k majiteli nebo provozovateli vozidla. Ten bude muset částku uhradit a případné finanční vyrovnání se skutečným hříšníkem si vyřešit po vlastní ose.
Tímto krokem fakticky rezignuje na dohledání a potrestání reálných viníků na silnici. Z pohledu mnohých majitelů aut jde o administrativní zkratku – úřadům usnadní výběr peněz do kas, zatímco skutečný řidič, který nebezpečnou situaci způsobil, může odejít bez postihu.
Kromě rychlosti si chytré kamery v rámci automatického systému posvítí i na další běžné, ale nebezpečné prohřešky. Za telefonování za volantem bez handsfree přijde majiteli auta výzva k úhradě 249 eur (přes 6 tisíc korun). Nedodržení bezpečné vzdálenosti na dálnici vyjde na 99 eur a jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů na 78 eur.
Pokuty za vysokou rychlost se prodraží
Zatímco drobné prohřešky zamrzí, u plynového pedálu již končí veškerá legrace. Zákonodárci si posvítili primárně na silniční piráty. Pokud v obci překročíte limit o více než 50 km/h (nebo mimo obec o 60 km/h a více), čekají vás obří pokuty.
Na rozdíl od České republiky však ani při takto vysokém překročení rychlosti nepřichází automatické odebrání řidičského průkazu přímo na místě. Také sazba 50 eur za jízdu rychlostí +20 km/h v obci či +30 km/h mimo obec vychází příznivěji než české sazby a tresné body.
|Překročení rychlosti (Obec / Mimo obec)
|Bloková pokuta (na místě)
|Pokuta ve správním řízení
|do 10 km/h / do 15 km/h
|do 20 € (do 480 Kč)
|-
|o 11–20 km/h / o 16–30 km/h
|30–50 €
|do 100 €
|o 21–30 km/h / o 31–40 km/h
|50–100 €
|do 150 €
|o 31–50 km/h / o 41–60 km/h
|150–300 €
|200–400 €
|o více než 50 km/h / o více než 60 km/h
|500–1 000 €
|800–1 300 €
Čtyřikrát a dost
Až dosud měřila rychlost na Slovensku výhradně státní policie. Původně se sice uvažovalo o tom, že možnost instalovat stacionární radary dostanou i města a obce, poslanci však tuto část legislativy ze zákona nakonec úplně vypustili. Samosprávy tak rychlost v plánovaném rozsahu měřit nebudou.
Změny se však týkají i postihů pro opakované hříšníky. Pokud během dvanácti měsíců nasbíráte tři závažné přestupky, čeká vás povinné přezkoušení v autoškole, doškolovací kurzy a sezení u dopravního psychologa. Samotný řidičský průkaz vám ale po třech prohřešcích ještě neodeberou – k definitivní ztrátě „not“ dochází na Slovensku až při čtvrtém závažném přestupku.
Přechody: absolutní přednost, ale bez mobilu
Chodci se dočkali posílení svých práv a po vzoru západních zemí budou mít přednost už ve chvíli, kdy je zřejmé, že se chystají vstoupit na přechod. Řidiči tak musí preventivně zpomalovat už při pouhém náznaku.
Aby to ale bylo fér a na silnicích nevznikal chaos, novela přináší důležitý zákaz pro samotné chodce. Ti na přechodu nesmějí používat mobilní telefony ani jiná zařízení, která by snižovala jejich pozornost. Bezhlavé vykročení do silnice se zrakem upřeným na Instagram tak může vyjít draho i je.
Slovensko si posvítí i na neplatiče povinného ručení (PZP), a to už od těchto dnů. Databáze pojišťoven a policie se plně propojily. Pokud auto nemá pojištění déle než 30 dní, automaticky vám dojde obsílka s pokutou ve výši 120 až 900 eur. Výmluva na auto rozebrané v garáži nepomůže – pokud pojištění neplatíte 24 měsíců, systém váš vůz trvale vyškrtne z evidence.
Zdroje: Aktuality.sk, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky